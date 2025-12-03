Hàng chục xe cứu hỏa chữa cháy xưởng ván ép rộng nghìn mét ở Phú Thọ

Một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng ván ép của Công ty TNHH Hải Hoài ở xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, hàng chục xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường dập lửa.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 13h ngày 3/11, ngọn lửa bùng phát tại xưởng ván ép rộng hàng nghìn m² của Công ty TNHH Hải Hoài, nằm giáp đường tỉnh 325B, địa bàn xã Xuân Lũng.

Nhìn từ xa cũng có thể thấy cột khói lớn bao trùm khu vực. Rất đông người dân đứng dọc đường theo dõi.

Khu vực xảy ra cháy là xưởng ván ép rộng hàng nghìn mét. Ảnh: PV

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động hàng chục xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ Công an, y tế đến hiện trường triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Một lãnh đạo xã Xuân Lũng cho biết, trước mắt chưa ghi nhận thiệt hại về người. Công tác thống kê thiệt hại tài sản đang được thực hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Người dân khu vực cho biết, xưởng đã hoạt động nhiều năm. Khi thấy cháy, ai cũng lo lắng và mong vụ việc sớm được xử lý, không gây thiệt hại thêm.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.