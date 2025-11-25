Hà Nội

Xã hội

Tiếp nhận đối tượng truy nã sau thời gian lẩn trốn tại Trung Quốc

Hoàng Văn Đô xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và bị Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (cũ) ra quyết định truy nã.

Gia Đạt

Ngày 25/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh tiếp nhận đối tượng truy nã Hoàng Văn Đô (sinh năm 1996), trú tại xóm Bản Báng, xã Lý Bôn. Đối tượng bị truy nã về tội đánh bạc và được phía Công an Trung Quốc bàn giao.

3.jpg
Đối tượng truy nã Hoàng Văn Đô tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ, tháng 5/2023, Hoàng Văn Đô rời khỏi địa phương và xuất cảnh trái phép qua đường mòn sang Trung Quốc làm thuê. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm (cũ) đã ra quyết định truy nã đối với Đô.

Trong thời gian lẩn trốn tại Trung Quốc, tháng 7/2023, Đô bị Công an Trung Quốc bắt giữ về hành vi sản xuất thuốc lá lậu và bị tuyên phạt 16 tháng tù. Sau khi chấp hành xong án phạt, ngày 21/11/2025, Công an Trung Quốc đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Cao Bằng tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Hiện, Công an tỉnh đã chuyển vụ việc cho Công an xã Lý Bôn để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
