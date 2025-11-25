Hà Nội

Xã hội

Hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm “sa lưới” ở Lào

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị) vừa tiếp nhận, bàn giao 2 đối tượng trốn lệnh truy nã.

Hạo Nhiên

Ngày 25/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 đối tượng bị truy nã từ công an 2 tỉnh Sê Kong và Salavan (Lào).

ec2816bf-2178-4c97-bdd2-620a0456e871.jpg
Đối tượng Tạ Văn Duyên...

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/11, Công an 2 tỉnh Sê Kong và Salavan đã tiến hành bàn giao 2 đối tượng, gồm: Tạ Văn Duyên (SN 1981, trú tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La) và Lộc Hoàng Linh (SN 1991, trú tại xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Qua kiểm tra hệ thống quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng Biên phòng xác định: Lộc Hoàng Linh thuộc diện cấm xuất cảnh, theo Quyết định truy nã số 978-60 ngày 10/7/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM, về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

b7f8f72b-6216-42c9-8d9d-5cd032b4c6c1.jpg
...và đối tượng Lộc Hoàng Linh bị Công an Lào bắt giữ.

Tạ Văn Duyên cũng nằm trong danh sách cấm xuất cảnh, theo Quyết định truy nã số 1130/QĐTN-CSMT ngày 21/3/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định (nay là Ninh Bình), về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện, Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã lập biên bản bắt giữ người đang bị truy nã, đồng thời bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Ninh Bình thụ lý, tiếp tục điều tra theo đúng quy định pháp luật.

Xã hội

‎Đối tượng bị truy nã 'sa lưới' sau 17 ngày lẩn trốn

Đối tượng Đặng Trần Phúc (tỉnh An Giang) bị bắt giữ sau 17 ngày trốn truy nã về tội tham ô tài sản.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an xã Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Trần Phúc (sinh năm 1996, trú tại ấp Tấn Thuận, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) về tội danh “Tham ô tài sản”.

Trước đó, vào khoảng tháng 03/2022, Nguyễn Đào Thanh Toán (SN: 1993, trú tại tỉnh Gia Lai) là thủ kho của Công ty Công trình xây dựng Bệnh viện Gia Định chiếm đoạt 03 kiện hàng (xà gồ) của Công ty bán ra thị trường với giá khoảng 21 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Truy nã Phạm Thị Thanh Ka liên quan vụ chiếm đoạt tài sản qua mạng

Phạm Thị Thanh Ka bị Công an Lâm Đồng truy nã sau khi bị khởi tố theo Điều 290 Bộ luật Hình sự và rời khỏi thôn Phước Thọ, phường Phước Hội.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Thanh Ka, còn gọi là Ngân, sinh ngày 17/8/1989, trú tại thôn Phước Thọ, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng.

truy-na.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phát thông báo truy nã Phạm Thị Thanh Ka.
Xem chi tiết

Xã hội

Tiếp nhận đối tượng truy nã sau thời gian lẩn trốn tại Trung Quốc

Hoàng Văn Đô xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và bị Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (cũ) ra quyết định truy nã.

Ngày 25/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh tiếp nhận đối tượng truy nã Hoàng Văn Đô (sinh năm 1996), trú tại xóm Bản Báng, xã Lý Bôn. Đối tượng bị truy nã về tội đánh bạc và được phía Công an Trung Quốc bàn giao.

3.jpg
Đối tượng truy nã Hoàng Văn Đô tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

