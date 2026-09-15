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[GALLERY] Nhã Phương thay đổi ra sao sau hơn 10 năm đóng 'Tuổi thanh xuân'?

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Nhã Phương thay đổi ra sao sau hơn 10 năm đóng 'Tuổi thanh xuân'?

Thành công với vai Linh trong “Tuổi thanh xuân”, Nhã Phương duy trì sự nghiệp diễn xuất, kết hôn với Trường Giang và làm mẹ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Năm 2015, “Tuổi thanh xuân” tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của Nhã Phương. Vai Linh giúp cô được đông đảo khán giả biết đến và trở thành gương mặt nổi bật trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: Dân Việt.
Năm 2015, “Tuổi thanh xuân” tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của Nhã Phương. Vai Linh giúp cô được đông đảo khán giả biết đến và trở thành gương mặt nổi bật trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: Dân Việt.
Thành công của vai Linh còn mang về cho Nhã Phương giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2015. Cô cũng được vinh danh Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất tại Mai Vàng lần thứ 21. Ảnh: Dân Việt.
Thành công của vai Linh còn mang về cho Nhã Phương giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2015. Cô cũng được vinh danh Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất tại Mai Vàng lần thứ 21. Ảnh: Dân Việt.
Sau “Tuổi thanh xuân”, Nhã Phương góp mặt trong “49 ngày”, “Khúc hát mặt trời”, “Lôi báo”, “Yêu đi, đừng sợ!”, “Ngày ấy mình đã yêu”... Vai diễn trong “Yêu đi, đừng sợ!” giúp cô giành Cánh diều vàng 2017 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Khám Phá.
Sau “Tuổi thanh xuân”, Nhã Phương góp mặt trong “49 ngày”, “Khúc hát mặt trời”, “Lôi báo”, “Yêu đi, đừng sợ!”, “Ngày ấy mình đã yêu”... Vai diễn trong “Yêu đi, đừng sợ!” giúp cô giành Cánh diều vàng 2017 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Khám Phá.
Giữa lúc sự nghiệp rộng mở, Nhã Phương bước sang một dấu mốc mới trong chuyện tình cảm. Tháng 9/2018, cô kết hôn với Trường Giang sau thời gian hẹn hò. Ảnh: FB Nhã Phương.
Giữa lúc sự nghiệp rộng mở, Nhã Phương bước sang một dấu mốc mới trong chuyện tình cảm. Tháng 9/2018, cô kết hôn với Trường Giang sau thời gian hẹn hò. Ảnh: FB Nhã Phương.
Từ khi lập gia đình, Nhã Phương vừa theo đuổi công việc vừa dành thời gian vun vén tổ ấm. Cô và Trường Giang lần lượt đón ba con, bước vào hành trình làm cha mẹ.
Từ khi lập gia đình, Nhã Phương vừa theo đuổi công việc vừa dành thời gian vun vén tổ ấm. Cô và Trường Giang lần lượt đón ba con, bước vào hành trình làm cha mẹ.
Dù bận rộn chăm sóc các con, Nhã Phương vẫn trở lại màn ảnh với “1990”, “Cây táo nở hoa”... Trong đó, vai Báu ở “Cây táo nở hoa” giúp cô nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: Vietnamnet.
Dù bận rộn chăm sóc các con, Nhã Phương vẫn trở lại màn ảnh với “1990”, “Cây táo nở hoa”... Trong đó, vai Báu ở “Cây táo nở hoa” giúp cô nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: Vietnamnet.
Ngoài diễn xuất, Nhã Phương còn lấn sân kinh doanh. Nữ diễn viên đồng thời duy trì tập luyện, chăm sóc vóc dáng và theo đuổi phong cách thời trang ngày càng trưởng thành. Ảnh: FB Nhã Phương.
Ngoài diễn xuất, Nhã Phương còn lấn sân kinh doanh. Nữ diễn viên đồng thời duy trì tập luyện, chăm sóc vóc dáng và theo đuổi phong cách thời trang ngày càng trưởng thành. Ảnh: FB Nhã Phương.
Những năm gần đây, Nhã Phương thường chia sẻ các khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc bình yên bên Trường Giang. Ảnh: FB Nhã Phương.
Những năm gần đây, Nhã Phương thường chia sẻ các khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc bình yên bên Trường Giang. Ảnh: FB Nhã Phương.
Ở một diễn biến khác, mới đây, Trường Giang đăng tâm thư nhìn lại 20 năm làm nghề, xin lỗi những người từng bị anh làm tổn thương và khán giả đã đồng hành. Anh chia sẻ gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình là điều quý giá nhất hiện tại. Ảnh: FB Nhã Phương.
Ở một diễn biến khác, mới đây, Trường Giang đăng tâm thư nhìn lại 20 năm làm nghề, xin lỗi những người từng bị anh làm tổn thương và khán giả đã đồng hành. Anh chia sẻ gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình là điều quý giá nhất hiện tại. Ảnh: FB Nhã Phương.
Xem video: “Trường Giang tâm sự về việc 3 lần không thể chứng kiến khoảnh khắc con ra đời”. Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
#Nhã Phương #Tuổi thanh xuân #diễn viên #sự nghiệp #hôn nhân #gia đình

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