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[GALLERY] Kỳ Duyên - Thiên Ân 'như sinh đôi' khi du lịch Hàn Quốc

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Kỳ Duyên - Thiên Ân 'như sinh đôi' khi du lịch Hàn Quốc

Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng xuất hiện tại Hàn Quốc, gu thời trang đồng điệu của hai nàng hậu khiến người hâm mộ thích thú. 

Ngọc Mai
Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân cùng có mặt tại Hàn Quốc trong một chuyến công tác gần đây. Hai người đẹp liên tục xuất hiện bên nhau trong nhiều khoảnh khắc thăm thú xứ sở kim chi. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân cùng có mặt tại Hàn Quốc trong một chuyến công tác gần đây. Hai người đẹp liên tục xuất hiện bên nhau trong nhiều khoảnh khắc thăm thú xứ sở kim chi. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Không chỉ đồng hành trong công việc, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn thoải mái ghi lại những giây phút đi chơi, tham quan và dạo phố. Sự tự nhiên trong cách tương tác cho thấy cả hai ngày càng cởi mở hơn khi chia sẻ hình ảnh về nhau trên mạng xã hội. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Không chỉ đồng hành trong công việc, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn thoải mái ghi lại những giây phút đi chơi, tham quan và dạo phố. Sự tự nhiên trong cách tương tác cho thấy cả hai ngày càng cởi mở hơn khi chia sẻ hình ảnh về nhau trên mạng xã hội. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Trước đây, hai nàng hậu nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động của giới sắc đẹp nhưng khá kín tiếng về đời tư. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đồng hành, tạo cảm giác gần gũi và thân thiết hơn. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Trước đây, hai nàng hậu nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động của giới sắc đẹp nhưng khá kín tiếng về đời tư. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đồng hành, tạo cảm giác gần gũi và thân thiết hơn. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Đáng chú ý, chuyến đi Hàn Quốc còn khiến người hâm mộ thích thú bởi gu thời trang của Kỳ Duyên và Thiên Ân. Hai người không nhất thiết diện trang phục giống hệt nhau nhưng vẫn tạo được sự ăn ý rõ rệt trong từng khung hình. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Đáng chú ý, chuyến đi Hàn Quốc còn khiến người hâm mộ thích thú bởi gu thời trang của Kỳ Duyên và Thiên Ân. Hai người không nhất thiết diện trang phục giống hệt nhau nhưng vẫn tạo được sự ăn ý rõ rệt trong từng khung hình. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Thay vì lựa chọn những bộ đồ “sinh đôi”, Kỳ Duyên và Thiên Ân thường ưu tiên các thiết kế có chung tinh thần về màu sắc, phom dáng hoặc xu hướng. Cách lựa chọn này giúp tổng thể hài hòa nhưng mỗi người vẫn giữ được dấu ấn thời trang riêng. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Thay vì lựa chọn những bộ đồ “sinh đôi”, Kỳ Duyên và Thiên Ân thường ưu tiên các thiết kế có chung tinh thần về màu sắc, phom dáng hoặc xu hướng. Cách lựa chọn này giúp tổng thể hài hòa nhưng mỗi người vẫn giữ được dấu ấn thời trang riêng. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Trong những khoảnh khắc xuống phố, cả hai thường lựa chọn các bản phối hiện đại, trẻ trung và thời thượng. Sự tương đồng trong cách lựa chọn trang phục khiến hình ảnh hai nàng hậu khi đứng cạnh nhau trở nên đặc biệt bắt mắt. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Trong những khoảnh khắc xuống phố, cả hai thường lựa chọn các bản phối hiện đại, trẻ trung và thời thượng. Sự tương đồng trong cách lựa chọn trang phục khiến hình ảnh hai nàng hậu khi đứng cạnh nhau trở nên đặc biệt bắt mắt. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Điểm thú vị nằm ở cách Kỳ Duyên và Thiên Ân phối đồ khác nhau nhưng vẫn có sự liên kết. Khi một người chọn trang phục nổi bật, người còn lại thường tiết chế hơn về màu sắc hoặc kiểu dáng, tạo nên tổng thể cân bằng và không bị trùng lặp. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Điểm thú vị nằm ở cách Kỳ Duyên và Thiên Ân phối đồ khác nhau nhưng vẫn có sự liên kết. Khi một người chọn trang phục nổi bật, người còn lại thường tiết chế hơn về màu sắc hoặc kiểu dáng, tạo nên tổng thể cân bằng và không bị trùng lặp. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Việc thường xuyên sánh đôi trong những chuyến đi và hoạt động thường ngày cũng giúp sự đồng điệu về phong cách của hai người đẹp được thể hiện rõ hơn. Nhiều khán giả nhận xét Kỳ Duyên và Thiên Ân có những khoảnh khắc trông giống chị em. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Việc thường xuyên sánh đôi trong những chuyến đi và hoạt động thường ngày cũng giúp sự đồng điệu về phong cách của hai người đẹp được thể hiện rõ hơn. Nhiều khán giả nhận xét Kỳ Duyên và Thiên Ân có những khoảnh khắc trông giống chị em. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Không chỉ thu hút bởi ngoại hình, những màn tương tác tự nhiên của Kỳ Duyên và Thiên Ân tại Hàn Quốc còn mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị cho người hâm mộ. Hình ảnh hai nàng hậu cùng tham quan, trải nghiệm và dạo phố nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Không chỉ thu hút bởi ngoại hình, những màn tương tác tự nhiên của Kỳ Duyên và Thiên Ân tại Hàn Quốc còn mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị cho người hâm mộ. Hình ảnh hai nàng hậu cùng tham quan, trải nghiệm và dạo phố nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Qua loạt hình ảnh được chia sẻ, Kỳ Duyên và Thiên Ân tiếp tục cho thấy sự ăn ý cả trong cách đồng hành lẫn lựa chọn trang phục. Không cần diện đồ giống nhau, hai người vẫn tạo nên hình ảnh một bộ đôi thời trang trẻ trung, hiện đại và đầy sức hút. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Qua loạt hình ảnh được chia sẻ, Kỳ Duyên và Thiên Ân tiếp tục cho thấy sự ăn ý cả trong cách đồng hành lẫn lựa chọn trang phục. Không cần diện đồ giống nhau, hai người vẫn tạo nên hình ảnh một bộ đôi thời trang trẻ trung, hiện đại và đầy sức hút. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Hoa hậu Kỳ Duyên đăng khoảnh khắc chạy bộ rèn luyện sức khoẻ. Clip: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Ngọc Mai
#Kỳ Duyên và Thiên Ân #Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân #Kỳ Duyên Thiên Ân đi Hàn Quốc #gu thời trang Kỳ Duyên Thiên Ân #Kỳ Duyên Thiên Ân du lịch Hàn Quốc

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