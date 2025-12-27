Hưng Thịnh Phát: "Ưu thế" tuyệt đối tại các chủ đầu tư địa phương [Kỳ 2]

Tại Cần Thơ và Vĩnh Long, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát duy trì mối quan hệ đối tác bền chặt với nhiều đơn vị mời thầu, ghi nhận tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số đơn vị.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong suốt lịch sử hoạt động, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã tham gia tổng cộng 213 gói thầu, trong đó trúng 108 gói với tổng giá trị hơn 3.026 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động mạnh nhất của doanh nghiệp tập trung tại TP Cần Thơ với 81 gói và Vĩnh Long với 35 gói.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này có mối quan hệ rất mật thiết với một số bên mời thầu. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt, Hưng Thịnh Phát đã tham gia 14 gói thầu và trúng tới 10 gói. Các gói thầu tại đây đa dạng từ xây dựng công trình chính đến trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng.

Đặc biệt, tại Công ty TNHH Catico, doanh nghiệp này ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% khi tham gia 7 gói thầu và thắng cả 7 gói. Những gói thầu tại Catico thường có giá trị cực lớn, như gói thi công hạ tầng kỹ thuật trị giá hơn 151 tỷ đồng (năm 2018) hay gói thi công công trình và lắp đặt trang thiết bị trị giá hơn 142 tỷ đồng (năm 2022).

Ngoài ra, Hưng Thịnh Phát thường xuyên song hành cùng các đối tác như Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính (liên danh 7 gói, trúng 5 gói). Tuy nhiên, hồ sơ cũng cho thấy đối thủ thường xuyên là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trường Kim lại.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, việc đảm bảo tính công bằng, minh bạch là cốt lõi. Khi một nhà thầu trúng thầu dày đặc tại một đơn vị hoặc một địa phương, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư về quá trình lựa chọn nhà thầu cần được nâng cao để đảm bảo không có sự ưu ái không khách quan."

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cũng nhấn mạnh rằng, dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với dự toán của doanh nghiệp này đạt 103,98%, một con số rất hiếm gặp, phản ánh chiến lược chào giá sát nút hoặc cao hơn dự toán ở một số gói thầu nhất định.

