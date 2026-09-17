[e-Magazine] Minh Anh: ‘Tôi muốn thể hiện hết khả năng tại MIQ 2026’

Nguyễn Cao Minh Anh đang bước vào chặng quan trọng tại Miss International Queen 2026 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) ở Thái Lan. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, người đẹp sinh năm 2002 nói về áp lực, thế mạnh, sự thay đổi của bản thân và mục tiêu tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

- Sau những ngày tranh tài tại Miss International Queen 2026, khoảnh khắc nào khiến chị nhớ nhất?

- Có lẽ điều tôi nhớ nhất không phải là một phần thi cụ thể, mà là khoảnh khắc đứng ở đây và nhận ra: “Mình đang thực sự đại diện cho Việt Nam”.

Hành trình để tôi có thể sống là chính mình và có mặt tại Miss International Queen không hề ngắn. Vì vậy, khi được đại diện Việt Nam tại một đấu trường quốc tế, tôi vừa tự hào, vừa xúc động và cũng ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình.

Những ngày thi vừa qua có lịch trình khá căng thẳng và đôi khi xuất hiện những tình huống bất ngờ. Nhưng chính trong những lúc như vậy, tôi lại cảm nhận rõ nhất tình cảm của gia đình, ê-kíp và những người luôn dõi theo mình từ Việt Nam. Điều đó khiến tôi thấy mình không hề đi một mình trên hành trình này.

- Được dự đoán vào top 5 ứng viên nổi bật, chị xem đây là động lực hay áp lực?

Tôi nghĩ là cả hai.

Nếu nói hoàn toàn không áp lực thì chắc chắn không đúng, bởi khi mọi người đặt kỳ vọng vào mình, tôi càng muốn bản thân làm tốt hơn. Nhưng thay vì để những dự đoán về thứ hạng trở thành gánh nặng, tôi muốn xem đó là sự ghi nhận và nguồn động lực.

Top 5 hiện tại vẫn chỉ là dự đoán. Điều tôi có thể kiểm soát là hôm nay mình chuẩn bị tốt đến đâu, bước ra sân khấu với tâm thế như thế nào và đã thể hiện được bao nhiêu khả năng của một đại diện Việt Nam.

Vì thế, tôi rất trân trọng kỳ vọng của mọi người nhưng không muốn chạy theo kỳ vọng đó. Tôi muốn tập trung để mỗi ngày tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.

- Qua các hoạt động và phần thi, chị đánh giá đâu là thế mạnh lớn nhất của mình?

- Nếu phải lựa chọn một thế mạnh, tôi nghĩ đó là khả năng giữ bình tĩnh và thích nghi.

Cuộc thi có lịch trình dày, nhiều hoạt động nối tiếp nhau và đôi khi có những thay đổi mà mình không thể chuẩn bị trước. Tôi cũng có lúc mệt, có lúc căng thẳng, nhưng nghề bác sĩ thú y đã rèn cho tôi sự quan sát, tính kiên nhẫn và khả năng xử lý tình huống. Tôi nghĩ những điều đó đang giúp mình rất nhiều tại cuộc thi.

Có lẽ một thế mạnh khác là câu chuyện mà tôi mang theo. Tôi không muốn mọi người chỉ nhìn thấy một cô gái chuyển giới có ngoại hình đẹp. Tôi muốn mọi người nhìn thấy một người phụ nữ chuyển giới được học tập, có nghề nghiệp, có tri thức, biết mình muốn gì và có khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

- Trong dàn thí sinh năm nay, đại diện nào khiến chị ấn tượng nhất và vì sao?

- Thật ra rất khó để tôi lựa chọn chỉ một người, bởi khi tiếp xúc gần, tôi nhận ra mỗi đại diện đều có một câu chuyện và thế mạnh riêng.

Có những bạn khiến tôi ấn tượng bởi kỹ năng trình diễn, có những bạn giao tiếp rất tốt, nhưng cũng có những người khiến tôi nhớ bởi cách họ quan tâm và hỗ trợ các thí sinh khác phía sau sân khấu.

Với tôi, đó cũng là một điều rất đẹp của Miss International Queen. Chúng tôi có thể là đối thủ khi bước lên sân khấu, nhưng khi trở về phía sau, lại là những người phụ nữ có thể thấu hiểu nhiều điều trong hành trình của nhau.

Vì vậy, thay vì xem một thí sinh cụ thể là đối thủ lớn nhất, tôi muốn quan sát và học hỏi từ điểm mạnh của tất cả mọi người.

- Chị đã chuẩn bị như thế nào cho những phần thi quan trọng sắp tới?

- Ở giai đoạn này, tôi không muốn thay đổi mình quá nhiều nữa. Tôi tập trung vào ba điều: sức khỏe, kỹ năng và tâm lý.

Tôi vẫn duy trì luyện tập trình diễn, ứng xử và chuẩn bị kỹ hình ảnh cho từng phần thi. Nhưng điều tôi chú trọng hơn cả là giữ sức khỏe và tinh thần ổn định, bởi lịch trình tại cuộc thi khá dày. Có chuẩn bị tốt đến đâu mà bước lên sân khấu với một cơ thể kiệt sức thì cũng rất khó thể hiện hết khả năng.

Tôi luôn tự nhắc mình rằng đến đây không phải để trở thành một phiên bản giống bất kỳ hoa hậu nào khác. Tôi muốn khi bước ra sân khấu, mọi người có thể nhận ra đây là Minh Anh và đây là một cô gái đến từ Việt Nam.

- So với thời điểm mới đến Thái Lan, chị thấy mình đã thay đổi như thế nào?

- Tôi nghĩ mình bình tĩnh hơn và cũng hiểu bản thân hơn.

Những ngày đầu đến Thái Lan, tôi có rất nhiều cảm xúc: háo hức, lo lắng và đôi khi cũng tự hỏi mình đã chuẩn bị đủ chưa. Nhưng sau từng hoạt động, tôi nhận ra không ai có thể chuẩn bị trước cho tất cả tình huống.

Có những lúc lịch trình thay đổi rất nhanh, có những việc xảy ra ngoài dự tính và chính những điều đó buộc tôi phải học cách thích nghi.

Bây giờ, tôi không còn quá tập trung vào việc mình có hoàn hảo hay không. Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc mình có thực sự hiện diện, tận hưởng và làm hết khả năng trong từng khoảnh khắc hay không.

Tôi nghĩ đó là sự thay đổi lớn nhất: từ mong muốn chứng minh bản thân sang việc hiểu và tin vào bản thân nhiều hơn.

- Chị đặt mục tiêu cụ thể nào tại Miss International Queen 2026?

- Đã đại diện Việt Nam đến một cuộc thi quốc tế thì chắc chắn tôi có mục tiêu về chiếc vương miện. Tôi nghĩ mình không cần né tránh điều đó. Nếu đã bước vào một cuộc thi, tôi muốn đi xa nhất có thể và sẽ nghiêm túc chiến đấu cho mục tiêu ấy.

Nhưng nếu hỏi điều gì quan trọng hơn một thứ hạng, thì đó là sau cuộc thi, khi mọi người nhắc đến đại diện Việt Nam, họ nhớ đến một cô gái có nhan sắc nhưng không chỉ có nhan sắc.

Tôi muốn hình ảnh của mình góp thêm một góc nhìn tích cực về phụ nữ chuyển giới Việt Nam: chúng tôi có thể học tập, có nghề nghiệp, có tri thức, có ước mơ và có khả năng đóng góp cho cộng đồng.

Nếu tôi có thể dùng hành trình của mình để một bạn trẻ nào đó đang loay hoay với chính bản thân cảm thấy rằng tương lai vẫn còn rất nhiều khả năng, thì với tôi, đó cũng là một thành quả đáng giá của hành trình Miss International Queen.