‘Út Lan 2’ vượt 2 tỷ doanh thu trước ngày công chiếu, hé lộ câu chuyện bí ẩn

Phim kinh dị ‘Út Lan 2’ đạt hơn hai tỷ đồng từ vé bán trước, giới thiệu câu chuyện kỳ bí về tín ngưỡng và truyền thuyết dân gian vùng quê sông nước.

Tối 18/9, ê-kíp “Út Lan 2” đã có buổi ra mắt phim tại Hà Nội. Sự kiện hút sự quan tâm của báo giới và đông đảo khán giả.

Trước ngày khởi chiếu chính thức, “Út Lan 2” của đạo diễn Trần Trọng Dần đạt hơn hai tỷ đồng doanh thu từ lượng vé bán trước. Phim có các suất chiếu sớm từ 19h ngày 18/9 và trong hai ngày 19-20/9, sau đó phát hành rộng rãi từ 25/9.

Theo ê-kíp, một số suất chiếu sớm nhanh chóng kín chỗ sau khi mở bán. Đây là phần tiếp theo của thương hiệu phim kinh dị “Út Lan”, tiếp tục lấy bối cảnh một vùng quê sông nước và khai thác các chất liệu về tín ngưỡng, truyền thuyết dân gian.

Ê-kíp phim Út Lan 2 trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội, tối 18/9. Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Phương Nam nhận được sự chào đón khi xuất hiện tại sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Trong phim, Phương Nam đảm nhiệm vai chính là Đen. Ảnh: ĐPCC

Câu chuyện bắt đầu khi một con rắn đặc biệt xuất hiện tại một ngôi làng ven sông. Sau đó, nhiều cái chết bí ẩn xảy ra. Những chuyện từng bị che giấu dần được hé lộ, kéo theo các chi tiết liên quan tục thủy táng, luyện máu rắn và Hà Bá. Phần lớn bối cảnh được đặt giữa rừng cây, mặt nước và những con thuyền, tạo không gian biệt lập cho câu chuyện.

Trước ngày chiếu chính thức, ê-kíp cũng phát hành MV “Bến Âm Dương” do Bùi Lan Hương thể hiện. Ca khúc sử dụng hình ảnh từ bộ phim, chủ yếu xoay quanh các nhân vật và không gian sông nước.

“Bến Âm Dương” có giai điệu chậm, màu sắc tối, tập trung vào cảm giác chia lìa và những ám ảnh liên quan đến thế giới tâm linh. Các cảnh trong MV được dựng xen kẽ giữa hình ảnh nhân vật, con thuyền và những vùng nước vắng.

Đây là lần thứ hai Bùi Lan Hương tham gia phần âm nhạc của thương hiệu “Út Lan”. Ở phần trước, cô thể hiện ca khúc “Một mình ở đây”. Sự trở lại của Bùi Lan Hương tạo sự liên kết về âm nhạc giữa hai phần phim.

Ê-kíp “Út Lan 2” giao lưu cùng khán giả trong buổi ra mắt phim. Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Tuấn Mõ tham dự sự kiện, chúc mừng ê-kíp “Út Lan 2”. Ảnh: ĐPCC

“Út Lan 2” do Trần Trọng Dần đạo diễn, Nguyễn Lê Lan Anh sản xuất. Dàn diễn viên gồm: Phương Nam, Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương, Kiều Diễm, Gia Tuệ, Đinh Khánh Duy, Tấn Thi, Ngọc Phước, Huỳnh Nhựt, Tạ Lâm, Khánh Tiên Leona, Huỳnh Như…