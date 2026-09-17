[GALLERY] Kỳ Duyên - Thiên Ân 'như sinh đôi' khi du lịch Hàn Quốc

Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng xuất hiện tại Hàn Quốc, gu thời trang đồng điệu của hai nàng hậu khiến người hâm mộ thích thú.
Sau phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã không tiếp nhận số thực phẩm bị cho là không bảo đảm chất lượng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế.
Suzuki mới đây đã gửi giấy công bố dán nhãn năng lượng của XL7 2026 mới tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, chứng tỏ ngày xe ra mắt thị trường trong nước không còn xa.
Hongqi H7 thế hệ mới vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc, không chỉ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, xe còn chuyển sang dùng hệ truyền động hybrid sạc điện.
Mưa lớn cũng khiến việc đưa đón học sinh, đi làm của người dân bị ảnh hưởng. Nhiều người phải mất nhiều thời gian để vượt qua các tuyến đường ngập và ùn tắc.
Sau 3 năm về chung một nhà với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng, thậm chí ngày càng rạng rỡ và cuốn hút.
Nissan Terrano hoàn toàn mới bất ngờ xuất hiện tại Trung Quốc, hé lộ thiết kế SUV khung gầm rời hầm hố, hiện đại trước ra mắt và mở bán chính thức vào năm 2027.
Tăng Thanh Hà đến xem triển lãm của Đỗ Mạnh Cường và chọn hai bức tranh anh yêu thích. Nhà thiết kế sau đó gửi lời cảm ơn đến “người em”.
Ôtô Mercedes mất lái tông và cuốn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường Trường Chinh khiến nhiều người bị thương; phương tiện nằm la liệt.
Ferrari 296 GT Modificata là siêu xe chỉ dành cho đường đua, nhưng không bị gò bó trong những điều luật thi đấu giống như bản đua chuyên nghiệp 296 GT3 Evo.
Mai Ngọc khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên mẹ trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây.
Giữa sắc màu rực rỡ của chợ Trung thu phố cổ Hàng Mã, gian hàng tò he trở thành điểm dừng chân của người tìm lại ký ức và du khách lần đầu khám phá.
Sáng 16/9, khu vực giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa (TP HCM) ùn ứ kéo dài khi nhiều đoạn đường được tổ chức lại để phục vụ thi công Metro số 2.
Khi mua mẫu MPV cỡ lớn Voyah Dream 9 của thương hiệu Dongfeng, khách hàng Trung Quốc có thể chọn phiên bản thuần điện EV hoặc hybrid sạc điện (PHEV).
Sau vụ cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, 5 nạn nhân được phát hiện đã tử vong.
Trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận rộng khoảng 65,89 ha, 3 công trình Ấu trĩ viện, Tòa Đốc lý, Kho bạc Đông Dương đề xuất giữ lại.
Volkswagen Mission Efficiency được phát triển dựa trên ôtô điện ID. Polo, đạt phạm vi hoạt động thực tế hơn 600 km với bộ pin nhỏ, có dung lượng chỉ 54 kWh.
Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP HCM) bị ngập nước trong cơn mưa kéo dài 30 phút khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn.
Volvo XC90 T8 AWD Longe-range PHEV - mẫu xe SUV đầu bảng sử dụng kết hợp mô-tơ điện và động cơ xăng, có thể đạt tầm hoạt động lên tới 1.100km.
Một chế độ ăn cân đối, giàu chất xơ, protein và chất béo tốt có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đồng thời cung cấp dưỡng chất cần thiết cho thai kỳ.
Thành công với vai Linh trong “Tuổi thanh xuân”, Nhã Phương duy trì sự nghiệp diễn xuất, kết hôn với Trường Giang và làm mẹ.
Royal Enfield Himalayan 440 mở bán tại thị trường Ấn Độ hướng tới nhóm khách hàng yêu thích một mẫu adventure đơn giản, dễ sử dụng và có giá bán dễ tiếp cận.