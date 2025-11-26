Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh công trình hình 'rắn khổng lồ' độc lạ tại Hà Nội sắp hoàn thành

Xã hội

Cận cảnh công trình hình 'rắn khổng lồ' độc lạ tại Hà Nội sắp hoàn thành

Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn tại phường Việt Hưng (Hà Nội) đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện. 

Theo Thạch Thảo/Vietnamnet
Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật (phường Việt Hưng, Hà Nội) đang được khẩn trương thi công để hoàn thành vào cuối năm. Công trình nằm tại khu vực thoáng đãng, gần khu dân cư và công viên.
Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật (phường Việt Hưng, Hà Nội) đang được khẩn trương thi công để hoàn thành vào cuối năm. Công trình nằm tại khu vực thoáng đãng, gần khu dân cư và công viên.
Nhìn từ trên cao, trung tâm có hình dáng độc lạ, giống một con rắn khổng lồ uốn lượn. Phía giáp kênh nước bố trí 10 toa tàu hỏa cùng mô hình biểu tượng cầu Long Biên.
Nhìn từ trên cao, trung tâm có hình dáng độc lạ, giống một con rắn khổng lồ uốn lượn. Phía giáp kênh nước bố trí 10 toa tàu hỏa cùng mô hình biểu tượng cầu Long Biên.
Dự án triển khai trên khu đất rộng 7.456 m2, tổng mức đầu tư giai đoạn đầu hơn 10 tỷ đồng, khởi công từ đầu tháng 7/2025. Sau hơn 4 tháng thi công, công trình đã rõ hình hài, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong quý IV/2025.
Dự án triển khai trên khu đất rộng 7.456 m2, tổng mức đầu tư giai đoạn đầu hơn 10 tỷ đồng, khởi công từ đầu tháng 7/2025. Sau hơn 4 tháng thi công, công trình đã rõ hình hài, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong quý IV/2025.
Sau khi hoàn thiện, dự án sẽ bao gồm: Khu trưng bày lịch sử - văn hóa (giới thiệu về làng nghề, hành trình phát triển và các truyền thuyết dân gian); Khu nuôi bảo tồn rắn và bò sát quý (áp dụng công nghệ giám sát sinh học, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn); Khu biểu diễn tương tác - giáo dục (phục vụ khách du lịch, học sinh, sinh viên); Khu triển lãm, gian hàng OCOP và ẩm thực đặc sản từ rắn; Khu lưu trú sinh thái, không gian cây xanh và dịch vụ du lịch hỗ trợ.
Sau khi hoàn thiện, dự án sẽ bao gồm: Khu trưng bày lịch sử - văn hóa (giới thiệu về làng nghề, hành trình phát triển và các truyền thuyết dân gian); Khu nuôi bảo tồn rắn và bò sát quý (áp dụng công nghệ giám sát sinh học, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn); Khu biểu diễn tương tác - giáo dục (phục vụ khách du lịch, học sinh, sinh viên); Khu triển lãm, gian hàng OCOP và ẩm thực đặc sản từ rắn; Khu lưu trú sinh thái, không gian cây xanh và dịch vụ du lịch hỗ trợ.
Khối nhà chính gồm 6 phòng chức năng hình bát giác và 2 trung tâm chuyên biệt, phục vụ vận hành khi đưa vào sử dụng. Công trình không chỉ mang tính sáng tạo, độc đáo mà còn thể hiện nền tảng giá trị truyền thống của nghề nuôi rắn Lệ Mật.
Khối nhà chính gồm 6 phòng chức năng hình bát giác và 2 trung tâm chuyên biệt, phục vụ vận hành khi đưa vào sử dụng. Công trình không chỉ mang tính sáng tạo, độc đáo mà còn thể hiện nền tảng giá trị truyền thống của nghề nuôi rắn Lệ Mật.
Anh Minh Quân (công nhân) cho biết, công việc dự kiến hoàn tất vào tháng 12 tới. "Không chỉ nuôi và bảo tồn các loại rắn quý, nơi này còn được xây dựng thành điểm vui chơi có nhiều trải nghiệm thú vị, hứa hẹn thu hút khách tham quan. Chúng tôi đang dựng các mô hình người tuyết, bát mã, đoàn tàu... để bài trí cho khu vực ngoài trời", anh nói.
Anh Minh Quân (công nhân) cho biết, công việc dự kiến hoàn tất vào tháng 12 tới. "Không chỉ nuôi và bảo tồn các loại rắn quý, nơi này còn được xây dựng thành điểm vui chơi có nhiều trải nghiệm thú vị, hứa hẹn thu hút khách tham quan. Chúng tôi đang dựng các mô hình người tuyết, bát mã, đoàn tàu... để bài trí cho khu vực ngoài trời", anh nói.
Đội ngũ công nhân cùng máy móc đang làm việc hối hả trong khuôn viên dự án.
Đội ngũ công nhân cùng máy móc đang làm việc hối hả trong khuôn viên dự án.
Phối cảnh của dự án Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật, phường Việt Hưng.
Phối cảnh của dự án Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật, phường Việt Hưng.
Theo Thạch Thảo/Vietnamnet
vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/can-canh-cong-trinh-hinh-ran-khong-lo-doc-la-tai-ha-noi-sap-hoan-thanh-2466078.html
#bảo tồn rắn #Hà Nội #du lịch #Lệ Mật #công trình #nghề truyền thống

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT