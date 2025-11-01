Gói thầu 16,8 tỷ Đồng Tháp: Chủ đầu tư và nhà thầu căng thẳng vì "kinh nghiệm"

Cuộc đua gói thầu 16,8 tỷ đồng tại Đồng Tháp nóng lên vì tiêu chí kinh nghiệm hợp đồng tương tự. Nhà thầu gửi công văn làm rõ, Chủ đầu tư giữ nguyên.

Cạnh tranh gay gắt: 4 nhà thầu và mức giảm giá trên 10%

Gói thầu Thi công xây lắp - Đường nối Đường tỉnh 874B với Quốc lộ 1 - xã Nhị Quý (mã số IB2500454558) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (BQLDA KV3) tỉnh Đồng Tháp làm Chủ đầu tư. Gói thầu có giá 16,843 tỷ đồng và thu hút 4 nhà thầu tham dự. Thời điểm hoàn thành mở thầu là 09:36 ngày 31/10/2025.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cuộc đua về giá cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt:

Công ty TNHH Tân Đạt Tiền Giang chào giá thấp nhất sau giảm giá là 15,139 tỷ đồng. Mức giá này giảm hơn 1,703 triệu đồng, tương đương hơn 10,1% so với giá gói thầu.

Các nhà thầu còn lại, bao gồm Liên danh Xây Dựng Hạ Tầng Giao Thông Sài Gòn - Hòa Hân, Công ty TNHH MTV Xây dựng và dịch vụ Bảo Giang, và Công ty TNHH thương mại xây dựng Hoàng Hiệp, đều có mức giá dự thầu cao hơn, dao động từ 15,4 tỷ đồng đến 16,6 tỷ đồng.

Chủ đầu tư kiên quyết bảo lưu tiêu chí

Quá trình mời thầu diễn ra minh bạch về thời gian nhưng đầy căng thẳng về nội dung, được ghi nhận qua chuỗi văn bản do Phó Giám đốc Lê Quang Thạch ký thay Giám đốc BQLDA KV3: Quyết định phê duyệt E-HSMT số 664/QĐ-BQLDAKV3 ngày 12/10/2025; Quyết định phê duyệt sửa đổi E-HSMT số 121/QĐ-BQLDAKV3 ngày 27/10/2025; Công văn số 289/BQLDAKV3-KT ngày 22/10/2025, với nội dung "V/v trả lời làm rõ E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp - Đường nối Đường tỉnh 874B với Quốc lộ 1 - xã Nhị Quý"; Công văn số 313/BQLDAKV3-KT ngày 28/10/2025, cũng về việc "V/v trả lời làm rõ E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp - Đường nối Đường tỉnh 874B với Quốc lộ 1 - xã Nhị Quý".

Trong cả hai công văn trả lời làm rõ, Chủ đầu tư đều kiên quyết bảo lưu yêu cầu về kinh nghiệm.

Kinh nghiệm "tổ hợp nhiều công trình": Rào cản hay cần thiết?

Tranh cãi nổ ra khi gói thầu được xác định là Công trình giao thông, cấp IV, nhưng E-HSMT lại yêu cầu kinh nghiệm theo mô hình "tổ hợp nhiều công trình".

Cụ thể, nhà thầu phải chứng minh kinh nghiệm với: 02 công trình có loại kết cấu đường nhựa (mặt đường ≥ 4,5m), và 02 công trình có loại kết cấu cống tròn thoát nước.

Nhà thầu cho rằng E-HSMT đã tách công trình thành từng hạng mục không đúng với quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC, làm hạn chế nhà thầu và giảm tính cạnh tranh.

Tuy nhiên, trong Công văn số 313, Chủ đầu tư lý giải rằng dự án bao gồm "Phần tuyến" và "Công trình thoát nước" (hệ thống cống D800), do đó:

"E-HSMT yêu cầu yêu cầu Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự gồm tổ hợp nhiều công trình là phù hợp với quy mô xây dựng... Dự án Đường nối Đường tỉnh 874B với Quốc lộ 1 - xã Nhị Quý... quy mô đầu tư xây dựng gồm: + Phần tuyến: Đường cấp IV đồng bằng...; + Công trình thoát nước: bố trí hệ thống cống thoát nước dọc khẩu độ D800...".

Tại Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, không quy định loại kết cấu công trình đường giao thông. Do đó, HSMT đưa ra quy định tính tương tự về bản chất của công trình là phù hợp.

Chủ đầu tư dẫn chiếu STT 2.10.2 Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định loại kết cấu cống thoát nước mưa, cống chung (trong đó có quy định đường kính cống tùy theo cấp công trình, tối thiểu là cấp IV) và khẳng định, HSMT yêu cầu loại kết cấu cống tròn thoát nước bê tông cốt thép là phù hợp.

Tương tự, yêu cầu về Nhân sự chủ chốt cũng đòi hỏi kinh nghiệm phải liên quan đồng thời đến cả xây dựng đường giao thông kết cấu nhựa và hệ thống thoát nước dọc đường bằng cống tròn bê tông cốt thép.

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi bị cấm tuyệt đối theo Điều 16. Việc CĐT cứng rắn áp dụng tiêu chí chi tiết, đòi hỏi kinh nghiệm tổ hợp cả hai loại kết cấu (đường nhựa và cống tròn), có thể bị xem là hành vi làm chặt tiêu chí và tạo ra rào cản không cần thiết. Dù CĐT có quyền viện dẫn quy mô, nhưng nếu tiêu chí đó đi ngược lại tinh thần không yêu cầu kinh nghiệm theo hạng mục đối với công trình tổng thể, thì nó sẽ làm giảm sự minh bạch."

Cuối cùng, dù giá thấp nhất đã giảm tới hơn 10%, việc đánh giá năng lực của nhà thầu trúng thầu vẫn phải đối chiếu nghiêm ngặt với bộ tiêu chí "kép" đã được Chủ đầu tư bảo lưu, và kết quả sẽ là một minh chứng rõ nét cho việc áp dụng Luật Đấu thầu 2023.