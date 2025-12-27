Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Nhà thầu Trường Sơn trúng thầu dồn dập tại phường Tân Hiệp: Áp lực nào cho tiến độ công trình? [Kỳ 2]

Việc Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp quy mô hàng tỷ đồng trong thời gian ngắn tại một địa phương đặt ra câu hỏi về năng lực huy động nhân sự, máy móc thực tế.

Hải Đăng - Hà Linh

Như đã phản ánh ở kỳ trước, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần của tháng 12/2025, UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) đã liên tiếp phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn (gọi tắt là Công ty Trường Sơn) trúng hai gói thầu xây lắp quan trọng.

Cụ thể, ngày 13/12/2025, nhà thầu này trúng một gói thầu trị giá hơn 6,5 tỷ đồng. Đến ngày 18/12/2025, Công ty Trường Sơn tiếp tục được xướng tên tại Gói thầu số 04: Thi công xây lắp thuộc dự án Xây dựng hoa viên Đại đoàn kết khu phố Tân Bình, khu phố Tân Hội với giá trúng thầu hơn 2,25 tỷ đồng. Cả hai gói thầu này đều có thời gian thực hiện khá ngắn (Gói thầu số 04 là 70 ngày), đồng nghĩa với việc đơn vị phải tập trung nguồn lực rất lớn trong cùng một thời điểm.

Dấu hỏi về sự trùng lặp nguồn lực

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chuyên dụng không bị trùng lặp với các gói thầu khác đang thực hiện. Tuy nhiên, với việc trúng thầu "dày đặc" tại cùng một chủ đầu tư trong thời gian ngắn, dư luận có quyền nghi vấn về việc liệu nhà thầu có sử dụng "một bộ hồ sơ nhân sự" cho nhiều công trình hay không.

Nếu tính cả gói thầu tại UBND phường Tân Đông Hiệp trúng vào ngày 19/11/2025 với trị giá hơn 2,2 tỷ đồng, Công ty Trường Sơn đang cùng lúc gánh vác khối lượng công việc xây lắp trị giá gần 11 tỷ đồng tại các địa bàn lân cận nhau. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ về mặt quản lý kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động nếu không có sự tách bạch rõ ràng về con người và máy móc thi công.

Góc nhìn chuyên gia về trách nhiệm giám sát

Trao đổi về vấn đề này, Chuyên gia đấu thầu Lê Hân phân tích: "Trong đấu thầu qua mạng hiện nay, việc kiểm soát trùng lặp nhân sự trên hệ thống đã được cải thiện. Tuy nhiên, trên thực tế thi công, việc một kỹ sư giám sát hay một thiết bị thi công xuất hiện cùng lúc tại hai công trường khác nhau là điều thường thấy ở các gói thầu quy mô nhỏ nếu chủ đầu tư không giám sát chặt chẽ. Điều này trực tiếp vi phạm cam kết trong E-HSDT và các quy định về năng lực thực tế của nhà thầu".

Luật sư Dương Minh Tâm (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng, trách nhiệm trước hết thuộc về tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ và chủ đầu tư. "Căn cứ Điều 19 Luật Đấu thầu 2023 về các hành vi bị cấm, việc nhà thầu kê khai không trung thực về năng lực hoặc chủ đầu tư cố tình bỏ qua các sai sót về trùng lặp nguồn lực đều có thể bị xử lý nghiêm. Đặc biệt, theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, mọi thông tin về nhân sự thực hiện gói thầu phải được cập nhật công khai để đảm bảo tính minh bạch".

Tiết kiệm ngân sách và tính cạnh tranh

Bên cạnh vấn đề năng lực, tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" tại các gói thầu mà Công ty Trường Sơn trúng tại phường Tân Hiệp (thường dưới 2%) cũng là một điểm cần chú ý. Tại Gói thầu số 04, Công ty TNHH Tư vấn Thi công Xây dựng Hoàng Đức bị loại ngay từ bước đánh giá hồ sơ, khiến Công ty Trường Sơn "một mình một ngựa" về đích với giá sát nút giá dự toán.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Khi một nhà thầu trúng thầu thường xuyên tại một địa phương với tỷ lệ tiết kiệm cực thấp, trong khi các đối thủ khác liên tục bị loại vì các lỗi hồ sơ cơ bản, cơ quan chức năng cần xem xét lại tính công bằng của hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Có hay không việc cài cắm các tiêu chí kỹ thuật quá chuyên biệt nhằm hướng tới một nhà thầu cụ thể? Đây là bài toán về trách nhiệm giải trình của Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp".

Sức khỏe tài chính của doanh nghiệp

Ghi nhận từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty Trường Sơn có trụ sở tại Phường Thủ Dầu Một, TP HCM. Dù có bề dày lịch sử hoạt động, nhưng việc tập trung trúng thầu tại một nhóm nhỏ các chủ đầu tư đặt doanh nghiệp này vào nhóm các nhà thầu "quen mặt". Việc duy trì mức tiết kiệm thấp kéo dài có thể mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp nhưng lại gây thiệt hại gián tiếp cho ngân sách nhà nước trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp #Công ty Trường Sơn #Xây dựng hoa viên Đại đoàn #Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp #Đấu thầu #Gói thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Cảnh báo hệ lụy từ gói thầu giảm giá 20% tại Sở Xây dựng Lâm Đồng

Việc Công ty Kiến Thái Lợi trúng thầu với giá thấp hơn dự toán tới 2,5 tỷ đồng đang dấy lên lo ngại về chất lượng công trình đường ĐT.729. Các chuyên gia pháp lý cảnh báo, nếu không giám sát chặt, "tiết kiệm" có thể biến thành "lãng phí" khi công trình nhanh xuống cấp.

Câu chuyện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi trúng Gói thầu số 01: Xây dựng công trình thuộc dự án sửa chữa đường ĐT.729 với giá 9.997.552.895 đồng (tiết kiệm 20,37% so với giá gói thầu 12.554.396.136 đồng) không chỉ dừng lại ở những con số. Đằng sau mức tiết kiệm ngân sách lên tới hơn 2,5 tỷ đồng là nỗi lo hiện hữu về chất lượng công trình hạ tầng giao thông.

Rủi ro từ mức tiết kiệm "trong mơ"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Sawaco chỉ định gói thầu hơn 7,4 tỷ cho Công ty Xây dựng Nam Khang [Kỳ 1]

Dự án di dời, xử lý giao cắt ống cấp nước tại Tân Bình do Sawaco làm chủ đầu tư đã được chỉ định cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang với giá trúng thầu hơn 7,4 tỷ đồng.

Ngày 12/12/2025, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Sawaco) đã ban hành Quyết định số 2805/QĐ-TCT-CNTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng”. Gói thầu này thuộc dự án “Di dời, xử lý giao cắt ống cấp 3 phối hợp với dự án cải tạo, nâng cấp đường và cụm hẻm phường 3, 5 - quận Tân Bình”.

qd.jpg
Quyết định số 2805/QĐ-TCT-CNTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng”. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Hồ sơ năng lực Công ty Đức Nguyên: Trúng 8/9 gói thầu năm 2025 tại Đồng Nai [Kỳ 2]

Không chỉ trúng gói thầu hơn 10 tỷ đồng tại Bình Long, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên còn sở hữu "bảng vàng" thành tích đáng nể với tỷ lệ trúng thầu gần 90% trong năm 2025, trở thành cái tên "nhẵn mặt" tại nhiều chủ đầu tư.

Liên tiếp trúng thầu trên "sân nhà"

Thành viên đứng đầu liên danh trúng gói thầu 10,7 tỷ đồng tại phường Bình Long vừa qua là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên (Mã số doanh nghiệp: 3801050985). Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai (theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập), do ông Lê Phước Lành làm người đại diện pháp luật.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.