Vân Dung nói gì khi vai bà Ngọc trong 'Mùa hè năm ấy' gây tranh luận?

Trước những ý kiến trái chiều về bà Ngọc trong “Mùa hè năm ấy”, Vân Dung lý giải sự khắt khe và cách yêu thương của nhân vật.

Tập 18 “Mùa hè năm ấy” xoay quanh chuyện Phương (Minh Thu) định bỏ tiền mua căn hộ để cho Khánh (Tô Dũng) vay. Biết chuyện, bà Ngọc (Vân Dung) trực tiếp gặp Khánh, yêu cầu anh không vin vào tình cảm quá khứ để tiếp cận Phương. Sau đó, Phương phát hiện mẹ từng gặp Khánh sau khi anh ra tù 8 năm trước.

Việc bà Ngọc can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái, cùng cách bà ứng xử với Khánh khiến khán giả bàn luận. Trước phản ứng của khán giả, Vân Dung chia sẻ: “Mấy hôm nay, phim Mùa hè năm ấy lên sóng, Facebook của tôi cứ gọi là rộn ràng hơn cả ngày hội!

Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi và bình luận từ mọi người. Ngồi đọc từng dòng chia sẻ, lòng tôi cứ bùi ngùi, vừa thấy vui vì vai diễn bà Ngọc chạm được đến cảm xúc của khán giả, lại vừa thấy có chút nghẹn ngào khi nghĩ về tình mẫu tử”.

Vân Dung chia sẻ về những thắc mắc xoay quanh nhân vật: “Nhiều khán giả xem xong tập 18 cứ hỏi tôi: ‘Sao bà Ngọc lại khắt khe, lại có những hành xử khiến con cái tổn thương đến thế?’. Tôi chỉ biết cười nhẹ mà lòng thắt lại.

Bước vào cuộc đời của bà Ngọc, tôi mới thấu hết cái gánh nặng của một người mẹ lam lũ. Người đàn bà ấy cả đời chẳng có gì ngoài những đứa con, xem con là cả bầu trời, là báu vật duy nhất.

Đôi khi, chính vì thương quá, lo quá, sợ con mình bước vào vết xe đổ của cuộc đời đầy giông bão ngoài kia nên bà Ngọc mới chọn cách bảo vệ con bằng một lớp vỏ bọc có phần cực đoan, gai góc như vậy. Những lời trách mắng, những sự cấm đoán ấy, người ngoài nhìn vào thấy khó lòng thấu hiểu, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một nỗi sợ hãi tột cùng của người làm mẹ - sợ con mình phải chịu khổ, sợ con phải khóc”.

Trong "Mùa hè năm ấy", bà Ngọc gặp Khánh, yêu cầu anh không vin vào chuyện quá khứ để tiếp cận Phương. (Ảnh: VOV)

Ở bài đăng trước đó, Vân Dung từng hài hước thừa nhận ngay cả khi xem lại vai diễn của mình, chị cũng có những cảm xúc trái ngược.

“Ôi giời đất ơi, cái bà Ngọc mà tôi xem lại chính mình diễn còn thấy vừa giận, vừa thương, có lúc chỉ muốn chạy vào màn hình bảo: ‘Bà ơi, bình tĩnh thôi bà!’.

Người đâu mà sắc sảo, đanh đá, đi dằn mặt Khánh mà nói câu nào là như xát muối, như cứa dao vào lòng người ta câu đấy. Nghĩ cũng tội Khánh hiền lành tử tế thế mà bị bà Ngọc phủi sạch sành sanh ân tình cũ, tuyên bố xanh rờn là tiền nong ngày xưa trả đủ cả gốc lẫn lãi rồi, giờ cấm cửa không cho bén mảng đến gần con gái Phương nhà này nữa.

Đoạn đấy tôi nhìn cái mặt đanh của mình trên tivi mà cũng thấy ‘gai người’, bảo sao khán giả không vào fanpage mắng mỏ bà Ngọc cơ chứ!”, Vân Dung viết.

Nữ nghệ sĩ cũng nhắc đến phân đoạn khiến chị nhiều cảm xúc khi thể hiện nhân vật: “Lúc diễn cảnh bị con gái Phương chất vấn về bí mật 8 năm trước, rồi uất ức đến mức tát con một cái, tay tôi run bần bật, nước mắt chảy ròng ròng mà lòng đau như cắt, vì biết mình vừa tự tay đẩy đứa con yêu thương nhất ra xa mất rồi”.

Vân Dung nói thêm: “Mẹ mà đã lo thì thường không nói nhỏ được! Cứ phải nói cho thật rõ, thật chắc, thật ‘đanh thép’ thì mới yên tâm.

Mọi người xem tập 18 rồi thương bà Ngọc một chút nhé. Nếu thấy bà hơi ‘gắt’ thì mọi người cứ hiểu cho tôi, vì tình thương của các bà mẹ đôi khi cũng có… âm lượng hơi lớn!

Cảm ơn khán giả đã đồng hành với tôi và Mùa hè năm ấy. Mong rằng sau những tiếng cười, những cuộc tranh luận và cả những giận hờn của các nhân vật, chúng ta vẫn nhận ra một điều rất giản dị: người thân có thể không phải lúc nào cũng hiểu nhau, nhưng tình thương thì vẫn luôn ở đó”.