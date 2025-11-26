Hà Nội thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe xăng vào khu vực vùng phát thải thấp tại 9 phường thuộc vành đai 1 theo khung giờ.

Chiều 26/11, tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội (thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15).

Theo Luật Thủ đô 2024, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Nghị quyết quy định về lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp theo từng giai đoạn. Cụ thể:

Từ 1/7/2026: thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1, gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.

Từ ngày 1/1/2028: Thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 1 và một số khu vực tại vành đai 2 trở vào. Gồm 9 phường vành đai 1 và các phường: Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy.

Từ ngày 1/1/2030, Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 3 trở vào, gồm 36 phường, xã. Trong đó, 14 phường khu vực đường vành đai 2 và các xã, phường: Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài.

Từ năm 2031 trở đi, các khu vực trên địa bàn thành phố có một trong các tiêu chí quy định tại nghị quyết này phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Các biện pháp sẽ áp dụng trong vùng phát thải thấp bao gồm tổ chức phát triển vận tải hành khách công cộng và khuyến khích sử dụng các loại phương tiện thân thiện với môi trường; rà soát, xác định các khu vực đủ điều kiện phát triển không gian đi bộ, đi xe đạp.

Cùng với đó, thành phố phát triển hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng, hạ tầng thu gom và xử lý pin xe điện sau thải bỏ. Xây dựng văn hóa giao thông, ý thức sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân...

Ngoài ra, trong vùng phát thải thấp, thành phố sẽ thực hiện cấm xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông.

Thành phố cấm xe mô tô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực. Hạn chế, tiến tới cấm xe ô tô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/ thời điểm hoặc khu vực.