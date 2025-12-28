Hà Nội

Bạn đọc

Soi "sức khỏe" nhà thầu trúng hơn 70 gói thầu thiết bị tại khu vực phía Nam [Kỳ 3]

Với lịch sử tham gia hơn 200 gói thầu, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang đang khẳng định vị thế trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa, xây lắp.

Hải Đăng

Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang thành lập từ tháng 07/2003, với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa và xây lắp. Trải qua lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 202 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng thầu 71 gói và trượt 126 gói.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số hơn 40 tỷ đồng. Riêng trong vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 38.781.729.275 đồng. Một điểm đáng lưu ý là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này ở mức khá cao, đạt 94,57%, cho thấy biên độ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là tương đối thấp (chỉ khoảng 5,43%).

1-5200.jpg
Ảnh minh họa

Trong năm 2025, hoạt động của nhà thầu diễn ra vô cùng sôi nổi với 46 gói thầu tham gia, trúng 17 gói. Địa bàn hoạt động chính vẫn tập trung tại các tỉnh như An Giang. Tuy nhiên, bên cạnh những gói thầu trúng với giá trị hàng tỷ đồng, nhà thầu này cũng ghi nhận tỷ lệ trượt thầu khá cao (27 gói trong năm 2025) khi đối đầu với các đối thủ "truyền kiếp" như Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tin học ABC hay Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Nguyên Minh.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định, với một doanh nghiệp quy mô vừa và hoạt động đa ngành từ sản xuất gỗ, in ấn đến bán lẻ thiết bị, việc duy trì bộ máy để thực hiện hàng chục gói thầu cùng lúc là một thách thức về quản trị. Đặc biệt trong bối cảnh hành chính Việt Nam có sự sắp xếp mới từ tháng 07/2025, việc dịch chuyển địa bàn nhưng vẫn duy trì được nguồn khách hàng "ruột" tại Phú Quốc cho thấy sự linh hoạt nhưng cũng cần đi đôi với sự minh bạch trong hồ sơ năng lực nhân sự và tài chính.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#nhà thầu #gói thầu #thiết bị #Kiên Giang #đấu thầu #xây lắp

