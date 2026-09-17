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[GALLERY] Doãn Hải My thăng hạng nhan sắc sau 3 năm kết hôn

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Doãn Hải My thăng hạng nhan sắc sau 3 năm kết hôn

Sau 3 năm về chung một nhà với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng, thậm chí ngày càng rạng rỡ và cuốn hút.

Ngọc Mai
Sau khi kết hôn với hậu vệ Đoàn Văn Hậu, cuộc sống của Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Từng được biết đến là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, cô ngày càng ghi dấu ấn với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, nhẹ nhàng và yêu gia đình. Ảnh: FB Doan Hai My
Sau khi kết hôn với hậu vệ Đoàn Văn Hậu, cuộc sống của Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Từng được biết đến là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, cô ngày càng ghi dấu ấn với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, nhẹ nhàng và yêu gia đình. Ảnh: FB Doan Hai My
Thay vì xuất hiện với hình ảnh tiệc tùng hay những cuộc vui xa hoa, Doãn Hải My thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Sự đảm đang, khéo léo cùng cách vun vén tổ ấm khiến hình ảnh của bà xã Văn Hậu trở nên gần gũi hơn trong mắt người hâm mộ. Ảnh: FB Doan Hai My
Thay vì xuất hiện với hình ảnh tiệc tùng hay những cuộc vui xa hoa, Doãn Hải My thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Sự đảm đang, khéo léo cùng cách vun vén tổ ấm khiến hình ảnh của bà xã Văn Hậu trở nên gần gũi hơn trong mắt người hâm mộ. Ảnh: FB Doan Hai My
Điều khiến nhiều người chú ý chính là nhan sắc của Doãn Hải My dường như ngày càng thăng hạng theo thời gian. Sau 3 năm kết hôn và sinh con trai đầu lòng, cô vẫn giữ được đường nét thanh tú, thần thái rạng rỡ cùng vẻ ngoài tràn đầy sức sống. Ảnh: FB Doan Hai My
Điều khiến nhiều người chú ý chính là nhan sắc của Doãn Hải My dường như ngày càng thăng hạng theo thời gian. Sau 3 năm kết hôn và sinh con trai đầu lòng, cô vẫn giữ được đường nét thanh tú, thần thái rạng rỡ cùng vẻ ngoài tràn đầy sức sống. Ảnh: FB Doan Hai My
Doãn Hải My theo đuổi phong cách thanh lịch, dịu dàng và nữ tính. Những bộ trang phục không quá cầu kỳ vẫn giúp cô nổi bật nhờ cách phối đồ tinh tế, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào và khí chất thanh tao đặc trưng. Ảnh: FB Doan Hai My
Doãn Hải My theo đuổi phong cách thanh lịch, dịu dàng và nữ tính. Những bộ trang phục không quá cầu kỳ vẫn giúp cô nổi bật nhờ cách phối đồ tinh tế, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào và khí chất thanh tao đặc trưng. Ảnh: FB Doan Hai My
Bên cạnh gương mặt xinh đẹp, Doãn Hải My còn sở hữu chiều cao 1m73 cùng vóc dáng cân đối. Dù đã trải qua quá trình mang thai và sinh nở, cô vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo trẻ trung, tươi tắn. Ảnh: FB Doan Hai My
Bên cạnh gương mặt xinh đẹp, Doãn Hải My còn sở hữu chiều cao 1m73 cùng vóc dáng cân đối. Dù đã trải qua quá trình mang thai và sinh nở, cô vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo trẻ trung, tươi tắn. Ảnh: FB Doan Hai My
Cuối năm 2023, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chính thức về chung một nhà sau khoảng 3 năm hẹn hò kín tiếng. Đám cưới của cặp đôi nhanh chóng gây chú ý, được nhiều người ví như một “đám cưới cổ tích” của làng bóng đá Việt. Ảnh: FB Doan Hai My
Cuối năm 2023, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chính thức về chung một nhà sau khoảng 3 năm hẹn hò kín tiếng. Đám cưới của cặp đôi nhanh chóng gây chú ý, được nhiều người ví như một “đám cưới cổ tích” của làng bóng đá Việt. Ảnh: FB Doan Hai My
Sau hôn lễ, tổ ấm của cặp đôi tiếp tục đón thêm thành viên mới khi Doãn Hải My sinh con trai đầu lòng. Năm 2025, gia đình nhỏ của cặp đôi chuyển về sinh sống tại căn biệt thự riêng ở ngoại ô Hà Nội. Ảnh: FB Doan Hai My
Sau hôn lễ, tổ ấm của cặp đôi tiếp tục đón thêm thành viên mới khi Doãn Hải My sinh con trai đầu lòng. Năm 2025, gia đình nhỏ của cặp đôi chuyển về sinh sống tại căn biệt thự riêng ở ngoại ô Hà Nội. Ảnh: FB Doan Hai My
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Doãn Hải My còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô từng có 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, đồng thời là thủ khoa môn Văn trong ba năm cấp THPT. Ảnh: FB Doan Hai My
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Doãn Hải My còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô từng có 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, đồng thời là thủ khoa môn Văn trong ba năm cấp THPT. Ảnh: FB Doan Hai My
Người đẹp cũng có nền tảng ngoại ngữ tốt khi đạt IELTS 7.0 và có khả năng giao tiếp tiếng Trung. Doãn Hải My sau đó tốt nghiệp lớp chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội, cho thấy hình ảnh một nàng WAG không chỉ có sắc vóc mà còn sở hữu nền tảng học vấn đáng chú ý. Ảnh: FB Doan Hai My
Người đẹp cũng có nền tảng ngoại ngữ tốt khi đạt IELTS 7.0 và có khả năng giao tiếp tiếng Trung. Doãn Hải My sau đó tốt nghiệp lớp chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội, cho thấy hình ảnh một nàng WAG không chỉ có sắc vóc mà còn sở hữu nền tảng học vấn đáng chú ý. Ảnh: FB Doan Hai My
Từ cô gái lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đến người vợ, người mẹ trẻ, Doãn Hải My đang ngày càng hoàn thiện hình ảnh của mình. Vẻ đẹp sau hôn nhân của cô không chỉ nằm ở ngoại hình rạng rỡ mà còn đến từ sự trưởng thành, viên mãn. Ảnh: FB Doan Hai My
Từ cô gái lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đến người vợ, người mẹ trẻ, Doãn Hải My đang ngày càng hoàn thiện hình ảnh của mình. Vẻ đẹp sau hôn nhân của cô không chỉ nằm ở ngoại hình rạng rỡ mà còn đến từ sự trưởng thành, viên mãn. Ảnh: FB Doan Hai My
Doãn Hải My khoe nhan sắc rạng rỡ sau khi tự trang điểm. Clip: FB Doan Hai My
Ngọc Mai
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