[e-Magazine] Trần Anh Kiệt: ‘Tôi sẵn sàng đón nhận các vai diễn lớn, nhỏ’

Từng được biết đến với hình ảnh “hot boy Bách khoa”, người mẫu và “nam vương bóng chuyền”, Trần Anh Kiệt đang từng bước mở rộng hành trình nghệ thuật. Sau vai diễn nhỏ trong “Chị chị em em 3”, anh tiếp tục đảm nhận vai nam chính trong mini series “Bỗng chốc yêu anh!”.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Anh Kiệt kể về những ngày đầu đến với nghệ thuật, trải nghiệm trên phim trường và mong muốn theo đuổi diễn xuất lâu dài.

- Cơ duyên nào đưa anh đến với vai người đánh xe trong Chị chị em em 3 và điều gì ở vai diễn này khiến anh nhớ nhất?

- Trong một lần trình diễn tại AVFW, tôi có cơ hội gặp anh Will Vũ. Khi trò chuyện về định hướng tương lai, tôi chia sẻ mong muốn theo đuổi diễn xuất. Biết điều đó, anh ngỏ lời mời tôi tham gia một vai nhỏ trong phim để có cơ hội làm quen với nghề.

Tôi xem đây là một trong những may mắn đầu tiên trên hành trình diễn xuất. Dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ, tôi vẫn rất trân trọng bởi mình có cơ hội tham gia một dự án điện ảnh lớn và trực tiếp trải nghiệm môi trường làm phim chuyên nghiệp.

Điều khiến tôi nhớ nhất là sự nhiệt tình của ê-kíp cũng như sự gần gũi, hỗ trợ từ các anh chị đi trước. Nhờ vậy, một diễn viên mới như tôi bớt áp lực hơn khi bước vào trường quay.

- Trong quá trình quay phim, kỷ niệm hậu trường nào khiến anh ấn tượng nhất?

- Đáng nhớ nhất có lẽ là quá trình tập điều khiển ngựa bởi trước đó tôi chưa từng làm việc này. Chú ngựa tham gia cảnh quay cũng khá “có kinh nghiệm diễn xuất”, chỉ cần nghe hiệu lệnh ‘action’ là bắt đầu chạy.

Trong phân cảnh nhân vật của tôi bị lính truy đuổi, tiếng thúc giục tại hiện trường khiến chú ngựa càng chạy hăng hơn. Ở một cảnh quay cận, xe ngựa bất ngờ va vào cột điện tại hiện trường khiến cánh cửa xe bị rơi xuống. May mắn là hai anh quay phim đều an toàn và thiết bị không bị hư hỏng.

Đó là trải nghiệm vừa hồi hộp vừa khó quên với tôi trong những ngày đầu đóng phim.

- Sau Chị chị em em 3, anh đảm nhận vai nam chính trong Bỗng chốc yêu anh!. Anh có thể chia sẻ thêm về nhân vật của mình?

- Bỗng chốc yêu anh! là mini series gồm 16 tập, được phát sóng từ tháng 10/2026. Đây cũng là bộ phim đầu tiên tôi đảm nhận vai nam chính.

Nhân vật của tôi là một “tổng tài” trẻ, có phần lạnh lùng, khó tính, khó gần nhưng khi yêu lại rất ấm áp. Tính cách ấy khá khác tôi ngoài đời bởi tôi vốn là người hòa đồng, gần gũi. Chính sự đối lập này khiến tôi cảm thấy nhân vật thú vị.

Bên cạnh yếu tố tình cảm, phim còn có những cảnh hành động. Điều đó khiến tôi hào hứng bởi có cơ hội thử sức với những trải nghiệm mới. Tôi cũng rất chờ đợi phản ứng của khán giả đối với bộ phim.

- Với một vai nam chính có nhiều đất diễn hơn, phân cảnh nào khiến anh mất nhiều thời gian nhất để tìm cách thể hiện?

- Trong suốt quá trình từ tiền kỳ đến khi quay, tôi thường xuyên trao đổi với đạo diễn và các bạn diễn. Mỗi phân đoạn đều có điểm thú vị và yêu cầu riêng.

Tôi đặc biệt nhớ cảnh mở đầu phim. Cảnh này phải quay tới 15 lần tôi mới đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn. Trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra mình còn rất nhiều điều cần học.

Ngoài ra, tôi dành khoảng một tuần tập luyện các phân cảnh hành động cùng đạo diễn hành động. Dù đây là phim tình cảm, ê-kíp vẫn rất chú trọng những cảnh này. Đạo diễn yêu cầu động tác vừa chân thực, mạnh mẽ nhưng lên hình vẫn phải đẹp. Với một diễn viên trẻ như tôi, đó vừa là áp lực vừa là cơ hội để học hỏi.

- Từ một vai nhỏ trong Chị chị em em 3 đến vai nam chính của Bỗng chốc yêu anh!, anh thấy mình cần bổ sung điều gì để có thể đi xa hơn với diễn xuất?

- Tôi vẫn là một diễn viên mới nên còn rất nhiều kỹ năng cần học nếu muốn đi đường dài với nghề. Trước hết là kỹ thuật biểu diễn và kiến thức về diễn xuất. Tôi may mắn được theo học lớp của NSƯT Nguyễn Hữu Châu, người dìu dắt tôi trong lĩnh vực này.

Bên cạnh việc học, tôi luôn sẵn sàng đón nhận các vai diễn lớn, nhỏ để được va chạm thực tế và học hỏi trực tiếp từ các anh chị trong nghề.

Tôi muốn trở thành một diễn viên đa năng. Vì vậy, ngoài kiến thức diễn xuất, tôi muốn học thêm kỹ năng cascadeur, kỹ thuật tiếng nói, điều khiển ngựa... để có thể đảm nhận nhiều dạng vai hơn.

- Trước khi thử sức với diễn xuất, anh được biết đến với công việc người mẫu. Cơ duyên nào đưa một sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP HCM đến với sàn diễn thời trang?

- Dù học trong môi trường kỹ thuật, ngay từ năm nhất đại học tôi đã thích chụp ảnh. Tôi thường hẹn bạn bè đi chụp hình, sau đó tìm đến những dự án chụp ảnh phi lợi nhuận để thỏa đam mê.

Qua một người bạn, tôi biết đến một buổi casting người mẫu và quyết định thử sức. May mắn, tôi được NTK Vương Khang trao cơ hội, sau đó được thầy Nguyễn Hưng Phúc hướng dẫn kỹ năng trình diễn vì thầy nhận thấy tôi có tiềm năng. Cơ duyên với công việc người mẫu chuyên nghiệp của tôi bắt đầu từ ExtraMenShow 2.

- Anh từng chia sẻ mình bắt đầu từ con số 0 và không bỏ lỡ những casting call mà mình biết. Lần bị từ chối nào khiến anh nhớ nhất?

- Có lẽ đó là lần tôi casting AVFW 2024. Khi ấy, tôi đã tiến khá gần đến cơ hội được trình diễn cùng chị H'Hen Niê nhưng cuối cùng không được lựa chọn.

Tôi nghĩ nguyên nhân nằm ở hình thể và kỹ thuật trình diễn của mình lúc đó chưa đủ cuốn hút, cũng chưa thực sự phù hợp với tinh thần mà nhà thiết kế tìm kiếm.

Thay vì thất vọng quá lâu, trải nghiệm ấy tạo động lực để tôi luyện tập nhiều hơn. Tôi cũng dần hiểu màu sắc của bản thân phù hợp với tinh thần của thương hiệu hay nhà thiết kế nào để có sự chuẩn bị và đầu tư phù hợp hơn cho mỗi cơ hội.

- Bên cạnh công việc người mẫu, anh còn học dẫn chương trình. Việc học MC hỗ trợ anh như thế nào khi thử sức với diễn xuất?

- Việc học MC giúp tôi tự tin hơn khi diễn xuất, đặc biệt là khả năng phát âm tròn vành, rõ chữ và hạn chế những lỗi phát âm khi thoại.

Công việc MC cũng giúp tôi trau dồi vốn từ, khả năng giao tiếp và sự nhạy bén trong cách truyền đạt. Tôi nghĩ những kỹ năng này đều có thể ứng dụng vào diễn xuất.

Một điều quan trọng khác là khả năng lắng nghe và phản ứng với người đối diện. Khi diễn, nếu thực sự lắng nghe bạn diễn thay vì chỉ chờ đến lượt mình thoại, phản ứng của nhân vật sẽ tự nhiên hơn. Vì thế, những gì học được từ MC hỗ trợ tôi khá nhiều trong công việc diễn xuất hiện tại.

- Anh từng được trao danh hiệu “nam vương” tại giải bóng chuyền sinh viên Thiên Tân Championship 2024. Bóng chuyền có vai trò như thế nào trong hành trình trưởng thành và công việc hiện tại của anh?

- Bóng chuyền là môn thể thao tôi đầu tư nhiều thời gian nhất với khoảng 8 năm gắn bó. Nhờ bóng chuyền, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều anh chị đi trước. Tôi nghĩ thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để mọi người kết nối.

Hiện tại, tôi không còn chơi nhiều như trước nhưng bóng chuyền vẫn giúp tôi kết nối với những người bạn mới.

Tôi cũng từng có thời gian làm huấn luyện viên tại một học viện bóng chuyền quốc tế. Công việc yêu cầu giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nên giúp tôi cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Đây là một trong những trải nghiệm từ bóng chuyền hữu ích nhất đối với công việc hiện tại của tôi.

- Sau những trải nghiệm với người mẫu, MC và diễn xuất, anh muốn thử sức với dạng nhân vật nào để khán giả thấy một Trần Anh Kiệt khác với hình ảnh “hot boy Bách khoa”, người mẫu hay “nam vương bóng chuyền”?

- Là một diễn viên trẻ, tôi muốn thử sức với càng nhiều dạng nhân vật thú vị càng tốt. Tôi không quá đặt nặng đó phải là vai chính hay vai phụ. Điều quan trọng là nhân vật có đất diễn, có cá tính và cho tôi cơ hội khám phá những khía cạnh khác nhau trong diễn xuất.

Nếu được lựa chọn, tôi đặc biệt muốn thử sức với dạng nhân vật có vẻ ngoài ấm áp nhưng bên trong lại khá “máu lạnh”, kiểu vai thường xuất hiện trong các bộ phim hành động.

Mọi người thường nhận xét gương mặt tôi khá hiền và tạo cảm giác gần gũi. Vì thế, tôi muốn khai thác chính sự đối lập giữa vẻ ngoài và tính cách nhân vật để khán giả có góc nhìn khác, đồng thời nhớ đến một phiên bản Anh Kiệt khác với tôi ngoài đời.

Tôi hy vọng trong tương lai sẽ nhận được thêm những vai diễn thú vị, được các nhà sản xuất và đạo diễn tin tưởng trao cơ hội. Khi cơ hội đến, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn tốt nhất có thể.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!