‎Đối tượng bị truy nã 'sa lưới' sau 17 ngày lẩn trốn

Đối tượng Đặng Trần Phúc (tỉnh An Giang) bị bắt giữ sau 17 ngày trốn truy nã về tội tham ô tài sản.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an xã Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Trần Phúc (sinh năm 1996, trú tại ấp Tấn Thuận, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) về tội danh “Tham ô tài sản”.

Trước đó, vào khoảng tháng 03/2022, Nguyễn Đào Thanh Toán (SN: 1993, trú tại tỉnh Gia Lai) là thủ kho của Công ty Công trình xây dựng Bệnh viện Gia Định chiếm đoạt 03 kiện hàng (xà gồ) của Công ty bán ra thị trường với giá khoảng 21 triệu đồng.

Đối tượng Đặng Trần Phúc tại cơ quan Công an.

Vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp nhận và tiến hành khởi tố vụ án. Tuy nhiên, do thời điểm dịch bệnh Covid-19 nên vụ án tạm đình chỉ, đến tháng 02/2025, Cơ quan Công an tiến hành phục hồi vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đào Thanh Toán để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Đặng Trần Phúc có liên quan đến vụ án tham ô tài sản nêu trên. Ngày 12/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra Quyết định khởi tố bị can Đặng Trần Phúc để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”, tuy nhiên, Phúc đã bỏ trốn, nên ngày 30/10/2025 đã ra Quyết định truy nã đối với Phúc.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đến ngày 17/11/2025, Công an xã Cù Lao Giêng đã bắt giữ Phúc tại khu vực trụ sở UBND xã Cù Lao Giêng.

Hiện, Công an xã Cù Lao Giêng đã di lý, bàn giao đối tượng Đặng Trần Phúc cho Công an TP HCM theo quy định pháp luật.

