Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Hoài Lâm ra sao sau 12 năm nổi đình đám?

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Hoài Lâm ra sao sau 12 năm nổi đình đám?

Sau 12 năm nổi tiếng, Hoài Lâm trải qua nhiều thay đổi về chuyện tình cảm, có thời gian sống kín tiếng trước khi trở lại với âm nhạc và phim ảnh.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hoài Lâm)
Theo Vietnamnet, Hoài Lâm mới đây gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cưới bên Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Cô sinh năm 2004, quê Vĩnh Long, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nam ca sĩ cũng đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội thành hình cưới.
Theo Vietnamnet, Hoài Lâm mới đây gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cưới bên Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Cô sinh năm 2004, quê Vĩnh Long, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nam ca sĩ cũng đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội thành hình cưới.
Việc Hoài Lâm chủ động chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn gái nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi những năm gần đây, nam ca sĩ khá kín tiếng về đời tư.
Việc Hoài Lâm chủ động chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn gái nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi những năm gần đây, nam ca sĩ khá kín tiếng về đời tư.
Dù công khai nhiều khoảnh khắc bên Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Hoài Lâm hiện chưa tiết lộ thời điểm tổ chức hôn lễ.
Dù công khai nhiều khoảnh khắc bên Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Hoài Lâm hiện chưa tiết lộ thời điểm tổ chức hôn lễ.
Trước mối quan hệ hiện tại, Hoài Lâm từng gắn bó khoảng 3 năm với một người mẫu tự do ở Cần Thơ. Đầu năm 2024, phía bạn gái xác nhận cả hai đã chia tay một thời gian. Trước đó, nam ca sĩ có nhiều năm gắn bó với Bảo Ngọc và có hai con gái. Năm 2020, Bảo Ngọc xác nhận cả hai đường ai nấy đi.
Trước mối quan hệ hiện tại, Hoài Lâm từng gắn bó khoảng 3 năm với một người mẫu tự do ở Cần Thơ. Đầu năm 2024, phía bạn gái xác nhận cả hai đã chia tay một thời gian. Trước đó, nam ca sĩ có nhiều năm gắn bó với Bảo Ngọc và có hai con gái. Năm 2020, Bảo Ngọc xác nhận cả hai đường ai nấy đi.
Không chỉ chuyện tình cảm, hành trình nghệ thuật của Hoài Lâm cũng trải qua nhiều dấu mốc. Nam ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến khi giành ngôi quán quân Gương mặt thân quen 2014. Thành công tại chương trình trở thành bước ngoặt, đưa tên tuổi anh đến gần công chúng.
Không chỉ chuyện tình cảm, hành trình nghệ thuật của Hoài Lâm cũng trải qua nhiều dấu mốc. Nam ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến khi giành ngôi quán quân Gương mặt thân quen 2014. Thành công tại chương trình trở thành bước ngoặt, đưa tên tuổi anh đến gần công chúng.
Từ bước đệm này, Hoài Lâm tiếp tục ghi dấu trong âm nhạc với “Như những phút ban đầu”, “Có khi”, “Buồn làm chi em ơi”, “Hoa nở không màu”... Năm 2015, anh đoạt giải Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất tại Mai Vàng.
Từ bước đệm này, Hoài Lâm tiếp tục ghi dấu trong âm nhạc với “Như những phút ban đầu”, “Có khi”, “Buồn làm chi em ơi”, “Hoa nở không màu”... Năm 2015, anh đoạt giải Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất tại Mai Vàng.
Sau những giai đoạn hoạt động gián đoạn, vài năm gần đây, Hoài Lâm dần trở lại sân khấu, chủ yếu biểu diễn tại các phòng trà. Những lần tái xuất của giọng ca “Hoa nở không màu” vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.
Sau những giai đoạn hoạt động gián đoạn, vài năm gần đây, Hoài Lâm dần trở lại sân khấu, chủ yếu biểu diễn tại các phòng trà. Những lần tái xuất của giọng ca “Hoa nở không màu” vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.
Bên cạnh âm nhạc, Hoài Lâm còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như “Quý tử bất đắc dĩ”, “Tía tui là cao thủ”, “Giọt lệ bên sông”, “Yêu em bất chấp”, “Đoạn trường nam ai”, “Búp bê oan nghiệt”... Sau đó, nam ca sĩ có nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.
Bên cạnh âm nhạc, Hoài Lâm còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như “Quý tử bất đắc dĩ”, “Tía tui là cao thủ”, “Giọt lệ bên sông”, “Yêu em bất chấp”, “Đoạn trường nam ai”, “Búp bê oan nghiệt”... Sau đó, nam ca sĩ có nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.
Năm 2025, Hoài Lâm đánh dấu sự trở lại điện ảnh với “Thiên đường máu”. Theo Tiền Phong, anh đảm nhận vai Thành và cho biết đã giảm gần 10 kg trong quá trình chuẩn bị, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục giảm cân để có ngoại hình phù hợp với nhân vật.
Năm 2025, Hoài Lâm đánh dấu sự trở lại điện ảnh với “Thiên đường máu”. Theo Tiền Phong, anh đảm nhận vai Thành và cho biết đã giảm gần 10 kg trong quá trình chuẩn bị, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục giảm cân để có ngoại hình phù hợp với nhân vật.
Xem video: "Tiếng hát của Hoài Lâm". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hoài Lâm)
#Hoài Lâm #âm nhạc #phim ảnh #tình cảm #quán quân #hành trình nghệ thuật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT