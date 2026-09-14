[e-Magazine] Á hậu Quế Trâm: Tôi từng từ chối show diễn để ưu tiên việc học

Từ một cô gái từng gắn bó với điền kinh, Đặng Trần Quế Trâm bắt đầu thử sức với người mẫu khi lên TP HCM học đại học. Những năm tháng trên sân tập trở thành hành trang giúp cô thích nghi với áp lực của sàn diễn và các cuộc thi nhan sắc.

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss & Mister Culture Vietnam 2026, Quế Trâm vẫn ưu tiên việc học, đồng thời tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, người đẹp kể về hành trình từ sân tập đến sàn diễn, những lựa chọn giữa việc học và cơ hội nghề nghiệp cùng dự định trong tương lai.

- Sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss & Mister Culture Vietnam 2026, điều gì khiến chị tự hào nhất và chị thấy mình còn phải hoàn thiện điều gì?

- Điều tôi tự hào nhất là đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để kể câu chuyện văn hóa bằng sự tự tin, chân thành và bản lĩnh của một sinh viên. Danh hiệu Á hậu 1 Miss & Mister Culture Vietnam 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực bứt phá của tôi trên sân khấu.

Tuy nhiên, chiếc vương miện không phải đích đến mà là khởi đầu cho một trách nhiệm lớn hơn. Tôi biết mình vẫn còn phải học hỏi rất nhiều, từ việc rèn giũa bản lĩnh mỗi khi cất tiếng nói trước công chúng đến bồi đắp vốn trải nghiệm văn hóa thực tế.

Khi sự tự tin đi cùng chiều sâu tri thức và sự thấu hiểu, tôi tin tiếng nói đại diện của mình mới thực sự chạm đến trái tim mọi người.

- Trước khi bước lên sàn diễn, chị từng là vận động viên điền kinh ở nội dung nhảy cao, nhảy xa. Những năm tháng tập luyện thể thao đã rèn cho chị những gì?

- Với tôi, quãng thời gian gắn bó với điền kinh thời niên thiếu chính là chiếc nôi tôi luyện nên bản lĩnh ngày hôm nay. Tôi luôn trân trọng từng dấu mốc, từ giải Nhất nhảy cao, giải Ba nhảy xa cấp thị xã giai đoạn 2017-2018 đến huy chương Đồng nhảy xa tại Hội khỏe Phù Đổng thị xã Gò Công lần thứ IX năm 2019.

Muốn nhảy cao hơn hay xa hơn, tôi phải học cách chấp nhận va đập, sửa từng động tác nhỏ và kiên trì lặp lại mỗi ngày. Quá trình đó rèn cho tôi thể lực dẻo dai và tinh thần không bỏ cuộc.

Chính tinh thần ấy đã theo tôi từ sân tập đến sàn diễn, giúp tôi giữ được sự điềm tĩnh và đứng vững trước những thử thách của nghề mẫu cũng như các cuộc thi nhan sắc.

- Từ sân tập điền kinh đến sàn diễn thời trang là hai môi trường khá khác biệt. Đâu là bước ngoặt khiến chị quyết định thử sức với người mẫu?

- Khi lên TP HCM học đại học, tôi muốn thử sức với một đam mê mới ngoài thể thao để khám phá thêm những khía cạnh khác của bản thân. Ban đầu, tôi tò mò muốn biết một cô gái vốn quen với sự mạnh mẽ có thể bước đi mềm mại trên đôi giày cao gót hay không.

Tôi chủ động tìm kiếm cơ hội và tham gia một vài show nhỏ. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, cảm giác được sải bước trên sàn diễn thực sự cuốn hút tôi. Càng gắn bó, tôi càng nhận ra catwalk cũng đòi hỏi sự bền bỉ, tập trung và kỷ luật giống như thể thao.

Từ mong muốn thử thách bản thân, niềm đam mê ấy dần khiến sàn diễn trở thành con đường tôi muốn nghiêm túc theo đuổi.

- Sau thời gian làm người mẫu, chị nghĩ đâu là điểm riêng giúp mình tạo dấu ấn trên sàn diễn?

- Tôi nghĩ điểm mạnh của mình là khả năng kết nối cảm xúc bằng ánh mắt. Khi bước ra sân khấu, tôi không chỉ khoác lên mình một bộ trang phục mà còn muốn dùng ánh mắt để gửi gắm câu chuyện, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn thông điệp nhà thiết kế đặt vào từng bộ sưu tập.

Tôi muốn hình ảnh của mình là sự hòa quyện giữa năng lượng tích cực, hiện đại của người trẻ với nét duyên dáng, chuẩn mực và nền nã của phụ nữ Việt.

- Trải qua nhiều show diễn và cuộc thi, có kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất về áp lực phía sau sàn diễn?

- Trải nghiệm đáng nhớ nhất với tôi là đêm diễn cuối tại Global Fashion Week Allstar 2026. Do lịch tập luyện và biểu diễn liên tục trên giày cao gót, chân tôi bị phồng rộp nặng và rỉ máu ngay trước giờ diễn. Đứng trong cánh gà, tôi rất lo mình không thể hoàn thành tốt phần trình diễn.

May mắn, mẹ kịp đưa băng keo và động viên tôi. Cùng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn tiếp thêm động lực từ anh Trương Phước Tú - Giám đốc quốc gia Miss & Mister Culture Vietnam, người tôi vẫn thân thương gọi là “tía”.

Lời động viên của mẹ và sự tin tưởng của tía Tú giúp tôi lấy lại tinh thần. Khi bước ra sân khấu, tôi nén cơn đau để sải bước với nụ cười và ánh mắt rạng rỡ nhất.

Trải nghiệm đó giúp tôi hiểu thêm về tính chuyên nghiệp. Tôi cũng nhận ra niềm tin của gia đình và những người luôn dõi theo mình là điểm tựa rất lớn để tôi vượt qua khó khăn.

- Chị định hướng trở thành giáo viên nhưng đồng thời theo đuổi người mẫu. Chị nhìn nhận mối liên hệ giữa hai công việc tưởng như rất khác nhau này ra sao?

- Được lớn lên với tình yêu dành cho tri thức, tôi luôn tôn kính nghề giáo nhưng cũng chưa từng từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật.

Tôi nghĩ người giáo viên hiện đại không nhất thiết phải đóng khung trong sự khô khan, cứng nhắc. Sự biến hóa và nhạy bén của nghề mẫu có thể giúp tôi bước vào lớp học với tâm thế tươi mới, cởi mở. Ngược lại, sự chuẩn mực của nghề giáo là kim chỉ nam giúp tôi giữ được sự chỉn chu, bản lĩnh trên sàn catwalk.

Với tôi, hai công việc tuy khác nhau nhưng đều có thể hướng đến việc hoàn thiện bản thân và truyền cảm hứng tích cực cho người trẻ.

- Vừa học đại học, vừa làm người mẫu và tham gia các cuộc thi, chị đã phải đánh đổi hoặc từ bỏ những cơ hội nào để theo đuổi nhiều mục tiêu cùng lúc?

- Chắc chắn có sự đánh đổi, nhưng rõ nhất là tôi luôn đặt việc học lên trước những hào quang cá nhân.

Ngay sau đêm chung kết giành danh hiệu Á hậu 1 vào tháng 5, dù vừa trải qua một đêm dài, khá mệt và cảm xúc vẫn còn vỡ òa, sáng hôm sau tôi vẫn đến trường như một sinh viên bình thường.

Tôi cũng từng từ chối nhiều show diễn tốt hay những dự án nghệ thuật lớn vì trùng lịch thi. Cảm giác tiếc nuối là có, nhưng tôi chưa từng hối hận. Với tôi, danh hiệu là niềm tự hào, còn hoàn thành tốt con đường đại học mới là gốc rễ lâu dài.

- Sau khi tốt nghiệp, chị muốn con đường giáo dục và người mẫu song hành với nhau như thế nào?

- Nhiều người hỏi tôi sẽ chọn ngã rẽ nào, nhưng với tôi, cả hai đều là những đam mê có thể song hành.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn muốn phát triển chuyên môn theo ngành đã học, xem đó là nền tảng bền vững, đồng thời tiếp tục sải bước trên sàn catwalk với tất cả nhiệt huyết.

Tôi tin rằng nếu có đủ kỷ luật và sự nghiêm túc, hai công việc có thể bổ trợ cho nhau, giúp tôi trở thành một Quế Trâm vừa có chiều sâu tri thức, vừa giữ được năng lượng trên sàn diễn.

- Cảm ơn Á hậu Quế Trâm về cuộc trò chuyện!