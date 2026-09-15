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[GALLERY] Trường Giang nổi tiếng ra sao trước khi viết tâm thư xin lỗi?

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Trường Giang nổi tiếng ra sao trước khi viết tâm thư xin lỗi?

Trước khi lên tiếng xin lỗi, Trường Giang đã có 20 năm hoạt động, nổi tiếng ở nhiều vai trò từ diễn viên, MC đến đạo diễn.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Trường Giang)
Sau thời gian nhìn lại bản thân, Trường Giang đăng bài xin lỗi, thừa nhận từng có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn” và có những lựa chọn không đúng trong quá khứ. Anh viết: “Tôi xin lỗi những người đã từng vì tôi mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Tôi hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình”.
Sau thời gian nhìn lại bản thân, Trường Giang đăng bài xin lỗi, thừa nhận từng có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn” và có những lựa chọn không đúng trong quá khứ. Anh viết: “Tôi xin lỗi những người đã từng vì tôi mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Tôi hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình”.
Không chỉ gửi lời xin lỗi đến những người liên quan, Trường Giang còn xin lỗi khán giả vì khiến mọi người bận lòng. Anh mong chuyện trong quá khứ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của bất kỳ ai, đồng thời cho biết gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình là điều quý giá nhất hiện tại.
Không chỉ gửi lời xin lỗi đến những người liên quan, Trường Giang còn xin lỗi khán giả vì khiến mọi người bận lòng. Anh mong chuyện trong quá khứ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của bất kỳ ai, đồng thời cho biết gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình là điều quý giá nhất hiện tại.
Trước khi trở thành gương mặt nổi tiếng, Trường Giang trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Theo Vietnamnet, anh sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha làm nghề lái xe. Thuở nhỏ, nam nghệ sĩ từng vừa đi học vừa mót mủ cao su, nhặt củi để phụ giúp gia đình.
Trước khi trở thành gương mặt nổi tiếng, Trường Giang trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Theo Vietnamnet, anh sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha làm nghề lái xe. Thuở nhỏ, nam nghệ sĩ từng vừa đi học vừa mót mủ cao su, nhặt củi để phụ giúp gia đình.
Khó khăn tiếp tục theo Trường Giang khi anh rời quê lên TP HCM lập nghiệp. Nam nghệ sĩ từng làm phục vụ, phát tờ rơi, bán nước suối, có thời gian ăn mì gói kéo dài, ở nhờ nhà bạn và không đủ tiền về quê ăn Tết.
Khó khăn tiếp tục theo Trường Giang khi anh rời quê lên TP HCM lập nghiệp. Nam nghệ sĩ từng làm phục vụ, phát tờ rơi, bán nước suối, có thời gian ăn mì gói kéo dài, ở nhờ nhà bạn và không đủ tiền về quê ăn Tết.
Sau những năm tháng chật vật, bước ngoặt đến với Trường Giang vào năm 2011. Vai Mười Khó trong tiểu phẩm “Khó” tại liveshow “Bước chân miền Trung” của Đàm Vĩnh Hưng giúp anh được đông đảo khán giả biết đến.
Sau những năm tháng chật vật, bước ngoặt đến với Trường Giang vào năm 2011. Vai Mười Khó trong tiểu phẩm “Khó” tại liveshow “Bước chân miền Trung” của Đàm Vĩnh Hưng giúp anh được đông đảo khán giả biết đến.
Từ thành công của Mười Khó, Trường Giang dần phủ sóng truyền hình. Anh góp mặt trong hàng loạt chương trình như “Ơn giời, cậu đây rồi!”, “Người bí ẩn”, “Nhanh như chớp”, “Tường lửa”, “7 nụ cười xuân”, “Thiên đường ẩm thực”...
Từ thành công của Mười Khó, Trường Giang dần phủ sóng truyền hình. Anh góp mặt trong hàng loạt chương trình như “Ơn giời, cậu đây rồi!”, “Người bí ẩn”, “Nhanh như chớp”, “Tường lửa”, “7 nụ cười xuân”, “Thiên đường ẩm thực”...
Song song với gameshow, Trường Giang còn phát triển sự nghiệp điện ảnh. Anh tham gia các phim “Lật mặt”, “49 ngày”, “Taxi, em tên gì?”, “Siêu sao siêu ngố”, “30 chưa phải Tết”, qua đó tiếp tục mở rộng độ nhận diện với khán giả.
Song song với gameshow, Trường Giang còn phát triển sự nghiệp điện ảnh. Anh tham gia các phim “Lật mặt”, “49 ngày”, “Taxi, em tên gì?”, “Siêu sao siêu ngố”, “30 chưa phải Tết”, qua đó tiếp tục mở rộng độ nhận diện với khán giả.
Sự nghiệp của Trường Giang cũng được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng. Theo Dân Việt, anh đoạt giải Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất ở Mai Vàng 2015, 4 giải ở Mai Vàng 2016 (Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất, Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất và Người dẫn chương trình được yêu thích nhất), 2 giải ở Mai Vàng 2017 (Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất và Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất).
Sự nghiệp của Trường Giang cũng được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng. Theo Dân Việt, anh đoạt giải Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất ở Mai Vàng 2015, 4 giải ở Mai Vàng 2016 (Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất, Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất và Người dẫn chương trình được yêu thích nhất), 2 giải ở Mai Vàng 2017 (Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất và Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất).
Sau khoảng 20 năm làm nghề, Trường Giang tiếp tục mở rộng vai trò từ diễn viên, MC sang đạo diễn, nhà sản xuất. Năm 2026, anh ra mắt dự án “Nhà ba tôi một phòng” với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên.
Sau khoảng 20 năm làm nghề, Trường Giang tiếp tục mở rộng vai trò từ diễn viên, MC sang đạo diễn, nhà sản xuất. Năm 2026, anh ra mắt dự án “Nhà ba tôi một phòng” với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên.
Xem video: “Trường Giang chia sẻ 3 lần không thể chứng kiến khoảnh khắc con chào đời”. Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Trường Giang)
#Trường Giang #diễn viên #đạo diễn #sự nghiệp

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