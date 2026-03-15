Chân dung Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026

Nguyễn Thị Thúy đến từ Hải Phòng đã xuất sắc giành danh vị Á hậu 1 cùng giải thưởng phụ Người đẹp Áo dài trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026.

Diệu Nga

Trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 diễn ra tối 14/3, người đẹp Nguyễn Thị Thúy đến từ Hải Phòng đã xuất sắc giành danh vị Á hậu 1. Ngoài ra, cô còn đoạt giải thưởng phụ Người đẹp Áo dài.

Nguyễn Thị Thúy xuất sắc giành danh vị Á hậu 1. Ảnh: Team Bình Nguyễn
Nguyễn Thị Thúy nhận tiara, sash danh hiệu, cúp lưu niệm cùng bằng chứng nhận dành cho danh vị Á hậu 1 – Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026. Ảnh: Team Bình Nguyễn
Ca sĩ Thanh Thảo – Chủ tịch cuộc thi; Danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn - Trưởng Ban giám khảo, Hoa hậu Lê Thị Mai Anh - Phó trưởng Ban tổ chức cùng các thành viên Ban giám khảo: Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 – Đoàn Thị Minh Toán và Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 – Ban Thị Thu trao giải Á hậu 1 cho Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ở phần thi ứng xử, Nguyễn Thị Thúy nhận được câu hỏi chung, sẽ gửi thông điệp gì đến phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới nếu trở thành tân Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026?

Nguyễn Thị Thúy trả lời: “Tôi muốn nói với các chị em phụ nữ rằng hãy luôn tự tin và bản lĩnh. Khi chúng ta dám tin vào chính mình, dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân, thì mọi điều đều có thể thực hiện được. Người phụ nữ hiện đại không chỉ giữ gìn hạnh phúc gia đình mà còn có thể khẳng định giá trị của mình trong xã hội”.

Nguyễn Thị Thúy trong phần thi trang phục công sở. Ảnh: Team Bình Nguyễn
Người đẹp đến từ Hải Phòng trình diễn áo dài trong BST “Quý cô phố núi” của NTK Tony Phạm. Ảnh: Team Bình Nguyễn
Nguyễn Thị Thúy nền nã trên sân khấu. Ảnh: Team Bình Nguyễn
Nguyễn Thị Thúy trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Team Bình Nguyễn
Cô trình diễn trang phục của NTK Tommy Nguyễn. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Á hậu Nguyễn Thị Thúy đến từ Hải Phòng, là giám đốc của một công ty hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Theo cô, thời trang không chỉ là lĩnh vực kinh doanh mà còn là cách để tôn vinh vẻ đẹp, sự tự tin của người phụ nữ.

Chia sẻ với báo chí sau khi nhận danh hiệu, Á hậu 1 Nguyễn Thị Thúy gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên cô trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Nữ doanh nhân cho biết, danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là động lực để cô tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công việc cũng như các hoạt động cộng đồng.

Xem video: Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026. Nguồn video: BTC

Kết quả chung cuộc của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, Nguyễn Hoàng Vân đăng quang hoa hậu. Ngoài ra, người đẹp đến từ TP HCM còn đạt hai giải phụ Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp Truyền thông.

Cùng với tân Hoa hậu Nguyễn Hoàng Vân, Top 7 Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 gồm: Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thị Hồng Lan (giải phụ Người đẹp Dạ hội); Hoa hậu Trí tuệ Đỗ Thị Nhị (giải phụ Người đẹp có làn da đẹp). Á hậu 1 Nguyễn Thị Thúy (giải phụ Người đẹp Áo dài); Á hậu 2 Võ Vy Oanh (giải phụ Người đẹp có gương mặt khả ái). Á hậu 3 gồm Hồ Thị Liên (giải phụ Người đẹp Công sở) và Kiều Ngọc Hạnh (giải phụ Người đẹp có nụ cười đẹp).

Các giải thưởng phụ khác gồm: Nguyễn Hồng Vy Đan - Người đẹp Tài năng và Người đẹp Hình thể, Huỳnh Thị Bích - Người đẹp Thân Thiện.

Đỗ Thị Nhị đạt danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ tại Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026

Người đẹp Đỗ Thị Nhị đạt danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ, đồng thời giành giải phụ Người đẹp có làn da đẹp trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026.

Trong đêm Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 – Miss Vietnam Business 2026 diễn ra tại phố núi Pleiku (Gia Lai), tối 14/3, người đẹp Đỗ Thị Nhị đạt danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ, đồng thời giành giải phụ Người đẹp có làn da đẹp.

Nữ doanh nhân quê Bắc Ninh xúc động đón nhận vương miện, sash danh hiệu, cúp lưu niệm cùng bằng chứng nhận dành cho Hoa hậu Trí tuệ – Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026.

Nguyễn Thị Hồng Lan gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026

Người đẹp Nguyễn Thị Hồng Lan tạo ấn tượng khi tham gia Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026. Chung kết cuộc thi diễn ra tối 14/3, tại Gia Lai.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 đang bước vào chặng nước rút. Đêm chung kết dự kiến diễn ra tối 14/3 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Gia Lai. Tham gia cuộc thi, người đẹp Nguyễn Thị Hồng Lan ghi điểm bằng phong thái tự tin, rạng rỡ.

Người đẹp Nguyễn Thị Hồng Lan. Ảnh: BTC
Vai trò đặc biệt của Thanh Thảo tại Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026

Ca sĩ Thanh Thảo chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, đồng thời là giám khảo trong đêm chung kết.

Tối 10/3, ca sĩ Thanh Thảo - “búp bê” của làng nhạc Việt đã đáp chuyến bay xuống Pleiku (Gia Lai), chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026.

Sự xuất hiện của ca sĩ Thanh Thảo tại phố núi Pleiku đánh dấu bước khởi động quan trọng của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026. Dù đang bận rộn với lịch trình biểu diễn và hoạt động nghệ thuật tại Mỹ, nữ ca sĩ vẫn quyết định gác lại nhiều công việc để bay về Việt Nam tham gia chương trình.

