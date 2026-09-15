[e-Magazine] Minh Ngọc: ‘Em muốn từng bước trưởng thành với nghề MC’

Sau khi giành giải ba tại Cuộc thi Tìm kiếm MC & Diễn viên Kịch nhí thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ IV năm 2026, Minh Ngọc chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống về những trải nghiệm sau nhiều năm theo đuổi nghề MC, cách trau dồi kỹ năng và định hướng trong tương lai.

- Cơ duyên nào khiến em muốn gắn bó với công việc dẫn chương trình?

- Em bắt đầu làm quen với MC vào mùa hè năm lớp 4, khi tham gia câu lạc bộ MC của trường. Ban đầu, em xem đây là một trải nghiệm mới, được học cách nói, diễn đạt và làm quen với sân khấu.

Lần đầu em có cơ hội dẫn chương trình là vào lễ khai giảng năm ấy. Em khá hồi hộp nhưng khi chương trình kết thúc, nghe tiếng vỗ tay của mọi người, em thấy vui và muốn tiếp tục thử sức. Những tiếng vỗ tay đầu tiên ấy khiến em bén duyên với chiếc micro.

Đến năm lớp 6, em được nhà trường lựa chọn đại diện THCS Đan Phượng tham gia Cuộc thi Hướng dẫn viên Nhà truyền thống và đạt giải nhất. Lần đầu bước ra khỏi môi trường quen thuộc của trường để thử sức ở một sân chơi lớn hơn, em nhận ra mình muốn nghiêm túc theo đuổi nghề MC.

Sau đó, em tiếp tục đến với MC Nhí Toàn quốc 2025, tham gia Đề án Sân khấu học đường, trải nghiệm thêm về nhạc cụ và diễn xuất, rồi đến Cuộc thi MC và Diễn viên Kịch nhí thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ IV năm 2026. Mỗi lần thử sức, em lại hiểu hơn về công việc MC và bản thân.

Hiện tại, em còn tham gia các hoạt động của trường với vai trò Liên đội trưởng và có những chương trình đại diện học sinh phát biểu. Em cũng có cơ hội trở thành Đại sứ MC Nhí Toàn quốc và Đại sứ Thư viện sách nói – Nâng cánh tri thức 2026.

Nếu ban đầu đến với MC vì muốn trải nghiệm, càng gắn bó, em càng nhận ra mình yêu công việc này. Em thích sử dụng giọng nói và ngôn từ để kết nối với mọi người. Vì vậy, em muốn tiếp tục học hỏi để có thể gắn bó lâu dài với nghề MC.

- Nhìn lại hành trình đã qua, điều gì phía sau sân khấu khiến em nhớ nhất?

- Theo em, ánh hào quang trên sân khấu chỉ kéo dài vài phút, còn sự trưởng thành phía sau đó mới là phần thưởng xứng đáng nhất em nhận được.

Điều em nhớ nhất không chỉ là những khoảnh khắc đứng trước khán giả hay niềm vui khi nhận giải, mà còn là quá trình nỗ lực để có được những phút giây ấy. Đó là những ngày cùng bạn bè tập luyện, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và vượt qua từng thử thách. Qua mỗi lần chuẩn bị, em học thêm về kỷ luật và trách nhiệm.

Em cũng trân trọng những người luôn động viên mình trong quá trình theo đuổi đam mê.

Sau mỗi lần thử sức, em hiểu hơn về giá trị của sự nỗ lực. Giải thưởng ghi dấu một vị trí trên sân khấu, còn hành trình ghi dấu sự trưởng thành trong em.

- Em từng chia sẻ video luyện khẩu hình mỗi tối. Một buổi tự luyện thường gồm những bài tập gì và em duy trì thói quen này ra sao?

- Em được học với nhiều thầy cô có chuyên môn về luyện giọng, khẩu hình và hơi bụng. Các thầy cô dạy em rằng, giống như cơ thể, giọng nói cũng cần được “tập thể dục” mỗi ngày.

Mỗi tối, em bắt đầu bằng những bài tập cơ bản như luyện khẩu hình nguyên âm, thanh điệu, hơi bụng, độ dài và độ bật của hơi. Em tập hít vào, giữ hơi rồi thở ra để giọng khỏe và ổn định hơn. Trước khi lên sân khấu, thu âm hay tập một bài dẫn, em cũng khởi động giọng.

Sau phần kỹ thuật, em luyện nhiều thể loại như thơ, truyện, podcast, kịch, quảng cáo… để tập thay đổi nhịp điệu, sắc thái và cảm xúc. Qua quá trình đó, em nhận ra chỉ cần thay đổi khẩu hình, hơi và cách nhấn nhá, sắc thái câu nói cũng khác đi.

Em duy trì thói quen này qua cộng đồng Thư viện sách nói – Nâng cánh tri thức. Hằng tuần, chúng em có bài tập, quay video trả bài và được cô nhận xét về những điểm làm tốt cũng như những điều cần điều chỉnh. Nhờ vậy, em có thêm động lực duy trì đều đặn.

Em nghĩ một giọng nói tốt là kết quả của việc tập đúng cách và kiên trì mỗi ngày. Nhờ đó, khi cầm micro, em có thể nói rõ ràng và truyền tải cảm xúc đến người nghe.

- Trong quá trình học MC, điểm yếu nào từng khiến em mất nhiều thời gian nhất để khắc phục?

- Kỹ năng khiến em dành nhiều thời gian nhất để cải thiện là dẫn hiện trường. Khi không có kịch bản cố định, em phải tự làm chủ ngôn từ, ý tưởng, cảm xúc và xử lý những tình huống bất ngờ.

Ở vòng bán kết MC Nhí Toàn quốc 2025, các thí sinh được thử sức với phần dẫn hiện trường. Em phải tập để dù đứng ở đâu, gặp tình huống nào cũng có thể nói tự nhiên, có cảm xúc, không bị cuống, không bị lặp ý và vẫn giữ được năng lượng.

Những ngày đầu, em có nhiều ý nhưng chưa biết sắp xếp thế nào để lời dẫn tự nhiên, ngắn gọn và có điểm nhấn.

Quá trình ấy giúp em bước ra khỏi vùng an toàn. Hai ngày sống và tập luyện ở Nhà chung, không có ba mẹ bên cạnh, cùng những trải nghiệm trong không khí Đại lễ A80 cho em thêm cơ hội rèn khả năng ứng biến. Sau mỗi lần thử sức, em bớt sợ sai và tin vào cách nói của mình hơn.

Một dấu mốc em nhớ là chương trình thiện nguyện “Góp lửa yêu thương – Xuân trao hạnh phúc”. Em tham gia dẫn phần đấu giá hiện vật gây quỹ cho những hoàn cảnh khó khăn. Phần dẫn gần như không có kịch bản cố định, các tình huống diễn ra ngay trên sân khấu. Em dẫn cùng một MC chuyên nghiệp và chương trình quyên góp được 200 triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện.

Trải nghiệm ấy giúp em nhận ra điều đáng mừng không phải mình nói hay đến đâu, mà là đã đủ can đảm bước qua nỗi sợ. Từ chỗ luôn lo mình nói sai, đến nay em đã dám tách khỏi kịch bản và ứng biến bằng ngôn từ, cảm xúc của mình.

- Khán giả thường thấy một Minh Ngọc tự tin khi cầm micro, nhưng trước khi bước lên sân khấu em có hồi hộp hay áp lực không? Em kiểm soát tâm lý và xử lý những tình huống bất ngờ như thế nào?

- Trước khi lên sân khấu, em vẫn hồi hộp và áp lực. Ở phía sau cánh gà, nhất là những phút chờ đến lượt, em thường tự hỏi mình đã chuẩn bị đủ chưa, có làm tốt không và sẽ xử lý thế nào nếu xảy ra tình huống bất ngờ.

Khi bước ra trước khán giả, em dần lấy lại sự tự tin. Ánh đèn và sự tương tác với mọi người giúp em nhập tâm hơn vào phần dẫn. Có những lần em cảm thấy phần thể hiện tốt hơn lúc tập.

Để giữ bình tĩnh, em luôn chuẩn bị kỹ trước mỗi chương trình. Sau khi tập bài dẫn, em thường đặt ra những tình huống giả định như chương trình thay đổi, khách mời nói khác dự kiến, âm thanh gặp sự cố hay bất ngờ quên ý để nghĩ trước cách xử lý.

Một cô giáo từng dạy em: “Chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thành công, không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại”. Câu nói ấy giúp em hình thành thói quen chuẩn bị trước cả những điều chưa chắc sẽ gặp.

Khi sự cố xảy ra, điều đầu tiên em làm là bình tĩnh quan sát, sau đó lựa chọn cách xử lý phù hợp. Em nghĩ người MC không chỉ cần xử lý tình huống mà còn phải giữ nhịp chương trình và kết nối với khán giả để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Với em, bản lĩnh trên sân khấu không phải là không hồi hộp, mà là biến sự hồi hộp thành năng lượng để mình thể hiện tốt hơn.

- Việc học lớp 8 cùng lịch luyện tập, tham gia chương trình và các cuộc thi MC khiến quỹ thời gian của em thay đổi ra sao? Em sắp xếp việc học và theo đuổi đam mê như thế nào?

- Từ lớp 6, lớp 7 và đến lớp 8, em luôn xác định việc học văn hóa là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh việc học, em đảm nhiệm vai trò Lớp trưởng, Chi đội trưởng và Liên đội trưởng của trường.

Em được thầy cô giao những nhiệm vụ trên lớp, hỗ trợ cô giáo chủ nhiệm quản lý lớp, đồng thời hỗ trợ cô Tổng phụ trách trong các hoạt động của trường. Những công việc ấy giúp em học thêm về trách nhiệm và cách sắp xếp thời gian.

Trong năm học, em ưu tiên việc học; các cuộc thi và chương trình bên ngoài thường được sắp xếp vào kỳ nghỉ hè. Nếu lịch chương trình trùng với buổi học thêm, em xin phép cô và chủ động học bù.

Có những ngày em tham gia ba, bốn hoạt động nhưng vẫn cố gắng hoàn thành việc học, nhiệm vụ được giao và các phần chuẩn bị cho chương trình. Em nghĩ mình cần biết sắp xếp thời gian và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Với em, học tập là nền tảng, còn MC là đam mê. Em muốn cả hai cùng giúp mình trưởng thành hơn.

- Phía sau những lần em xuất hiện trên sân khấu, bố mẹ và thầy cô đồng hành như thế nào? Có lời góp ý hoặc kỷ niệm nào khiến em nhớ nhất?

- Phía sau mỗi lần em xuất hiện trên sân khấu luôn có sự đồng hành rất lớn của gia đình và thầy cô. Mọi người không chỉ động viên mà còn tạo điều kiện để em được học hỏi, luyện tập và theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc.

Kỷ niệm em nhớ nhất có lẽ là vòng chung kết MC Nhí Toàn quốc 2025. Thời điểm đó, em vừa phải tập trung cho kỳ thi cuối học kỳ I, vừa có gần một tháng luyện tập miệt mài cho đêm chung kết. Vì quá trình luyện tập căng thẳng, trước ngày thi khoảng một tuần em bị ốm khá nặng, phải nghỉ ở nhà và gần như không thể tiếp tục tập luyện. Lúc đó, mẹ là người lo lắng nhất, cùng với ông bà và thầy cô tìm mọi cách chăm sóc, động viên để em nhanh chóng hồi phục.

Điều kỳ diệu là chỉ hai ngày trước đêm chung kết, em đã có thể đứng dậy để đi sơ duyệt. Khi bước lên sân khấu, em cảm giác như mọi mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại niềm đam mê và mong muốn được hoàn thành phần thi thật tốt.

Đặc biệt, tiết mục hôm ấy có sự đồng hành của cả ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ và người thân trong gia đình. Ông bà đều không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng vẫn mạnh dạn bước lên sân khấu, diễn rất tự nhiên và cùng em tạo nên một tiết mục gần gũi, ấm áp và có nét riêng. Thầy cô, gia đình và các bạn trong team cũng đồng hành với em đến những giây phút cuối cùng.

Đó là một trong những khoảnh khắc khiến em cảm nhận rõ nhất rằng, phía sau ánh đèn sân khấu của một người nghệ sĩ nhỏ tuổi luôn có rất nhiều tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng. Với em, được cùng những người mình yêu thương tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm ấy là một kỷ niệm mà em sẽ luôn nhớ.

- Từ danh hiệu Quý quân MC Nhí Toàn quốc 2025 đến giải ba ở cuộc thi năm 2026, em thấy mình đã thay đổi như thế nào? Em muốn tiếp tục rèn luyện điều gì để tiến gần hơn đến ước mơ trở thành MC?

- Em nghĩ điều thay đổi lớn nhất ở mình không nằm ở những danh hiệu, mà nằm ở sự trưởng thành. Em từng nghe một câu chuyện rất hay về cây tre: có những năm đầu tiên, tre dành rất nhiều thời gian để bén rễ và tạo nền móng, tưởng như không phát triển, nhưng khi đã đủ vững vàng thì cây tre có thể vươn lên rất nhanh. Em nghĩ hành trình của mình cũng như vậy. Những gì em có được hôm nay không chỉ đến từ một năm hay một cuộc thi, mà là kết quả của cả một quá trình học hỏi, luyện tập và trải nghiệm.

Sau một năm, em thấy mình tự tin và bản lĩnh hơn rất nhiều. Em dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám đối diện với những điều trước đây mình còn e dè và dám nghĩ rằng: “Cứ làm đi, rồi mình sẽ học được từ chính trải nghiệm đó”. Đặc biệt, em không còn chỉ quan tâm đến việc mình nói có đúng, có hay không, mà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc mình đang truyền tải điều gì và làm thế nào để kết nối được với người nghe.

Điều quý giá nhất sau hành trình ấy, với em, lại là những cuộc gặp gỡ. Em may mắn được học hỏi từ những thầy cô giàu chuyên môn, các cô chú có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình, những biên tập viên và những người làm nghề mà em yêu thích. Qua đó, em hiểu rằng MC có rất nhiều màu sắc và lĩnh vực khác nhau, mỗi trải nghiệm lại mở ra cho em một góc nhìn mới về nghề.

Những trải nghiệm ấy cũng nuôi dưỡng trong em một ước mơ lớn hơn: trở thành một MC tự tin, bản lĩnh, có khả năng dẫn hiện trường và ứng biến chuyên nghiệp, đồng thời hướng tới hình ảnh một biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp trong tương lai. Vì vậy, em muốn tiếp tục học hỏi từ những người đi trước và từng bước xây dựng cho mình một hành trình dài hơi.

Nhưng trước hết, em vẫn là một học sinh lớp 8. Em hiểu rằng kiến thức văn hóa chính là nền tảng để mình đi xa hơn. Mỗi ngày, em tiếp tục đọc văn, thơ, luyện giọng, rèn phong thái, tích cực tham gia cộng đồng Thư viện sách nói và những hoạt động mà nhà trường, Đoàn và các thầy cô tin tưởng giao cho em.

Em không nghĩ mình cần trở thành một MC thật giỏi ngay lập tức. Em chỉ muốn mỗi ngày mình tốt hơn ngày hôm qua một chút, để từng bước biến ước mơ thành hiện thực.

- Cảm ơn Minh Ngọc về cuộc trò chuyện!