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[GALLERY] Đỗ Mạnh Cường gọi Tăng Thanh Hà là ‘người em’, cảm ơn vì điều này

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Đỗ Mạnh Cường gọi Tăng Thanh Hà là ‘người em’, cảm ơn vì điều này

Tăng Thanh Hà đến xem triển lãm của Đỗ Mạnh Cường và chọn hai bức tranh anh yêu thích. Nhà thiết kế sau đó gửi lời cảm ơn đến “người em”.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Đỗ Mạnh Cường đăng ảnh cùng Tăng Thanh Hà tại triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức”. Anh viết: “Cảm ơn người em Tăng Thanh Hà đã luôn dành thời gian cho anh và chọn 2 bức tranh anh rất yêu thích nữa”. Ảnh: FB Đỗ Mạnh Cường.
Mới đây, Đỗ Mạnh Cường đăng ảnh cùng Tăng Thanh Hà tại triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức”. Anh viết: “Cảm ơn người em Tăng Thanh Hà đã luôn dành thời gian cho anh và chọn 2 bức tranh anh rất yêu thích nữa”. Ảnh: FB Đỗ Mạnh Cường.
Trước đó, Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ loạt ảnh tại triển lãm và gửi lời chúc mừng Đỗ Mạnh Cường. Nữ diễn viên bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến thành quả của anh. Ảnh: FB Đỗ Mạnh Cường.
Trước đó, Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ loạt ảnh tại triển lãm và gửi lời chúc mừng Đỗ Mạnh Cường. Nữ diễn viên bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến thành quả của anh. Ảnh: FB Đỗ Mạnh Cường.
Cô viết: “Em rất tự hào về anh. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng yêu thương và nuông chiều cô em gái này”. Ảnh: FB Đỗ Mạnh Cường.
Cô viết: “Em rất tự hào về anh. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng yêu thương và nuông chiều cô em gái này”. Ảnh: FB Đỗ Mạnh Cường.
Trước cuộc gặp tại triển lãm, Đỗ Mạnh Cường nhiều lần nhắc đến Tăng Thanh Hà khi cô trở lại đóng phim sau thời gian dài vắng bóng. Cụ thể, khi biết nữ diễn viên nhận lời tham gia “Hoàng hậu cuối cùng”, anh rất vui và nhận định điện ảnh là nơi cô “thuộc về và tỏa sáng”. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Trước cuộc gặp tại triển lãm, Đỗ Mạnh Cường nhiều lần nhắc đến Tăng Thanh Hà khi cô trở lại đóng phim sau thời gian dài vắng bóng. Cụ thể, khi biết nữ diễn viên nhận lời tham gia “Hoàng hậu cuối cùng”, anh rất vui và nhận định điện ảnh là nơi cô “thuộc về và tỏa sáng”. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Trước những ý kiến xoay quanh việc Tăng Thanh Hà được chọn vào vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim mới, anh cho rằng khán giả nên chờ phim ra rạp rồi đưa ra đánh giá. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Trước những ý kiến xoay quanh việc Tăng Thanh Hà được chọn vào vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim mới, anh cho rằng khán giả nên chờ phim ra rạp rồi đưa ra đánh giá. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Theo Đỗ Mạnh Cường, Tăng Thanh Hà có nhiều yếu tố phù hợp với nhân vật, từ độ tuổi, khí chất đến khả năng diễn xuất và nắm bắt tâm lý. Anh cũng bày tỏ sự tin tưởng vào phần thể hiện của cô trong lần trở lại màn ảnh này. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Theo Đỗ Mạnh Cường, Tăng Thanh Hà có nhiều yếu tố phù hợp với nhân vật, từ độ tuổi, khí chất đến khả năng diễn xuất và nắm bắt tâm lý. Anh cũng bày tỏ sự tin tưởng vào phần thể hiện của cô trong lần trở lại màn ảnh này. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Đỗ Mạnh Cường từng tiết lộ Tăng Thanh Hà nhờ anh chuẩn bị trang phục cho ngày ra mắt dự án. Cô mong muốn một chiếc đầm “thật đẹp, đơn giản nhưng thật sang” và thừa nhận hồi hộp trước lần xuất hiện này. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Đỗ Mạnh Cường từng tiết lộ Tăng Thanh Hà nhờ anh chuẩn bị trang phục cho ngày ra mắt dự án. Cô mong muốn một chiếc đầm “thật đẹp, đơn giản nhưng thật sang” và thừa nhận hồi hộp trước lần xuất hiện này. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Không chỉ chuẩn bị trang phục cho sự kiện, Đỗ Mạnh Cường cho biết Tăng Thanh Hà sẽ mặc nhiều thiết kế của anh trong “Hoàng hậu cuối cùng”. Sau khi xem một số hình ảnh từ phim, anh cũng dành lời khen cho phần thể hiện của nữ diễn viên. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Không chỉ chuẩn bị trang phục cho sự kiện, Đỗ Mạnh Cường cho biết Tăng Thanh Hà sẽ mặc nhiều thiết kế của anh trong “Hoàng hậu cuối cùng”. Sau khi xem một số hình ảnh từ phim, anh cũng dành lời khen cho phần thể hiện của nữ diễn viên. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Đỗ Mạnh Cường và Tăng Thanh Hà tại một sự kiện năm 2015. Hơn 10 năm qua, cả hai nhiều lần có mặt trong những hoạt động, sự kiện của nhau. Ảnh: Harper's Bazaar Việt Nam
Đỗ Mạnh Cường và Tăng Thanh Hà tại một sự kiện năm 2015. Hơn 10 năm qua, cả hai nhiều lần có mặt trong những hoạt động, sự kiện của nhau. Ảnh: Harper's Bazaar Việt Nam
Xem video: "Tăng Thanh Hà tại sự kiện". Nguồn Vietnamnet.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Đỗ Mạnh Cường #Tăng Thanh Hà #triển lãm #thời trang #diễn viên

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