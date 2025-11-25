Hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm “sa lưới” ở Lào

Ngày 25/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 đối tượng bị truy nã từ công an 2 tỉnh Sê Kong và Salavan (Lào).

Đối tượng Tạ Văn Duyên...

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/11, Công an 2 tỉnh Sê Kong và Salavan đã tiến hành bàn giao 2 đối tượng, gồm: Tạ Văn Duyên (SN 1981, trú tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La) và Lộc Hoàng Linh (SN 1991, trú tại xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Qua kiểm tra hệ thống quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng Biên phòng xác định: Lộc Hoàng Linh thuộc diện cấm xuất cảnh, theo Quyết định truy nã số 978-60 ngày 10/7/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM, về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

...và đối tượng Lộc Hoàng Linh bị Công an Lào bắt giữ.

Tạ Văn Duyên cũng nằm trong danh sách cấm xuất cảnh, theo Quyết định truy nã số 1130/QĐTN-CSMT ngày 21/3/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định (nay là Ninh Bình), về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện, Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã lập biên bản bắt giữ người đang bị truy nã, đồng thời bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Ninh Bình thụ lý, tiếp tục điều tra theo đúng quy định pháp luật.

