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[INFOGRAPHIC] 4 điều thí sinh cần nhớ khi sát hạch lái xe

Xã hội

[INFOGRAPHIC] 4 điều thí sinh cần nhớ khi sát hạch lái xe

Từ chuẩn bị giấy tờ, thi lý thuyết đến thực hành trong hình và trên đường, thí sinh cần nắm rõ quy trình, giữ bình tĩnh và tuân thủ quy định.

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