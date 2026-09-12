Mãn nhãn đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”.

Chương trình do Phạm Hoàng Giang đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn cùng ê-kíp gồm: Đạo diễn sân khấu - NSƯT Trần Thanh Hiền; Chủ nhiệm chương trình Minh Uyên; Cố vấn nghệ thuật Nguyễn Quang Long; Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân; Tổng biên đạo Hải Trường.

Dòng chảy di sản từ truyền thống đến đương đại

Mở màn chương trình là “Nhịp phách Thăng Long - Thắp sáng ngọn lửa di sản” với sự tham gia của NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Khuê, ca sĩ Tùng Dương, Quách Mai Thy, Đoàn Múa HT và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Tiết mục gợi lại âm hưởng Kinh kỳ nghìn năm, mở ra dòng chảy di sản từ truyền thống đến đương đại.

Chương I “Giao lộ di sản” đưa khán giả khám phá Thăng Long - nơi hội tụ dòng người, dòng nghề và những giá trị văn hóa từ nhiều vùng đất.

“Chốn phồn hoa Thăng Long” do ca nương Kiều Anh cùng Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Đoàn Múa HT thể hiện, tái hiện một Kinh kỳ phồn hoa, thanh lịch, nơi linh khí hội tụ, người tài và nghề quý tìm về.

Tiếp đó, “Hà Nội đất học đất linh” do nhóm Oplus và Đoàn Múa HT biểu diễn, khơi lại truyền thống trọng học, trọng đạo, trọng dụng hiền tài - những giá trị góp phần tạo nên cốt cách Thăng Long và vun bồi nguyên khí quốc gia.

Sân khấu đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 hoành tráng với các tiết mục được chuẩn bị công phu. Ảnh: BTC

“Mục hạ vô nhân” qua phần thể hiện của NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê, ca sĩ Tùng Dương, Quách Mai Thy, Ram C… đưa khán giả trở về với nếp sống thanh lịch của người Hà Nội. Đáng chú ý, phần trình diễn xẩm với sự kết hợp của 3 thế hệ nghệ sĩ đã làm mới chất liệu truyền thống bằng rap và nhạc điện tử, tạo nên sắc thái trẻ trung, hiện đại.

Khép lại chương là “Làng làng phố phố” với Nguyễn Ngọc Anh, Phùng Thanh Huyền, Dàn nhạc dân tộc, Nhà hát Múa rối Thăng Long và CLB Xẩm Hà Thành. Những âm thanh của làng quê, phường nghề, hàng quà và sinh hoạt dân gian được chuyển hóa thành “dáng phố”, cho thấy hồn làng vẫn tiếp tục sống trong một Hà Nội hiện đại.

Khi di sản Việt gặp gỡ nghệ thuật thế giới

Chương II “Giao thoa đa sắc” mở ra cuộc gặp gỡ giữa các dòng văn hóa Việt Nam và quốc tế, với sự đan xen của nghệ thuật Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ cùng những sắc màu văn hóa từ nhiều vùng miền Việt Nam.

Phần trình diễn của các nghệ sĩ Ấn Độ. Ảnh: BTC

Mở đầu là “Nhịp điệu Hàn Quốc - Hứng khởi và tinh hoa” do Đoàn nghệ thuật Yuns Traditional Performing Arts Troupe biểu diễn, với những nhịp trống Samulnori mạnh mẽ, giàu năng lượng.

“Lễ Đại bội” do Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM thể hiện, giới thiệu nét đặc sắc của nghệ thuật và tín ngưỡng truyền thống Nam Bộ.

Tiết mục “Lễ Đại bội” do Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM thể hiện. Ảnh: BTC

Từ Nhật Bản, nhóm nhạc Some≡Linez mang đến liên khúc “Karasu - Narukami”, kết hợp tiếng đàn Tsugaru Shamisen với Street Dance và Beatbox, tạo cách tiếp cận trẻ trung với chất liệu truyền thống.

“Chếnh choáng chợ xuân” do Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn, đưa khán giả đến không gian văn hóa miền núi phía Bắc. Tiếp đó, Đoàn Nghệ thuật Dân gian Punjab mang đến “Vũ điệu Bhangra và Gidha”, giới thiệu sắc màu văn hóa Ấn Độ qua tiếng trống Dhol và những điệu múa giàu năng lượng.

Tiết mục Chếnh choáng chợ xuân. Ảnh: BTC

Đan xen là “Bến nước Buôn Dur Kmăn” do Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk và Đoàn Múa HT biểu diễn, gợi không gian văn hóa Tây Nguyên qua tiếng cồng chiêng, bếp lửa, bến nước và những mùa lễ hội.

Sự đan xen giữa nghệ thuật truyền thống Việt Nam và quốc tế tạo nên một dòng chảy sân khấu liên tục biến đổi, làm nổi bật khả năng gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa.

Sau hành trình giao thoa, chương trình trở về với Hà Nội qua “Em yêu anh Hà Nội” do Ngô Lan Hương và Vũ đoàn HT biểu diễn. “Xưng danh Hà Nội” do Ram C và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thể hiện lại mang đến hình ảnh Thủ đô trẻ trung, năng động, gần gũi với khán giả Gen Z.

Chương trình khép lại bằng liên khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng - Việt Nam tinh hoa - We Are The World”, với sự tham gia của Nguyễn Ngọc Anh, nhóm Oplus, Khánh My, violin Nhật Anh, Tốp ca Thăng Long cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế.

Ca sĩ nhí Khánh My và ca sĩ Đức Tùng nhóm Oplus. Ảnh: BTC

Những dấu ấn nổi bật

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 đã mang đến cho khán giả và du khách những trải nghiệm giàu cảm xúc, đầy tự hào về “dòng chảy di sản” của Hà Nội. Trên sân khấu quy mô lớn với biểu tượng đầu rồng độc đáo cùng những hình ảnh mang tính biểu trưng cho văn hóa, vẻ đẹp Hà Nội như bậc thềm Điện Kính Thiên, cuốn thư, hoa sen… tại Hoàng thành Thăng Long, chương trình liên tục chuyển động, mở ra từng lớp di sản, những giá trị văn hóa tinh hoa được bồi đắp qua chiều dài lịch sử của đất Thăng Long.

Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, cùng những lớp diễn chuyển đổi linh hoạt giữa âm nhạc, múa, sân khấu truyền thống và ngôn ngữ trình diễn đương đại, tạo nên một không gian vừa hoành tráng, vừa bất ngờ, có những khoảnh khắc khiến người xem choáng ngợp. Đặc biệt, những chất liệu văn hóa vốn thuộc về nhiều vùng đất, nhiều quốc gia, cộng đồng được đặt cạnh nhau, đối thoại và cộng hưởng, để tất cả cùng hòa vào một dòng chảy văn hóa.

Phần trình diễn của Đoàn ca múa nghệ thuật Đắk Lắk. Ảnh: BTC

Đứng sau thành công của chương trình là bàn tay dàn dựng của Tác giả kịch bản kiêm Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang. Anh đã tạo nên một dòng chảy di sản vừa nồng nhiệt, cuộn trào lại vừa lắng đọng, nhiều dư âm xuyên suốt trong chương trình, từ Thăng Long - Hà Nội, lan tỏa đến các vùng miền Việt Nam rồi mở rộng ra thế giới.

Điểm nổi bật trong cách dàn dựng là khả năng kết nối những chất liệu nghệ thuật rất khác nhau. Hát bội Nam Bộ, văn hóa Điện Biên, cồng chiêng Tây Nguyên, xẩm… đứng cạnh Samulnori Hàn Quốc, Tsugaru Shamisen Nhật Bản hay Bhangra của Punjab mà vẫn giữ được bản sắc riêng, đồng thời tạo nên một tổng thể có sự cộng hưởng. Những tương phản giữa truyền thống và hiện đại cũng được khai thác khá rõ, khi các giá trị di sản không chỉ xuất hiện trong hình thức quen thuộc mà còn đối thoại với Street Dance, Beatbox, âm nhạc đương đại và ngôn ngữ sân khấu mới.

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Nhật Bản. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, Thăng Long - Hà Nội được đặt ở vị trí trung tâm của dòng chảy ấy. Đây vừa là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa từ nhiều vùng miền, vừa trở thành điểm kết nối để văn hóa Việt Nam gặp gỡ, giao lưu với thế giới. Với một chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà hát, đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và các lực lượng biểu diễn trong nước, quốc tế, việc duy trì được một mạch chủ đề xuyên suốt là thử thách không nhỏ.

Quan trọng hơn, di sản trong chương trình không bị đóng khung trong quá khứ. Qua cách dàn dựng của đạo diễn Phạm Hoàng Giang, những giá trị truyền thống được đặt vào nhịp sống hôm nay, được làm mới qua những cuộc gặp gỡ và giao thoa, để hiện lên như một nguồn năng lượng đầy sức sống. Sân khấu hiện đại với công nghệ thị giác đa phương tiện như công nghệ AR giúp làm nổi bật hình ảnh những công trình di sản tiêu biểu của thủ đô Hà Nội, đưa người xem “bước vào” không gian sống động của di sản, biến mỗi câu chuyện lịch sử thành một trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc.

Phần âm nhạc do Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân thực hiện mang đến không gian âm nhạc đặc biệt khi nghệ thuật truyền thống đối thoại với âm nhạc đương đại, tạo nên sự giao thoa, giao hòa vô cùng thú vị. Vừa giữ trọn vẹn bản sắc của tinh hoa nghệ thuật lại vừa tràn ngập hơi thở của thời đại hôm nay, cuốn hút sự theo dõi của các thế hệ khán giả.

Thêm một dấu ấn để lại trong lòng khán giả của lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 là hầu hết các ca khúc về Hà Nội được thể hiện trong chương trình đều là sáng tác mới, lần đầu trình diễn trên sân khấu. Các ca khúc tập trung khắc họa một Hà Nội ngàn năm văn hiến - nơi vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử và con người được tiếp nối, bồi đắp qua thời gian, từ những giá trị truyền thống đến nhịp sống hiện đại hôm nay, qua đó lan tỏa niềm tự hào sâu sắc về Thăng Long - Hà Nội.

Trong đó có ca khúc viết riêng cho chương trình như “Xưng danh Hà Nội” sáng tác Giang Phạm, Ram C, Feliks, do Ram C & Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn. Ca khúc được khán giả trẻ bên dưới khán đài hào hứng cổ vũ vì bày tỏ tình yêu Hà Nội theo cách của GenZ, sử dụng nhiều câu nói trend với phần âm nhạc bắt tai, dễ nghe, sôi động, tràn đầy năng lượng tươi mới.

Ram C và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thể hiện ca khúc “Xưng danh Hà Nội”. Ảnh: BTC

Đó cũng là điều khiến Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 tạo được dư âm mạnh mẽ, bởi chương trình không chỉ kể câu chuyện về những giá trị đã có, mà còn gợi mở khả năng để di sản tiếp tục được biến đổi, sáng tạo và đồng hành cùng đời sống đương đại.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang. Ảnh: BTC

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang từng chia sẻ, anh và ê-kíp nỗ lực biến khai mạc Festival Thăng Long- Hà Nội không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch, qua đó góp phần làm mới cách tiếp cận, lan tỏa những giá trị văn hóa của Thủ đô đến đông đảo công chúng, du khách trong và ngoài nước.

Với những dấu ấn nổi bật của Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, điều đó đã trở thành hiện thực khi chương trình thực sự chinh phục khán giả, du khách, góp phần khơi dậy tình yêu và niềm tự hào đối với vẻ đẹp văn hóa, di sản và con người Thủ đô.