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[GALLERY] Mai Ngọc khoe mẹ gần 60 tuổi vẫn trẻ đẹp, sành điệu

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Mai Ngọc khoe mẹ gần 60 tuổi vẫn trẻ đẹp, sành điệu

Mai Ngọc khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên mẹ trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây.

Ngọc Mai
Mới đây, Mai Ngọc chia sẻ loạt hình ảnh chụp cùng mẹ trong chuyến đi nghỉ dưỡng. Bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ của hai mẹ con, diện mạo của mẹ nữ MC nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ảnh: FB Mai Ngọc
Mới đây, Mai Ngọc chia sẻ loạt hình ảnh chụp cùng mẹ trong chuyến đi nghỉ dưỡng. Bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ của hai mẹ con, diện mạo của mẹ nữ MC nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ảnh: FB Mai Ngọc
Ở tuổi trung niên và đã lên chức bà ngoại, mẹ Mai Ngọc vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước làn da, thần thái và phong cách thời trang của bà. Ảnh: FB Mai Ngọc
Ở tuổi trung niên và đã lên chức bà ngoại, mẹ Mai Ngọc vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước làn da, thần thái và phong cách thời trang của bà. Ảnh: FB Mai Ngọc
Không chỉ sở hữu nét đẹp dịu dàng, mẹ Mai Ngọc còn gây ấn tượng bởi phong thái sang trọng, nền nã. Hình ảnh của bà được nhiều khán giả liên tưởng đến vẻ đẹp thanh lịch, đài các của một "quý cô Hà Nội". Ảnh: FB Mai Ngọc
Không chỉ sở hữu nét đẹp dịu dàng, mẹ Mai Ngọc còn gây ấn tượng bởi phong thái sang trọng, nền nã. Hình ảnh của bà được nhiều khán giả liên tưởng đến vẻ đẹp thanh lịch, đài các của một "quý cô Hà Nội". Ảnh: FB Mai Ngọc
Trong những khung hình được con gái chia sẻ, bà lựa chọn trang phục trẻ trung nhưng vẫn giữ sự tinh tế. Cách phối đồ thời thượng giúp diện mạo của mẹ Mai Ngọc thêm phần hiện đại, cuốn hút. Ảnh: FB Mai Ngọc
Trong những khung hình được con gái chia sẻ, bà lựa chọn trang phục trẻ trung nhưng vẫn giữ sự tinh tế. Cách phối đồ thời thượng giúp diện mạo của mẹ Mai Ngọc thêm phần hiện đại, cuốn hút. Ảnh: FB Mai Ngọc
Đáng chú ý, khi đứng cạnh con gái, mẹ Mai Ngọc được nhận xét trẻ hơn tuổi thật. Không ít khán giả còn ví von hai mẹ con trông giống như "hai chị em" khi cùng xuất hiện trong một khung hình. Ảnh: FB Mai Ngọc
Đáng chú ý, khi đứng cạnh con gái, mẹ Mai Ngọc được nhận xét trẻ hơn tuổi thật. Không ít khán giả còn ví von hai mẹ con trông giống như "hai chị em" khi cùng xuất hiện trong một khung hình. Ảnh: FB Mai Ngọc
Nhan sắc của mẹ cũng phần nào lý giải những đường nét nổi bật mà Mai Ngọc được thừa hưởng. Từ gương mặt thanh tú đến vẻ ngoài dịu dàng, nữ MC được nhận xét có nhiều nét giống mẹ ruột. Ảnh: FB Mai Ngọc
Nhan sắc của mẹ cũng phần nào lý giải những đường nét nổi bật mà Mai Ngọc được thừa hưởng. Từ gương mặt thanh tú đến vẻ ngoài dịu dàng, nữ MC được nhận xét có nhiều nét giống mẹ ruột. Ảnh: FB Mai Ngọc
Dù đã bước vào độ tuổi trung niên, mẹ Mai Ngọc vẫn duy trì phong thái chỉn chu và tràn đầy sức sống. Những hình ảnh mới của bà khiến nhiều người thích thú trước vẻ đẹp dường như không bị thời gian làm phai nhạt. Ảnh: FB Mai Ngọc
Dù đã bước vào độ tuổi trung niên, mẹ Mai Ngọc vẫn duy trì phong thái chỉn chu và tràn đầy sức sống. Những hình ảnh mới của bà khiến nhiều người thích thú trước vẻ đẹp dường như không bị thời gian làm phai nhạt. Ảnh: FB Mai Ngọc
Không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đẹp bên mẹ, Mai Ngọc còn từng bày tỏ sự thay đổi trong tình cảm dành cho bà sau khi sinh con trai. Nữ MC cho biết cô càng thấu hiểu và thương mẹ hơn, đồng thời muốn dành nhiều thời gian cho bà. Ảnh: FB Mai Ngọc
Không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đẹp bên mẹ, Mai Ngọc còn từng bày tỏ sự thay đổi trong tình cảm dành cho bà sau khi sinh con trai. Nữ MC cho biết cô càng thấu hiểu và thương mẹ hơn, đồng thời muốn dành nhiều thời gian cho bà. Ảnh: FB Mai Ngọc
Với Mai Ngọc, mẹ luôn là một trong những điểm tựa tinh thần quan trọng nhất. Bà chưa từng vắng mặt trong những dấu mốc đáng nhớ của con gái, từ thời đi học đến khi trưởng thành và theo đuổi công việc mình yêu thích. Ảnh: FB Mai Ngọc
Với Mai Ngọc, mẹ luôn là một trong những điểm tựa tinh thần quan trọng nhất. Bà chưa từng vắng mặt trong những dấu mốc đáng nhớ của con gái, từ thời đi học đến khi trưởng thành và theo đuổi công việc mình yêu thích. Ảnh: FB Mai Ngọc
Mai Ngọc dành cho mẹ sự trân trọng đặc biệt khi nhìn lại hành trình đã qua. Những khoảnh khắc hai mẹ con bên nhau không chỉ cho thấy sự tương đồng về nhan sắc mà còn hé lộ mối quan hệ gắn bó, ấm áp giữa hai thế hệ phụ nữ. Ảnh: FB Mai Ngọc
Mai Ngọc dành cho mẹ sự trân trọng đặc biệt khi nhìn lại hành trình đã qua. Những khoảnh khắc hai mẹ con bên nhau không chỉ cho thấy sự tương đồng về nhan sắc mà còn hé lộ mối quan hệ gắn bó, ấm áp giữa hai thế hệ phụ nữ. Ảnh: FB Mai Ngọc
MC Mai Ngọc và con trai tận hưởng buổi sáng bình yên. Clip: FB Mai Ngọc
Ngọc Mai
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