Người phụ nữ bị ong đốt nguy kịch khi đi hái nấm

Trong quá trình đi hái nấm, một người phụ nữ ở xã Trung Thuần (Quảng Trị) không may bị ong vò vẽ tấn công, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 18/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cho biết, đơn vị này đang điều trị cho một bệnh nhân sốc phản vệ vì bị ong vò vẽ đốt.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/9, bệnh viện tiếp nhận bà P.T.L., trú tại xã Trung Thuần (Quảng Trị) với nhiều vết ong đốt ở vùng đầu, mặt, bụng, lưng... Bà L. bị chóng mặt, đau nhức dữ dội, khó thở, tay chân lạnh, tỉnh táo vã mồ hôi, da niêm mạc nhợt, mạch khó bắt, huyết áp chỉ 50/20 mmHg, SpO₂ 80%, nhịp thở 25 lần/phút.

Bà P.T.L được lực lượng Công an và người thân đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ người nhà, trong lúc tìm nấm trong rừng tràm, bà L. không may dẫm phải tổ ong vò vẽ rồi bị tấn công. Nhận tin báo, Công an xã Trung Thuần có mặt cùng người thân đưa bà L. đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bà L. bị sốc phản vệ độ 3 do ong đốt và tiến hành cấp cứu. Nhờ được nhận diện và cấp cứu kịp thời, bà L. qua tình trạng nguy kịch.

Hiện, sức khỏe bà L. dần ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị.