Xã hội

Ô tô con vắt vẻo trên lan can Quốc lộ 1, tài xế may mắn thoát nạn

Sau cú va chạm mạnh, xe ô tô con bị hư hỏng nặng, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Hạo Nhiên

Khoảng 13h10' ngày 26/11, xe bồn chở xăng dầu mang BKS 38H – 026.xx di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc. Khi đi tới địa phận xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra va chạm với xe ô tô con BKS 38A – 143.xx lưu thông cùng chiều phía trước.

a.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Sau vụ va chạm, xe ô tô con bị mắc kẹt giữa xe bồn chở xăng dầu với dải phân cách cứng bằng bê tông trên quốc lộ 1. Vụ tai nạn khiến xe ô tô con bị hư hỏng nặng, tài xế bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn: ĐTHĐT.

Nguồn: ĐTHĐT.
Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách ở Hà Nội

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp khiến một phụ nữ bị mắc kẹt trên cabin xe khách.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 9h15 sáng 26/11, anh P.Đ.L (SN 1980, trú tại Thái Nguyên) điều khiển xe khách loại 16 chỗ BKS 20B-019.xx, di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đi Sân bay Nội Bài.

tai-nan-lien-hoan-2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Khởi tố tài xế tông cụ ông ở Hà Tĩnh tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên QL 15B đoạn qua xã Yên Hoà (tỉnh Hà Tĩnh), khiến cụ ông tử vong thương tâm.

Ngày 24/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.Đ.D (SN 1979, trú thôn Liên Quý, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào 16h30’ ngày 13/10, tài xế N.Đ.D điều khiển xe ô tô tải mang BKS 38C – 109.18 di chuyển trên quốc lộ 15B (đường 19/5 cũ) theo hướng từ xã Thiên Cầm về xã Thạch Khê.

