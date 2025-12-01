Cháy lớn tại bãi tập kết hàng hóa sau Bệnh viện Hòa Vang

Một vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ liên tiếp đã xảy ra từ trưa 1/12 tại bãi tập kết hàng hóa thuộc thôn Thạch Nham Đông (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng), khiến cả khu vực bao trùm trong khói đen dày đặc. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã huy động hàng chục phương tiện, nhân lực để khống chế đám cháy trong nhiều giờ.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h15 cùng ngày. Theo người dân địa phương, đám cháy xuất phát từ kho chứa hàng nằm trên khu đất trống phía sau Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang. Bên trong kho có nhiều thùng container và vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát mạnh, liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Từ xa hàng km vẫn có thể quan sát cột khói đen cuộn cao.

Ngay khi nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng đã huy động hơn 10 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CHCN nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các mũi chữa cháy được triển khai đồng thời từ nhiều hướng, lấy nước từ tuyến đường Trường Sơn và một hồ nước gần đó để khẩn cấp dập lửa, khoanh vùng không để lửa lan rộng.

Hiện trường vụ cháy kho hàng gần Bệnh viện Hòa Vang.

Do khu vực cháy chứa nhiều vật liệu dễ cháy và khói đặc gây nguy hiểm, lực lượng PCCC phải sử dụng mặt nạ phòng độc, trang bị bảo hộ chuyên dụng để tiếp cận đám cháy an toàn. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do sức nóng lớn và liên tục có các tiếng nổ phát ra từ bên trong kho chứa.

Vụ cháy thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi. Lực lượng Công an đã tổ chức phân luồng, yêu cầu người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn và tạo không gian cho lực lượng chữa cháy triển khai nhiệm vụ.

Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế được hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan và kiểm soát toàn hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.