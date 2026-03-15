Chân dung Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026

Trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 diễn ra tối 14/3, người đẹp Nguyễn Thị Thúy đến từ Hải Phòng đã xuất sắc giành danh vị Á hậu 1. Ngoài ra, cô còn đoạt giải thưởng phụ Người đẹp Áo dài.
Ở phần thi ứng xử, Nguyễn Thị Thúy nhận được câu hỏi chung, sẽ gửi thông điệp gì đến phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới nếu trở thành tân Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026?
Nguyễn Thị Thúy trả lời: “Tôi muốn nói với các chị em phụ nữ rằng hãy luôn tự tin và bản lĩnh. Khi chúng ta dám tin vào chính mình, dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân, thì mọi điều đều có thể thực hiện được. Người phụ nữ hiện đại không chỉ giữ gìn hạnh phúc gia đình mà còn có thể khẳng định giá trị của mình trong xã hội”.
Á hậu Nguyễn Thị Thúy đến từ Hải Phòng, là giám đốc của một công ty hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Theo cô, thời trang không chỉ là lĩnh vực kinh doanh mà còn là cách để tôn vinh vẻ đẹp, sự tự tin của người phụ nữ.
Chia sẻ với báo chí sau khi nhận danh hiệu, Á hậu 1 Nguyễn Thị Thúy gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên cô trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Nữ doanh nhân cho biết, danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là động lực để cô tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công việc cũng như các hoạt động cộng đồng.
Kết quả chung cuộc của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, Nguyễn Hoàng Vân đăng quang hoa hậu. Ngoài ra, người đẹp đến từ TP HCM còn đạt hai giải phụ Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp Truyền thông.
Cùng với tân Hoa hậu Nguyễn Hoàng Vân, Top 7 Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 gồm: Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thị Hồng Lan (giải phụ Người đẹp Dạ hội); Hoa hậu Trí tuệ Đỗ Thị Nhị (giải phụ Người đẹp có làn da đẹp). Á hậu 1 Nguyễn Thị Thúy (giải phụ Người đẹp Áo dài); Á hậu 2 Võ Vy Oanh (giải phụ Người đẹp có gương mặt khả ái). Á hậu 3 gồm Hồ Thị Liên (giải phụ Người đẹp Công sở) và Kiều Ngọc Hạnh (giải phụ Người đẹp có nụ cười đẹp).
Các giải thưởng phụ khác gồm: Nguyễn Hồng Vy Đan - Người đẹp Tài năng và Người đẹp Hình thể, Huỳnh Thị Bích - Người đẹp Thân Thiện.