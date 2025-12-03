Hà Nội

Xã hội

Hàng chục xe cứu hỏa chữa cháy xưởng ván ép rộng nghìn mét ở Phú Thọ

Một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng ván ép của Công ty TNHH Hải Hoài ở xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, hàng chục xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường dập lửa.

Nguyễn Hinh

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 13h ngày 3/11, ngọn lửa bùng phát tại xưởng ván ép rộng hàng nghìn m² của Công ty TNHH Hải Hoài, nằm giáp đường tỉnh 325B, địa bàn xã Xuân Lũng.

Nhìn từ xa cũng có thể thấy cột khói lớn bao trùm khu vực. Rất đông người dân đứng dọc đường theo dõi.

hang-chuc-xe-cuu-hoa-chua-chay-xuong-van-ep-rong-nghin-met-o-phu-tho.jpg
Khu vực xảy ra cháy là xưởng ván ép rộng hàng nghìn mét. Ảnh: PV

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động hàng chục xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ Công an, y tế đến hiện trường triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Một lãnh đạo xã Xuân Lũng cho biết, trước mắt chưa ghi nhận thiệt hại về người. Công tác thống kê thiệt hại tài sản đang được thực hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Người dân khu vực cho biết, xưởng đã hoạt động nhiều năm. Khi thấy cháy, ai cũng lo lắng và mong vụ việc sớm được xử lý, không gây thiệt hại thêm.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Video: Hàng chục xe cứu hỏa chữa cháy xưởng ván ép rộng nghìn mét ở Phú Thọ.
#cháy xưởng ván ép #Xuân Lũng #Lâm Thao #Công ty Hải Hoài #cháy lớn Phú Thọ

Bài liên quan

Xã hội

Cháy lớn tại bãi tập kết hàng hóa sau Bệnh viện Hòa Vang

Bãi tập kết hàng hóa ở thôn Thạch Nham Đông bốc cháy trưa 1/12, kèm nhiều tiếng nổ, khói đen bao trùm, lực lượng PCCC Đà Nẵng huy động phương tiện dập lửa.

Một vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ liên tiếp đã xảy ra từ trưa 1/12 tại bãi tập kết hàng hóa thuộc thôn Thạch Nham Đông (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng), khiến cả khu vực bao trùm trong khói đen dày đặc. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã huy động hàng chục phương tiện, nhân lực để khống chế đám cháy trong nhiều giờ.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h15 cùng ngày. Theo người dân địa phương, đám cháy xuất phát từ kho chứa hàng nằm trên khu đất trống phía sau Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang. Bên trong kho có nhiều thùng container và vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát mạnh, liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Từ xa hàng km vẫn có thể quan sát cột khói đen cuộn cao.

Xem chi tiết

Xã hội

Cán bộ Công an Sơn La kịp thời cứu xe tải bị cháy

Việc kịp thời dập lửa, cứu xe tải bị cháy của Thượng úy Lù Văn Dũng đã nhận được sự hoan nghênh, ghi nhận của nhân dân.

Ngày 1/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, hồi 6h50 cùng ngày, Thượng úy Lù Văn Dũng – Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời cứu xe tải bị cháy.

capture-2.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an TP Hà Nội thông tin vụ cháy tại Nhà máy Bia lúc rạng sáng

Tại khu vực tầng 2 của nhà máy bia Hà Nội (183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã tới hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư....

Ngày 1/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 05h54 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận tin báo cháy tại nhà máy bia Hà Nội, địa chỉ tại số 183, Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

67.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện dập tắt đám cháy.
Xem chi tiết

