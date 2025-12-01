Hà Nội

Xã hội

Công an TP Hà Nội thông tin vụ cháy tại Nhà máy Bia lúc rạng sáng

Tại khu vực tầng 2 của nhà máy bia Hà Nội (183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã tới hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư....

Gia Đạt

Ngày 1/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 05h54 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận tin báo cháy tại nhà máy bia Hà Nội, địa chỉ tại số 183, Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

67.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện dập tắt đám cháy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhận định tình hình đám cháy có khả năng cháy lan ra các khu vực xưởng lân cận, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy cùng gần 50 CBCS thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 2, 8, 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố đến hiện trường phối hợp với Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chở phương tiện trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 2 của khối nhà 2 tầng nằm trong khuôn viên nhà máy. Do bên trong chứa nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy và sinh khói khí độc, đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ bùng phát lên mái và lan sang các nhà xưởng kế cận, thậm chí là các khu dân cư lân cận.

Công tác trinh sát hiện trường cho thấy không có người bị mắc kẹt trong khu vực cháy, tạo điều kiện để chỉ huy tập trung tối đa vào chiến thuật chống cháy lan và tiếp cận sâu vào điểm phát lửa. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai các mũi tấn công theo nhiều hướng, sử dụng nguồn nước tại chỗ kết hợp khai thác các họng nước xung quanh để tăng lưu lượng phun. Song song với đó, lực lượng Công an phối hợp với Cảnh sát giao thông và Công an phường tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, tạo hành lang an toàn cho phương tiện chữa cháy hoạt động.

Sau gần một giờ nỗ lực khống chế, đến 6h55 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng đã ngăn chặn thành công nguy cơ cháy lan sang các khu vực còn lại của công trình và các nhà dân xung quanh. Đến khoảng 7h20, đám cháy được dập tắt hoàn toàn; các tổ công tác tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn và kiểm tra cấu kiện để phòng ngừa cháy bùng phát trở lại.

Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ theo quy định.

Nhà xưởng của công ty Đại Phát ở KCN Tiên Sơn cháy dữ dội

Ngọn lửa bùng phát từ bên trong nhà xưởng của Công ty cổ phần Đại Phát ở KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh rồi lan rộng nhanh chóng ra xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 27/11, xảy ra vụ cháy lớn ở nhà xưởng sản xuất các loại bỉm, khăn ướt, khăn giấy và băng vệ sinh của Công ty cổ phần Đại Phát ở đường TS3 - KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

a22.jpg
Hiện trường vụ cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng trăm mét.
Xem chi tiết

Xã hội

20 người thoát nạn trong vụ cháy thẩm mỹ viện 6 tầng ở TP HCM

Khu vực cháy tại tầng hầm giữ xe được xác định bắt nguồn từ ôtô 7 chỗ. Thời điểm xảy ra sự cố, trong tòa nhà có 20 người (5 khách hàng) đều kịp thời thoát nạn.

Theo báo cáo, lúc 15h43 ngày 29/11, Công an phường Bàn Cờ nhận tin người dân báo cháy tại cơ sở thẩm mỹ viện số 459B Nguyễn Đình Chiểu. Ngay sau đó, lực lượng công an, quân sự phường có mặt bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 tiến hành chữa cháy.

15h45 phút, bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường. Đến 16h15 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Đang lưu thông trên tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh), chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may tài xế kịp thoát ra ngoài an toàn.

Khoảng 14h30 ngày 26/11, xe tải mang BKS 36C - 347.xx (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Nam - Bắc. Khi di chuyển tới Km545+500 (thuộc địa bàn xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

6-27-2118jpg-1.jpg
Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.
Xem chi tiết

