Gói thầu PCCC gần 4 tỷ tại Cao đẳng Y tế Đồng Nai: Vì sao chỉ một nhà thầu dự

Liên danh do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Bình Phát (Hoàng Bình Phát) làm đầu tàu là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng Gói thầu số 01 (Xây dựng và thiết bị): Sửa chữa hệ thống PCCC của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 3,05%.

Gói thầu 'một mình một ngựa'

Ngày 14/10/2025, ông Nguyễn Hồng Quang, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, đã ký Quyết định số 599/QĐ-CĐYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (Xây dựng và thiết bị): Sửa chữa hệ thống PCCC của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai (Mã TBMT: IB2500408376). Gói thầu thuộc dự án cùng tên, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Quyết định số 599/QĐ-CĐYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (Xây dựng và thiết bị): Sửa chữa hệ thống PCCC của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Bình Phát - Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh (Liên danh Hoàng Bình Phát - Thiên Phú Thịnh). Giá trúng thầu là 3.798.574.964 đồng, so với giá gói thầu 3.917.939.387 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,05%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Điều đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu ngày 29/09/2025, Liên danh Hoàng Bình Phát - Thiên Phú Thịnh là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho gói thầu này. Giá dự thầu ban đầu của liên danh là 3.798.574.964,417 đồng, không đề xuất giảm giá.

Liên danh đáp ứng yêu cầu?

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 112/BCĐG-TCG-DC ngày 02/10/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC (đơn vị tư vấn đánh giá E-HSDT), E-HSDT của Liên danh Hoàng Bình Phát - Thiên Phú Thịnh được đánh giá là hợp lệ.

Về năng lực và kinh nghiệm, liên danh này cũng được đánh giá "Đạt". Tương tự, phần đánh giá về kỹ thuật cũng kết luận "Đạt" theo tiêu chí của E-HSMT (Hồ sơ mời thầu qua mạng) đã được phê duyệt tại Quyết định số 509/QĐ-CĐYT ngày 19/09/2025.

Báo cáo đánh giá E-HSDT không ghi nhận bất kỳ yêu cầu làm rõ hồ sơ nào đối với nhà thầu duy nhất tham dự. Trên cơ sở đánh giá này, Tổ chuyên gia đã đề nghị Chủ đầu tư xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh Hoàng Bình Phát - Thiên Phú Thịnh. Kết quả thẩm định của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đăng Khôi tại Báo cáo số 82/BCTĐ-ĐK ngày 13/10/2025 cũng thống nhất với đề xuất này.

Năng lực nhà thầu: 'Tân binh' dẫn dắt 'lão làng'?

Tìm hiểu cho thấy, hai thành viên trong liên danh trúng thầu có "thâm niên" và quy mô hoạt động đấu thầu khá chênh lệch.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Bình Phát (MSDN: 3603697322), giữ vai trò liên danh chính, có địa chỉ tại Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp do ông Trương Quang Phúc Hoàng làm Giám đốc. Theo dữ liệu, Hoàng Bình Phát mới chỉ tham gia 5 gói thầu, trúng 3 gói (bao gồm gói thầu này) với tổng giá trị hơn 4,7 tỷ đồng. Riêng năm 2025, công ty tham gia 4 gói, trúng 2 gói (gói tại CĐ Y tế Đồng Nai và gói chỉ định thầu rút gọn trị giá gần 280 triệu đồng tại Sở Tài chính Đồng Nai), trượt 1 gói và 1 gói đang chờ kết quả . Dù giữ vai trò chính, lịch sử đấu thầu của Hoàng Bình Phát còn khá khiêm tốn.

Ngược lại, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh (MSDN: 3603293217), thành viên phụ trong liên danh, lại là một cái tên quen thuộc trên thị trường đấu thầu Đồng Nai. Công ty có địa chỉ tại Phường Biên Hòa, TP Biên Hòa, do ông Lê Văn Thiên làm Giám đốc. Thiên Phú Thịnh đã tham gia tới 192 gói thầu và trúng 132 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên đến hơn 434 tỷ đồng. Riêng năm 2025, Thiên Phú Thịnh tham gia 29 gói, trúng 16 gói. Nhà thầu này có "quan hệ" với 80 bên mời thầu và thường xuyên liên danh với nhiều đối tác khác.

Sự kết hợp giữa một "tân binh" giữ vai trò chính và một "lão làng" dày dạn kinh nghiệm làm thành viên phụ trong một gói thầu không có đối thủ cạnh tranh là một điểm đáng lưu ý.

Cần đảm bảo cạnh tranh và hiệu quả

Việc gói thầu sửa chữa hệ thống PCCC, một hạng mục quan trọng đảm bảo an toàn cho Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, chỉ thu hút được một nhà thầu tham dự và có tỷ lệ tiết kiệm 3,05% đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh. Mặc dù quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được đánh giá là tuân thủ quy định, kết quả cuối cùng có thực sự mang lại lợi ích tốt nhất cho chủ đầu tư và ngân sách (trong trường hợp này là quỹ của đơn vị sự nghiệp)?

Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM, chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 (Luật số 22/2023/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành đều nhấn mạnh nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư và bên mời thầu cần xem xét kỹ lưỡng liệu E-HSMT có các tiêu chí hợp lý, không gây hạn chế cạnh tranh hay không. Việc đánh giá E-HSDT cũng cần được thực hiện cẩn trọng để đảm bảo nhà thầu duy nhất thực sự đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật".

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng cho rằng: "Tỷ lệ tiết kiệm thấp không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc đấu thầu không hiệu quả, nhưng khi kết hợp với yếu tố chỉ có một nhà thầu tham gia, cần phải xem xét kỹ hơn. Có thể giá gói thầu được lập sát với giá thị trường, hoặc có những yếu tố đặc thù kỹ thuật khiến ít nhà thầu quan tâm. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng thông tin mời thầu chưa được phổ biến rộng rãi hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến tính cạnh tranh".

Việc đảm bảo cạnh tranh không chỉ giúp lựa chọn được nhà thầu tốt nhất mà còn góp phần tiết kiệm nguồn lực đầu tư. Hoạt động đấu thầu tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai và năng lực thực sự của Liên danh Hoàng Bình Phát - Thiên Phú Thịnh sẽ tiếp tục được làm rõ trong các kỳ tiếp theo.