[e-Magazine] Uy Nhân: 'Em muốn đóng phim, tương lai trở thành đạo diễn'

Uy Nhân là gương mặt nhí góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh, có cơ hội làm việc cùng các nghệ sĩ, ê-kíp khác nhau. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Uy Nhân cùng mẹ kể về những trải nghiệm phía sau màn ảnh và sự thay đổi của em sau nhiều năm gắn bó với phim trường.

Trong “Mãi nợ một lời tạm biệt” đang ra rạp, Nguyễn Vũ Uy Nhân vào vai người cháu của nhân vật do diễn viên Kiều Chinh đảm nhận. “Em nhớ nhất một cảnh rất vui và một cảnh rất buồn. Cảnh vui nhất là khi hai bà cháu cùng làm bánh cuốn. Đó là lúc hai bà cháu vui vẻ, cùng cười với nhau, đặc biệt em còn được cùng bà nội làm món mình thích.

Còn cảnh khiến em buồn nhất là lúc hai bà cháu chia tay ở cánh cổng. Cảnh đó cũng giống cảm xúc của em ở hiện tại. Sau khoảng một năm có nhiều dịp ở bên bà, từ lúc quay phim, gặp lại tại DANAFF cho đến một tuần cùng bà tham gia các buổi công chiếu, cinetour gần đây, cuối cùng em và bà lại phải chia tay. Em không biết khi nào mới được gặp lại bà”, Uy Nhân chia sẻ.

Trong số những nhân vật từng thể hiện, cu Đen trong “Mãi nợ một lời tạm biệt” để lại nhiều ấn tượng nhất với Uy Nhân.

“Đây là nhân vật em có nhiều thời gian để diễn và cảm nhận nhất. Nhân vật trải qua nhiều hoàn cảnh, có nhiều cung bậc cảm xúc và tương tác với nhiều người khác nhau nên em rất thích vai diễn này”, diễn viên nhí nói.

Những trải nghiệm trong gia đình trở thành chất liệu để Uy Nhân cảm nhận tình bà cháu khi nhập vai.

Mẹ Uy Nhân kể: “Từ nhỏ, Uy Nhân đã sống cùng bà ngoại. Bà chăm sóc, đưa đón con đi học, lo chuyện ăn uống, dẫn con đi chơi và ru con ngủ. Tôi nghĩ tình cảm với bà ngoại ngoài đời đã giúp Uy Nhân phần nào cảm nhận được tình bà cháu khi vào phim.

Ê-kíp cũng có những buổi ăn uống thân mật, workshop để Uy Nhân gần gũi với bà Kiều Chinh hơn. Ngoài đời, bà Kiều Chinh rất nhẹ nhàng và yêu thương Uy Nhân. Hai bà cháu thường ngồi kể chuyện, hỏi thăm nhau nên dần trở nên thân thiết”.

Cơ duyên đưa Uy Nhân đến với phim trường bắt đầu khi em khoảng 3 tuổi.

“Khi đó, Uy Nhân rất sợ chỗ đông người và tiếng ồn. Tôi tìm cho con một lớp kỹ năng giao tiếp. Lớp này nằm trong khóa học diễn xuất của cô Khương Vy Trần, lại gần nhà nên tôi thường sắp xếp cho con đến học vào buổi tối.

Sau đó, các phụ huynh hướng dẫn tôi tham gia những nhóm tuyển diễn viên để đăng ký cho con đóng vai quần chúng, chủ yếu để con trải nghiệm. Khi đi quay, con ngoan, nghe lời nên nhiều lần đăng ký đều được các cô chú trong ê-kíp tạo cơ hội.

Uy Nhân bắt đầu từ diễn viên quần chúng, sau đó được đứng gần diễn viên chính rồi dần có những vai với lời thoại ngắn. Qua từng công việc, con tích lũy thêm kinh nghiệm và có thêm cơ hội tham gia các vai diễn.

Vai dài và có nhiều đất diễn đầu tiên của Uy Nhân là trong “Lỗi đạo cang thường” của đạo diễn Hồ Ngọc Xum. Cơ hội này đến khi cô Khương Vy Trần giới thiệu con với trợ lý đạo diễn”, mẹ Uy Nhân nhớ lại.

Theo mẹ Uy Nhân, môi trường phim trường cũng giúp em hình thành nhiều kỹ năng làm việc từ sớm. “Mỗi vai diễn là một cuộc đời khác nhau nên mỗi bộ phim cũng giống như một bài học mới với Uy Nhân. Qua mỗi giai đoạn, tôi thấy kỹ năng của con ngày càng vững hơn nhờ được các cô chú chỉ dạy rất nhiều.

Bây giờ, con đã biết các quy tắc cơ bản khi làm việc trên phim trường, biết tranh thủ ăn, ngủ khi chưa đến cảnh quay, hiểu góc máy để xác định vị trí đứng phù hợp. Con cũng chủ động tìm hiểu về các cô chú diễn viên để dễ kết nối và biết hỏi đạo diễn, biên kịch khi có điều chưa hiểu về nhân vật”, mẹ diễn viên nhí chia sẻ.

Những câu chuyện trên màn ảnh cũng đem đến cho Uy Nhân nhiều trải nghiệm khác với cuộc sống thường ngày.

“Có những nhân vật mồ côi nhưng vẫn cố gắng vươn lên, có nhân vật giận hờn, xảy ra mâu thuẫn rồi tìm được cách hòa giải. Qua đó, con có thêm sự cảm thông và những bài học cho mình.

Còn về tính cách, Uy Nhân vẫn là Uy Nhân ngoài đời. Con thoát vai khá nhanh nên những vai có tâm lý nặng nề hay tình huống tiêu cực không ảnh hưởng nhiều. Tôi thường giải thích cho con đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm để con hiểu nhân vật nhưng vẫn phân biệt được câu chuyện trên phim với cuộc sống”, chị cho biết.

Song song với những ngày trên phim trường, Uy Nhân vẫn duy trì việc học văn hóa và tham gia nhiều hoạt động khác.

“May mắn là Uy Nhân tiếp thu khá nhanh. Khoảng 4 tuổi rưỡi, con đã tự học kiến thức lớp 1 qua YouTube nên đến 5 tuổi có thể tự đọc kịch bản.

Khi con có lịch quay, các thầy cô ở trường hỗ trợ cho con mang bài về nhà, nộp bài trực tuyến hoặc học bổ sung sau đó. Các cô ở lớp học thêm cũng linh động dạy vào những khoảng thời gian con rảnh.

Tôi vẫn hạn chế để con nghỉ học nhiều, chỉ vào dịp hè lịch trình mới thoải mái hơn. Với Uy Nhân, được đi quay cũng giống như được giải trí.

Trong tuần, con còn học tiếng Anh, piano, võ và guitar. Trước đó, con đã học vẽ và biết bơi. Những môn này vừa giúp con có thêm trải nghiệm, vừa có thể hỗ trợ cho diễn xuất. Tất cả đều theo nguyện vọng của con, gia đình không ép buộc”, mẹ Uy Nhân chia sẻ.

Sau nhiều năm đồng hành, mẹ Uy Nhân cho con tiếp tục trải nghiệm nghệ thuật theo sở thích và khả năng.

“Lúc đầu, tôi chỉ muốn con có thêm trải nghiệm, chủ động hơn và bớt sợ tiếng ồn, chỗ đông người chứ không nghĩ đến ngày hôm nay. Khi thấy con ngày càng tiến bộ và có một điều mình thích để theo đuổi, tôi cũng vui.

Uy Nhân từng nói: ‘Con muốn đi quay nhưng không muốn nổi tiếng’. Con vẫn khá hướng nội và ngại chỗ đông người. Đến một đoàn phim mới, con thường im lặng, nhưng khi đã quen với mọi người thì thoải mái trò chuyện hơn.

Vì vậy, tôi cũng cho Uy Nhân tham gia các phim ngắn của sinh viên và những cuộc thi phim ngắn. Có dự án con làm việc cùng các thực tập sinh đến từ nhiều quốc gia. Những lần như vậy giúp con được trải nghiệm vai chính và tiếp xúc với nhiều cách làm phim. Một số dự án đạt kết quả tốt trong kỳ tốt nghiệp của các anh chị sinh viên hoặc được gửi tham dự các cuộc thi ở nước ngoài.

Tôi vui vì suốt khoảng 7 năm qua vẫn giữ được mong muốn cho con trải nghiệm. Qua “Mãi nợ một lời tạm biệt”, Uy Nhân cũng dần ý thức rõ hơn về việc mình đảm nhận một vai chính điện ảnh. Con đã có thể đứng trước các cô chú để phát biểu dù vẫn còn rụt rè”, mẹ Uy Nhân nói.

Những lần làm việc cùng các ê-kíp cũng giúp Uy Nhân quan tâm nhiều hơn đến công việc phía sau máy quay.

“Em muốn sau này trở thành đạo diễn. Khi đi làm phim với các anh chị sinh viên, em biết để thực hiện một bộ phim cần rất nhiều tiền. Em muốn cố gắng làm diễn viên thật tốt, dành tiền cát-sê để sau này đi du học và thực hiện ước mơ làm đạo diễn”, Uy Nhân chia sẻ.

Gia đình không đặt ra một con đường cố định cho Uy Nhân ở thời điểm hiện tại.

“Với gia đình, điều quan trọng nhất vẫn là con học tốt, có nền tảng tiếng Anh tốt, giữ đạo đức và tác phong làm việc nghiêm túc. Uy Nhân còn nhỏ, phía trước vẫn là một chặng đường dài. Sau này, sở thích hay ước mơ của con cũng có thể thay đổi. Gia đình sẽ tiếp tục đồng hành và tôn trọng lựa chọn của con”, mẹ Uy Nhân chia sẻ.