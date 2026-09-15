[INFOGRAPHIC] Dàn thí sinh sáng giá ở Miss Universe Vietnam 2026

Mitsubishi Motors Việt Nam ghi nhận 4 mẫu ôtô lọt top 10 xe bán chạy nhất tháng 8/2026 vừa qua, tổng doanh số toàn dải sản phẩm ghi nhận 3,209 chiếc.
Sau nhiều lần làm MC, Minh Ngọc dần tự tin, bản lĩnh hơn và học cách cân bằng việc học với đam mê.
Sau 12 năm nổi tiếng, Hoài Lâm trải qua nhiều thay đổi về chuyện tình cảm, có thời gian sống kín tiếng trước khi trở lại với âm nhạc và phim ảnh.
Mang thai lần hai, Thúy Diễm có nhiều thay đổi về vóc dáng nhưng vẫn khiến khán giả ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái cuốn hút và tinh thần vui vẻ.
Không chỉ làm nên tên tuổi qua các vai hài, Huỳnh Lập còn mát tay ở vai trò đạo diễn với hai bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ.
Theo đuổi người mẫu song song với việc học, Á hậu Quế Trâm cho biết cô từng từ chối nhiều cơ hội nghệ thuật khi trùng lịch thi.
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Từng được xem là một trong những tài năng sáng của bóng đá Việt Nam, sự nghiệp của cầu thủ Nguyễn Trọng Đại ở tuổi 29 lại rẽ sang một hướng đầy tiếc nuối.
Từ bản mashup 30 ca khúc V-pop, Quang Hùng MasterD từng bước tạo dấu ấn, sở hữu nhiều ca khúc hút hàng chục triệu lượt xem.
Sân khấu Hoàng thành Thăng Long rực rỡ với màn trình diễn kết hợp nghệ thuật truyền thống, âm nhạc hiện đại và văn hóa quốc tế, kể câu chuyện di sản Hà Nội.
Dương Domic có chặng đường hoạt động đầy ấn tượng, từ một thực tập sinh kiên trì trở thành ngôi sao thế hệ mới.
Hương Giang, Tường San, Trân Đài cùng nhiều mỹ nhân Việt từng đạt thành tích nổi bật tại Miss International Queen.
Từng giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, Vũ Hồng Hạnh tiếp tục hành trình sắc đẹp với nhiều mục tiêu mới.
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Sau dấu ấn “Mưa đỏ”, Steven Nguyễn tiếp tục bận rộn với loạt dự án mới, từ phim truyền hình đến điện ảnh.
Từ “Thanh âm vượt đại dương” đến “Mùa hè năm ấy”, Thùy Dương từng bước tích lũy trải nghiệm và tìm kiếm những màu sắc mới trong diễn xuất.
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Khương Ngọc ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, từ âm nhạc, diễn xuất đến công việc phía sau máy quay.
Từng thử sức với nghề mẫu, KOC và rap, Đăng Khoa dần nhận ra MC mới là con đường anh muốn theo đuổi lâu dài.
Sau chung kết Miss World 2026, Bảo Ngọc gặp lại ba người đẹp dẫn đầu cuộc thi tại TP HCM.
Sau khi công khai hẹn hò, Quỳnh Nga - Việt Anh thoải mái chia sẻ hình ảnh tình tứ và lời nhắn ngọt ngào dành cho nhau.