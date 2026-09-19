[INFOGRAPHIC] 4 điều thí sinh cần nhớ khi sát hạch lái xe

Từ chuẩn bị giấy tờ, thi lý thuyết đến thực hành trong hình và trên đường, thí sinh cần nắm rõ quy trình, giữ bình tĩnh và tuân thủ quy định.
Toyota Land Cruiser 300 Series 2027 phiên bản nâng cấp mới được bổ sung tùy chọn hệ truyền động hybrid mạnh mẽ hơn tại Nhật Bản cùng nhiều trang bị mới.
Mực nước sông Nhuệ đang xuống dần, nguy cơ ngập lụt giảm, tuy nhiên các xã, phường ven sông vẫn cần cảnh giác cao độ trước rủi ro còn tiềm ẩn.
Sau đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường Nam Đông - A Lưới (TP Huế) được đầu tư gần 500 tỷ đồng vừa đưa vào khai thác đã bị sạt lở nghiêm trọng.
Sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại khu vực cống thoát nước ra sông Nhuệ.
Trưa ngày 18/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nghi nam sinh bị mất tích khi đi qua điểm ngập ở đường Phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.
Xe tập lái trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, thầy dạy lái tử vong. Dư luận đặt câu hỏi học viên có phải chịu trách nhiệm?
Đến 9h ngày 18/9, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm nam sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại khu vực cống nước.
Sáng ngày 18/9, đám cháy bùng lên tại khu vực kinh doanh quần áo, giày dép tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh.
Đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng Tám sẽ được tổ chức lưu thông một chiều để thi công ga ST2 thuộc tuyến metro Bến Thành - Tham Lương.
Đợt mưa lớn vừa qua ghi nhận thời gian rút nước tại hàng loạt khu vực như Võ Chí Công, Ciputra, Mỹ Đình, Hoa Bằng... thu ngắn đáng kể.
Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Long cùng 3 đồng phạm bị Toà án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 30 năm 9 tháng tù.
Các lực lượng chức năng đang tiếp tục bảo vệ, xử lý hiện trường, khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Trước đợt mưa kéo dài với lượng mưa nhiều nơi vượt 400 mm, Hà Nội vận hành 36 trạm bơm cùng hệ thống cửa phai, hồ điều hòa để tăng khả năng tiêu thoát nước.
Ta luy dương bị sạt lở khiến 40m3 đất đá tràn vào gia đình ông Dong ở Đà Bắc (Phú Thọ), làm sập 2 phòng ngủ, vùi lấp 3 người.
Giữa lúc nước sông Hiếu dâng cao, chảy xiết do mưa lớn, anh Nguyễn Văn Cao đã không ngần ngại lao xuống dòng nước để cứu cụ bà 72 tuổi bị lũ cuốn trôi.
Cơ sở này do ông Trần Mạnh Hùng (SN 1986) đứng tên chủ hộ và vợ ông Hùng là Tạ Thị Ngân (SN 1990) là người trực tiếp điều hành hoạt động.
Căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TP HCM) bốc cháy lúc rạng sáng 17/9, khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.
TikToker Phạm Tuấn đang bị điều tra dấu hiệu lừa đảo liên quan đường dây đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.
Nước lũ dâng hơn 1m, chảy xiết qua cầu khe Đá Hàn trên Quốc lộ 48E qua Nghệ An khiến mặt đường nứt vỡ, bong tróc.
Một người phụ nữ ở phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị phạt 20 triệu đồng về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý.
Do mưa lớn kéo dài, sáng 17/9, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học, học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh.