Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách ở Hà Nội

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp khiến một phụ nữ bị mắc kẹt trên cabin xe khách.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 9h15 sáng 26/11, anh P.Đ.L (SN 1980, trú tại Thái Nguyên) điều khiển xe khách loại 16 chỗ BKS 20B-019.xx, di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đi Sân bay Nội Bài.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm này, trên xe chở một hành khách là chị N.T.T.O (SN 1963, trú tại tỉnh Thái Nguyên) - ngồi ghế phụ. Khi đến Km9+750 cầu vượt QL2 đường Võ Nguyên Giáp (địa phận xã Sóc Sơn, TP Hà Nội), chiếc xe trên xảy ra va chạm với ô tô tải BKS 20H-018.xx do anh Đ.M.C (SN 2000, trú tại tỉnh Thái Nguyên) điều khiển - đang dừng xe phía trước cùng chiều.

Sau đó, ô tô BKS 20B-019.xx tiếp tục va chạm với ô tô con BKS 30M- 895xx do chị H.T.K.H (SN 1991, trú tại TP Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 - Phòng CSGT Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng với người dân giải cứu chị O bị mắc kẹt trên cabin xe 16 chỗ, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cùng với đó, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Sóc Sơn tổ chức hướng dẫn giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

