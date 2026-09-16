[INFOGRAPHIC] Ca sĩ Hoàng Dũng sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục lắp camera tại khu vực trọng yếu, tăng cường trách nhiệm sau vụ gian lận tại Tuyên Quang, Quảng Trị.
Từ sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP HCM, Trần Anh Kiệt bén duyên với sàn diễn thời trang trước khi thử sức với công việc MC và diễn xuất.
Thành công với vai Linh trong “Tuổi thanh xuân”, Nhã Phương duy trì sự nghiệp diễn xuất, kết hôn với Trường Giang và làm mẹ.
Trước khi lên tiếng xin lỗi, Trường Giang đã có 20 năm hoạt động, nổi tiếng ở nhiều vai trò từ diễn viên, MC đến đạo diễn.
Miss Universe Vietnam 2026 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật, từng ghi dấu ấn ở các cuộc thi sắc đẹp và chương trình truyền hình.
Sau nhiều lần làm MC, Minh Ngọc dần tự tin, bản lĩnh hơn và học cách cân bằng việc học với đam mê.
Sau 12 năm nổi tiếng, Hoài Lâm trải qua nhiều thay đổi về chuyện tình cảm, có thời gian sống kín tiếng trước khi trở lại với âm nhạc và phim ảnh.
Mang thai lần hai, Thúy Diễm có nhiều thay đổi về vóc dáng nhưng vẫn khiến khán giả ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái cuốn hút và tinh thần vui vẻ.
Theo đuổi người mẫu song song với việc học, Á hậu Quế Trâm cho biết cô từng từ chối nhiều cơ hội nghệ thuật khi trùng lịch thi.
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031.
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Khương Ngọc ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, từ âm nhạc, diễn xuất đến công việc phía sau máy quay.