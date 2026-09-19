[e-Magazine] Hà Tâm Như: ‘Tôi trân trọng những gì có được trong nhiệm kỳ’

Một năm sau khoảnh khắc được xướng tên Á hậu 2 Miss International Queen 2025, Hà Tâm Như chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ. Danh hiệu mang đến cho cô nhiều cơ hội mới, từ tham gia các hoạt động tại trường học, làm giám khảo đến đào tạo thí sinh tại các cuộc thi sắc đẹp.

Cùng với những cơ hội là áp lực cân bằng sức khỏe, tinh thần, giữ gìn hình ảnh và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Hà Tâm Như nhìn lại hành trình một năm qua và nói về kỳ vọng dành cho người kế nhiệm.

- Trước thời điểm khép lại nhiệm kỳ Á hậu 2 Miss International Queen 2025, cảm xúc của chị lúc này như thế nào?

- Tôi cảm thấy rất tự hào và trân trọng danh hiệu mình đã có trong suốt một năm qua.

Danh hiệu giúp cuộc sống và công việc của tôi thay đổi rất nhiều. Đặc biệt, tôi có thể làm được nhiều điều hơn cho gia đình và chính bản thân mình.

- Nhìn lại một năm đương nhiệm, đâu là dấu ấn khiến chị tự hào nhất và đâu là điều chị còn tiếc nuối?

- Trong nhiệm kỳ, điều tôi tự hào nhất là có cơ hội đến các trường đại học, làm giám khảo, huấn luyện viên catwalk và đào tạo nhiều bạn tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Tôi từng huấn luyện catwalk cho cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam, đồng thời làm giám khảo một số chương trình tại các trường đại học.

Đặc biệt, tôi có dịp trở về trường THPT mình từng theo học và tham gia một buổi tọa đàm với các bạn trong khóa tu mùa hè tại Vĩnh Long. Những trải nghiệm ấy khiến tôi nhớ rất nhiều. Là một người đẹp chuyển giới, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được đón nhận trong môi trường giáo dục, tại trường cũ cũng như nơi mình sinh sống.

Qua hành trình đó, tôi cảm nhận được sự công nhận, đón nhận của đông đảo khán giả, đặc biệt là những người lớn tuổi. Họ nhìn thấy những nỗ lực, cố gắng của tôi.

Điều tôi tiếc nuối nhất có lẽ là không còn nội đồng hành. Nội từng ở bên tôi trong những hành trình trước và chứng kiến tôi đăng quang tại cuộc thi trong nước, nhưng không thể nhìn thấy khoảnh khắc đứa cháu gái của mình giành danh hiệu Á hậu quốc tế.

- Đâu là áp lực hoặc trải nghiệm về vai trò á hậu quốc tế mà phải đến khi đi gần hết nhiệm kỳ, chị mới thực sự thấu hiểu và học cách vượt qua?

- Từng có người hỏi: “Hà Tâm Như là Á hậu quốc tế sao ít hoạt động vậy?”. Nhưng tôi vẫn luôn hoạt động miệt mài và cố gắng xuất hiện chỉn chu, dù ở một sự kiện hay trong những khoảnh khắc đời thường. Bởi tôi trân trọng danh hiệu và những gì mình đang có.

Trong một năm nhiệm kỳ, áp lực lớn nhất với tôi là làm sao cân bằng tinh thần, sức khỏe và những điều mình muốn làm cho cộng đồng. Khi có danh hiệu quốc tế, tôi luôn nghĩ mình phải làm nhiều hơn, giúp đỡ và truyền cảm hứng nhiều hơn.

Mỗi khi cảm thấy áp lực, tôi thường chọn tập thể dục, đặc biệt là tập gym. Với tôi, vận động giúp bản thân vượt qua những lúc khó khăn và lấy lại tinh thần khá nhanh.

- Ranh giới giữa việc giữ gìn hình ảnh của một á hậu quốc tế và sống đúng với cá tính của mình từng có lúc nào khiến chị cảm thấy khó khăn?

- Tôi nghĩ điều đó không quá khó. Dù là á hậu quốc tế hay trở về với cuộc sống đời thường, cách tôi giữ gìn hình ảnh cũng không khác biệt quá nhiều. Á hậu cũng là một người bình thường.

Tuy nhiên, khi mang một danh hiệu quốc tế, tôi cảm thấy bản thân cần tốt hơn và chỉn chu hơn. Đặc biệt, tôi muốn làm được điều gì đó để những bạn trong cộng đồng LGBTQ+ khi nhìn vào hành trình của mình có thể cảm thấy tự tin, lạc quan và tin tưởng hơn vào cuộc sống.

Tôi tin mọi sự nỗ lực, cố gắng đều sẽ được đền đáp. Bản thân tôi cũng xem hành trình của mình là câu chuyện của một học sinh nghèo vượt khó.

- Từ trải nghiệm tại Miss International Queen 2025, theo chị, điều gì là quan trọng nhất để một đại diện Việt Nam có thể tạo dấu ấn tại đấu trường này?

- Tôi nghĩ một trong những điều quan trọng nhất để đại diện Việt Nam tạo dấu ấn với quốc tế chính là sự chân thành.

Từng có một người trong ban tổ chức nói với tôi rằng họ không quan tâm bạn đến từ đâu, giọng nói, màu da hay chủng tộc của bạn như thế nào, mà cảm nhận thí sinh từ trái tim.

Vì vậy, tôi nghĩ việc sống thật, thể hiện con người thật của mình, cùng sự tử tế và chân thành là những điều rất quan trọng.

- Theo dõi Minh Anh tại Miss International Queen 2026, chị đánh giá thế nào về đại diện Việt Nam năm nay?

- Tôi thấy Minh Anh là một đại diện trẻ trung và có tinh thần rất lạc quan. Ngay cả khi nhìn lại bản thân lúc đi thi, tôi cũng cảm thấy mình không có được sự hồn nhiên và lạc quan như Minh Anh.

Tôi nghĩ đó là một nét tính cách rất tốt, giúp Minh Anh không quá lo lắng trước các vòng thi. Qua những gì tôi theo dõi, Minh Anh đang tận hưởng hành trình của mình một cách rất hạnh phúc.

- Khi chuẩn bị chuyển giao danh hiệu, chị mong người kế nhiệm mình sẽ tiếp nối hoặc tạo ra những giá trị gì trong nhiệm kỳ mới?

- Tôi mong người tiếp nhận danh hiệu sẽ hội tụ những yếu tố về sắc đẹp, kiến thức và tri thức. Quan trọng hơn, những điều cô ấy nói trong hành trình của mình cần được thể hiện bằng hành động cụ thể.

Trước khi đi thi, tôi từng nói mình muốn khuyến khích mọi người tập thể dục. Sau cuộc thi, tôi vẫn duy trì chuỗi nội dung về tập luyện để truyền cảm hứng cho mọi người. Không chỉ khán giả Việt Nam, tôi còn nhận được tin nhắn từ khán giả Philippines và một số quốc gia khác nói rằng khi nhìn thấy tôi, họ có thêm động lực tập thể dục, giảm cân và đạt được kết quả.

Đó cũng là điều tôi mong muốn ở người kế nhiệm: đã nói được thì sẽ làm được.

- Nếu được trở lại khoảnh khắc được xướng tên Á hậu 2 Miss International Queen 2025, chị muốn nói điều gì với Hà Tâm Như của ngày hôm đó?

- Nếu được trở lại ngày hôm đó, tôi nghĩ cảm xúc của mình vẫn sẽ như vậy. Có lẽ tôi sẽ không nói điều gì với bản thân mà chỉ nhìn lên bầu trời, giống như cách tôi đón nhận tin mình trở thành á hậu 2, rồi nói với ông bà nội rằng: “Con đã đạt giải rồi và con đã cố gắng hết sức cho hành trình này”.

Tôi luôn hài lòng và chấp nhận những gì đã qua, bởi ở thời điểm đó, mình đã cố gắng 100%. Vì vậy, tôi nghĩ không có gì phải hối tiếc hay muốn quay lại để thay đổi.

- Cảm ơn Á hậu Tâm Như về cuộc trò chuyện!