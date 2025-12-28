Hà Nội

Bạn đọc

"Sức khỏe" và lịch sử trúng thầu của Liên danh Phú Mỹ Trung - Trường Sơn [Kỳ 2]

Với mật độ trúng thầu dày đặc tại khu vực, năng lực và "mối lương duyên" với các chủ đầu tư địa phương của hai doanh nghiệp này là một dấu hỏi lớn.

Hải Đăng - Hà Linh

Phân tích lịch sử đấu thầu từ tài liệu gốc cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Cầu đường Xây dựng Phú Mỹ Trung (MST: 3702331431) là một cái tên "quen mặt" trong lĩnh vực đầu tư công. Doanh nghiệp này đã tham gia 94 gói thầu, trong đó trúng tới 64 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng gần 70%.

Đáng chú ý, tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 53 gói thầu và liên tục được công bố trúng thầu tại địa bàn TP HCM (theo sắp xếp hành chính mới). Tổng giá trị trúng thầu lịch sử đạt hơn 70 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình lại duy trì ở mức thấp, chỉ khoảng 1,02%.

Đối tác liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn cũng sở hữu bảng thành tích không kém cạnh với 38 gói thầu trúng trên tổng số 61 gói tham gia. Sự kết hợp giữa hai "ông lớn" này thường xuyên xuất hiện tại các dự án thảm bê tông nhựa nóng và hạ tầng kỹ thuật đường bộ tại địa phương.

Nhận định về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Việc một doanh nghiệp trúng thầu liên tục tại một địa phương với tỷ lệ tiết kiệm thấp là tín hiệu cần được các cơ quan hậu kiểm chú ý. Hiệu quả kinh tế của đấu thầu không chỉ nằm ở việc chọn được nhà thầu mà phải là chọn được phương án tối ưu nhất cho ngân sách nhà nước, theo đúng tinh thần của Luật số 90/2025/QH15".

Bên cạnh đó, việc nhà thầu thường xuyên trúng thầu với vai trò độc lập lẫn liên danh trong bối cảnh các đối thủ khác bị loại bởi những lỗi hồ sơ cơ bản cần được soi chiếu dưới góc độ trách nhiệm giải trình của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

