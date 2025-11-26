Ô tô con vắt vẻo trên lan can Quốc lộ 1, tài xế may mắn thoát nạn

Sau cú va chạm mạnh, xe ô tô con bị hư hỏng nặng, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Khoảng 13h10' ngày 26/11, xe bồn chở xăng dầu mang BKS 38H – 026.xx di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc. Khi đi tới địa phận xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra va chạm với xe ô tô con BKS 38A – 143.xx lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau vụ va chạm, xe ô tô con bị mắc kẹt giữa xe bồn chở xăng dầu với dải phân cách cứng bằng bê tông trên quốc lộ 1. Vụ tai nạn khiến xe ô tô con bị hư hỏng nặng, tài xế bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

