Gói thầu thiết bị trạm y tế xã Thạnh An: Chỉ duy nhất một liên danh nhập cuộc

Gói thầu thiết bị thuộc dự án xây dựng mới Trạm y tế xã Thạnh An (TP HCM) chỉ thu hút một liên danh dự thầu với giá 8,788 tỷ đồng.

An Nhiên

Dự án Xây dựng mới Trạm y tế xã Thạnh An với tổng mức đầu tư 39,278 tỷ đồng do UBND huyện Cần Giờ (cũ) phê duyệt ngày 28/3/2025 theo Quyết định 335/QĐ-UBND. Dự án với mục tiêu đạt tiêu chí Quốc gia về y tế để đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện cần Giờ.

Gói thầu thiết bị có giá dự toán 8,833 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ trực tiếp mời thầu.

56.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 25/12, gói thầu chỉ duy nhất liên danh Savina – Thành Công – MPĐ – Fuji HT (Công ty CP Công nghệ cao Savina (liên danh chính) – Thành Công – Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ MPĐ – Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa và Thang máy Fuji HT) dự thầu với giá 8,788 tỷ đồng.

Năng lực các nhà thầu

Công ty CP Công nghệ cao Savina địa chỉ xã Bình Hưng, TP HCM đã trúng 44/75 gói thầu, 7 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 107,72 tỷ đồng. Công ty chuyên cung cấp mua sắm thiết bị y tế, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh… cho các bệnh viện trên cả nước trong đó phải kể đến:

Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị y tế các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; ngày 24/12, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt liên danh Savina - Unitech - Nam Phong (Công ty CP Công nghệ cao Savina – Công ty TNHH Uni-Tech Việt Nam – Công ty CP Thiết bị Công nghệ Nam Phong) với giá trúng thầu 33,62 tỷ đồng;

Gói thầu thuê dịch vụ hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai với giá trúng thầu 984 triệu đồng;

Gói thầu mua sắm Máy Holter điện tim (Đầu ghi Holter điện tim) của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với giá 295 triệu đồng;

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã phê duyệt Công ty CP Công nghệ cao Savina trúng gói thầu thuê hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế phục vụ triển khai Bệnh án điện tử (EMR) của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với giá hơn 2 tỷ đồng…

Nhà thầu Savina còn trúng gói thầu thuê hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS) thuộc dự án triển khai Bệnh án điện tử EMR tại Bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai với giá 1,869 tỷ đồng…

Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ MPĐ (TP HCM) đã tham gia 4 gói thầu, trúng 1 gói với tổng giá trị trúng thầu 188 triệu đồng (chỉ định thầu).

Công ty trúng gói thầu dịch vụ phi tư vấn tổ chức sửa chữa, thay thế các thiết bị máy phát điện tại Ký túc xá Khu A và Khu B ĐHQG-HCM tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM với giá 188 triệu đồng.

Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa và Thang máy Fuji HT có địa chỉ tại Phường Phương Liệt, TP Hà Nội chưa ghi nhận trúng thầu.

