Chân dung Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026

Trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 diễn ra tối 14/3, người đẹp Nguyễn Thị Thúy đến từ Hải Phòng đã xuất sắc giành danh vị Á hậu 1. Ngoài ra, cô còn đoạt giải thưởng phụ Người đẹp Áo dài.

Ca sĩ Thanh Thảo – Chủ tịch cuộc thi; Danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn - Trưởng Ban giám khảo, Hoa hậu Lê Thị Mai Anh - Phó trưởng Ban tổ chức cùng các thành viên Ban giám khảo: Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 – Đoàn Thị Minh Toán và Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 – Ban Thị Thu trao giải Á hậu 1 cho Nguyễn Thị Thúy.

Ở phần thi ứng xử, Nguyễn Thị Thúy nhận được câu hỏi chung, sẽ gửi thông điệp gì đến phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới nếu trở thành tân Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026?

Nguyễn Thị Thúy trả lời: “Tôi muốn nói với các chị em phụ nữ rằng hãy luôn tự tin và bản lĩnh. Khi chúng ta dám tin vào chính mình, dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân, thì mọi điều đều có thể thực hiện được. Người phụ nữ hiện đại không chỉ giữ gìn hạnh phúc gia đình mà còn có thể khẳng định giá trị của mình trong xã hội”.

Người đẹp đến từ Hải Phòng trình diễn áo dài trong BST "Quý cô phố núi" của NTK Tony Phạm.

Cô trình diễn trang phục của NTK Tommy Nguyễn.

Á hậu Nguyễn Thị Thúy đến từ Hải Phòng, là giám đốc của một công ty hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Theo cô, thời trang không chỉ là lĩnh vực kinh doanh mà còn là cách để tôn vinh vẻ đẹp, sự tự tin của người phụ nữ.

Chia sẻ với báo chí sau khi nhận danh hiệu, Á hậu 1 Nguyễn Thị Thúy gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên cô trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Nữ doanh nhân cho biết, danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là động lực để cô tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công việc cũng như các hoạt động cộng đồng.

