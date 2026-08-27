Á hậu Phượng Liên tỏa sáng tại Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026

Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 diễn ra tối 26/8 tại Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk với chiến thắng thuộc về Đinh Thị Thường.
Nguyễn Thị Phượng Liên (ở Đồng Tháp) đạt danh hiệu Á hậu 1 cùng giải phụ Người đẹp Làn da đẹp. Cô nhận tiara (mũ miện), dải băng sash danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận.
Tại cuộc thi, Nguyễn Thị Phượng Liên ghi điểm bởi nguồn năng lượng tích cực, phong thái chủ động và đảm nhận vị trí First Face dạ hội trong đêm chung kết.
Ở phần thi ứng xử, Nguyễn Thị Phượng Liên nhận được câu hỏi chung từ ban giám khảo: “Theo bạn vẻ đẹp quan trọng nhất của một người phụ nữ hiện đại là gì?”.
Người đẹp quê Đồng Tháp trả lời: “Quyền được đẹp thuộc về tất cả, nhất là phụ nữ hiện đại. Vẻ đẹp không chỉ ở diện mạo mà được bồi đắp bằng lòng nhân ái, bản lĩnh, tri thức và giá trị trao đi. Những giá trị ấy định hình vẻ đẹp và vị thế ngày mai”.
Chia sẻ với báo chí, Á hậu Nguyễn Thị Phượng Liên xúc động: “Tôi hạnh phúc khi mang niềm vui về vùng đất Sen hồng và biết ơn hành trình đã giúp mình trưởng thành, tự tin hơn”.
Hiện Phượng Liên là nhà sáng lập một thương hiệu bánh.
Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam do Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena sáng lập.
Hội đồng giám khảo gồm: Danh ca Ngọc Sơn - Trưởng BGK; Ban Thị Thu - Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025; Nguyễn Hoàng Vân - Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026; Ngô Thị Hoàng Ngân - Hoa hậu Nhân ái, Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 và Hoa hậu An Võ.
Kết quả chung cuộc, vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 thuộc về Đinh Thị Thường. Nguyễn Thị Phượng Liên đạt danh hiệu Á hậu 1 cùng giải Người đẹp Làn da đẹp; Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Sơn Thị Trà. Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Ngô Thị Thảo và Nguyễn Thị Thư, cùng giải Người đẹp Gương mặt khả ái.
Hoàng Thị Thanh Tuyền đoạt giải Hoa hậu Nhân ái cùng hai giải phụ Người đẹp Công sở, Người đẹp Tài năng; Nguyễn Ngọc Linh Chi đoạt giải Hoa hậu Trí tuệ cùng giải Người đẹp Dạ hội; Trần Thị Quỳnh Thơm đạt giải Hoa hậu Đại sứ.
Ngoài ra ban tổ chức còn trao các giải phụ: Người đẹp Truyền thông - Nguyễn Thị Thuỳ Linh; Người đẹp Áo dài - Hoàng Thị Ngọc; Người đẹp Nụ cười đẹp - Phạm Thị Minh Thuỷ; Người đẹp được yêu thích nhất - Trần Thị Hà.