[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp của Đăng Khôi trước cuộc thi ở Trung Quốc

Một chủ đại lý xe cũ tại Mỹ mới đây đã thừa nhận nhập khẩu túi khí giả từ Trung Quốc để bán dưới dạng phụ tùng chính hãng cho những chiếc ôtô của Honda.
Bắt đầu từ những vai quần chúng, Uy Nhân từng bước đảm nhận các vai diễn lớn hơn và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều đoàn phim.
Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng xuất hiện tại Hàn Quốc, gu thời trang đồng điệu của hai nàng hậu khiến người hâm mộ thích thú.
Sau 3 năm về chung một nhà với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng, thậm chí ngày càng rạng rỡ và cuốn hút.
Đại diện Việt Nam tại Miss International Queen (MIQ) 2026, Minh Anh đặt mục tiêu tiến xa nhưng không muốn những dự đoán về thứ hạng trở thành áp lực.
Tăng Thanh Hà đến xem triển lãm của Đỗ Mạnh Cường và chọn hai bức tranh anh yêu thích. Nhà thiết kế sau đó gửi lời cảm ơn đến “người em”.
Mai Ngọc khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên mẹ trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây.
Hoàng Dũng ghi dấu với nhiều sản phẩm âm nhạc được yêu thích, trong khi chuyện tình cảm của anh với Khánh Linh cũng nhận được sự quan tâm.
Từ sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP HCM, Trần Anh Kiệt bén duyên với sàn diễn thời trang trước khi thử sức với công việc MC và diễn xuất.
Thành công với vai Linh trong “Tuổi thanh xuân”, Nhã Phương duy trì sự nghiệp diễn xuất, kết hôn với Trường Giang và làm mẹ.
Trước khi lên tiếng xin lỗi, Trường Giang đã có 20 năm hoạt động, nổi tiếng ở nhiều vai trò từ diễn viên, MC đến đạo diễn.
Miss Universe Vietnam 2026 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật, từng ghi dấu ấn ở các cuộc thi sắc đẹp và chương trình truyền hình.
Sau nhiều lần làm MC, Minh Ngọc dần tự tin, bản lĩnh hơn và học cách cân bằng việc học với đam mê.
Sau 12 năm nổi tiếng, Hoài Lâm trải qua nhiều thay đổi về chuyện tình cảm, có thời gian sống kín tiếng trước khi trở lại với âm nhạc và phim ảnh.
Mang thai lần hai, Thúy Diễm có nhiều thay đổi về vóc dáng nhưng vẫn khiến khán giả ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái cuốn hút và tinh thần vui vẻ.
Không chỉ làm nên tên tuổi qua các vai hài, Huỳnh Lập còn mát tay ở vai trò đạo diễn với hai bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ.
Theo đuổi người mẫu song song với việc học, Á hậu Quế Trâm cho biết cô từng từ chối nhiều cơ hội nghệ thuật khi trùng lịch thi.
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Từng được xem là một trong những tài năng sáng của bóng đá Việt Nam, sự nghiệp của cầu thủ Nguyễn Trọng Đại ở tuổi 29 lại rẽ sang một hướng đầy tiếc nuối.
Từ bản mashup 30 ca khúc V-pop, Quang Hùng MasterD từng bước tạo dấu ấn, sở hữu nhiều ca khúc hút hàng chục triệu lượt xem.
Sân khấu Hoàng thành Thăng Long rực rỡ với màn trình diễn kết hợp nghệ thuật truyền thống, âm nhạc hiện đại và văn hóa quốc tế, kể câu chuyện di sản Hà Nội.