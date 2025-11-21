Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

‎Đối tượng bị truy nã 'sa lưới' sau 17 ngày lẩn trốn

Đối tượng Đặng Trần Phúc (tỉnh An Giang) bị bắt giữ sau 17 ngày trốn truy nã về tội tham ô tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 21/11, thông tin từ Công an xã Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Trần Phúc (sinh năm 1996, trú tại ấp Tấn Thuận, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) về tội danh “Tham ô tài sản”.

Trước đó, vào khoảng tháng 03/2022, Nguyễn Đào Thanh Toán (SN: 1993, trú tại tỉnh Gia Lai) là thủ kho của Công ty Công trình xây dựng Bệnh viện Gia Định chiếm đoạt 03 kiện hàng (xà gồ) của Công ty bán ra thị trường với giá khoảng 21 triệu đồng.

anh-doc-quyet-dinh-truy-na-cho-doi-tuong-1.jpg
Đối tượng Đặng Trần Phúc tại cơ quan Công an.

Vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp nhận và tiến hành khởi tố vụ án. Tuy nhiên, do thời điểm dịch bệnh Covid-19 nên vụ án tạm đình chỉ, đến tháng 02/2025, Cơ quan Công an tiến hành phục hồi vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đào Thanh Toán để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Đặng Trần Phúc có liên quan đến vụ án tham ô tài sản nêu trên. Ngày 12/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra Quyết định khởi tố bị can Đặng Trần Phúc để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”, tuy nhiên, Phúc đã bỏ trốn, nên ngày 30/10/2025 đã ra Quyết định truy nã đối với Phúc.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đến ngày 17/11/2025, Công an xã Cù Lao Giêng đã bắt giữ Phúc tại khu vực trụ sở UBND xã Cù Lao Giêng.

Hiện, Công an xã Cù Lao Giêng đã di lý, bàn giao đối tượng Đặng Trần Phúc cho Công an TP HCM theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Hà Tĩnh:

(Nguồn: VTC)
#Công an #Ang Giang #bắt giữ #đối tượng #truy nã #tham ô tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố chủ tịch Hợp tác xã ở Quảng Bình vì tội tham ô

Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nam Thiện (Quảng Bình), Trần Văn Năm đã lập SÉC “rút ruột” số tiền hơn 70 triệu đồng của cơ quan.

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Nam Thiện (địa chỉ: xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vào năm 2024. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Năm (SN 1987, trú tại thôn Nam Thiện, xã Dương Thủy) về hành vi “Tham ô tài sản”.

z6720971638210-9d756bd7d5b26fd2c8913046640f0cb9.jpg
Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố Trần Văn Năm.
Xem chi tiết

Chính trị

Chính thức bỏ tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vừa được Quốc hội thông qua chính thức bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh, thay bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án.

Sáng 25/6, với 429/439 đại biểu bấm nút tán thành (chiếm 89,75% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7.

Một trong những sửa đổi đáng lưu ý trong luật này là việc bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh, thay bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án.

Xem chi tiết

Xã hội

Giữ đề xuất bỏ án tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ, vận chuyển ma túy...

Dự thảo giữ đề xuất bỏ án tử hình với 8 tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, vận chuyển ma túy và sản xuất thuốc giả.

Chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới