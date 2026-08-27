Á hậu Phượng Liên tỏa sáng tại Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026

Nguyễn Thị Phượng Liên giành ngôi Á hậu 1 trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 và giải phụ Người đẹp Làn da đẹp.

Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 diễn ra tối 26/8 tại Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk với chiến thắng thuộc về Đinh Thị Thường.

Nguyễn Thị Phượng Liên (ở Đồng Tháp) đạt danh hiệu Á hậu 1 cùng giải phụ Người đẹp Làn da đẹp. Cô nhận tiara (mũ miện), dải băng sash danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận.

Nguyễn Thị Phượng Liên đạt danh hiệu Á hậu 1 cùng giải phụ Người đẹp Làn da đẹp. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Phó Trưởng BTC – Hoa hậu Truyền thông Quốc gia Mai Anh, Trưởng BGK – ca sĩ Ngọc Sơn chúc mừng người đẹp đoạt giải. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Tại cuộc thi, Nguyễn Thị Phượng Liên ghi điểm bởi nguồn năng lượng tích cực, phong thái chủ động và đảm nhận vị trí First Face dạ hội trong đêm chung kết.

Ở phần thi ứng xử, Nguyễn Thị Phượng Liên nhận được câu hỏi chung từ ban giám khảo: “Theo bạn vẻ đẹp quan trọng nhất của một người phụ nữ hiện đại là gì?”.

Người đẹp quê Đồng Tháp trả lời: “Quyền được đẹp thuộc về tất cả, nhất là phụ nữ hiện đại. Vẻ đẹp không chỉ ở diện mạo mà được bồi đắp bằng lòng nhân ái, bản lĩnh, tri thức và giá trị trao đi. Những giá trị ấy định hình vẻ đẹp và vị thế ngày mai”.

Nguyễn Thị Phượng Liên trong phần thi ứng xử. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Chia sẻ với báo chí, Á hậu Nguyễn Thị Phượng Liên xúc động: “Tôi hạnh phúc khi mang niềm vui về vùng đất Sen hồng và biết ơn hành trình đã giúp mình trưởng thành, tự tin hơn”.

Hiện Phượng Liên là nhà sáng lập một thương hiệu bánh.

Phượng Liên trong phần thi trang phục công sở của NTK Thân Hoàng Bích Thủy kết hợp màn hô tên. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Người đẹp trình diễn áo dài do Tony Phạm thiết kế. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Phượng Liên lộng lẫy trong trang phục dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Nguyễn Thị Phượng Liên đạt giải Người đẹp Làn da đẹp. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam do Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena sáng lập.

Hội đồng giám khảo gồm: Danh ca Ngọc Sơn - Trưởng BGK; Ban Thị Thu - Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025; Nguyễn Hoàng Vân - Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026; Ngô Thị Hoàng Ngân - Hoa hậu Nhân ái, Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 và Hoa hậu An Võ.

Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 Đinh Thị Thường cùng các người đẹp đạt giải tại cuộc thi. (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

(Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Kết quả chung cuộc, vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 thuộc về Đinh Thị Thường. Nguyễn Thị Phượng Liên đạt danh hiệu Á hậu 1 cùng giải Người đẹp Làn da đẹp; Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Sơn Thị Trà. Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Ngô Thị Thảo và Nguyễn Thị Thư, cùng giải Người đẹp Gương mặt khả ái. Hoàng Thị Thanh Tuyền đoạt giải Hoa hậu Nhân ái cùng hai giải phụ Người đẹp Công sở, Người đẹp Tài năng; Nguyễn Ngọc Linh Chi đoạt giải Hoa hậu Trí tuệ cùng giải Người đẹp Dạ hội; Trần Thị Quỳnh Thơm đạt giải Hoa hậu Đại sứ. Ngoài ra ban tổ chức còn trao các giải phụ: Người đẹp Truyền thông - Nguyễn Thị Thuỳ Linh; Người đẹp Áo dài - Hoàng Thị Ngọc; Người đẹp Nụ cười đẹp - Phạm Thị Minh Thuỷ; Người đẹp được yêu thích nhất - Trần Thị Hà.