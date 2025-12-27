Hà Nội

Bạn đọc

Hưng Thịnh Phát: "Ưu thế" tuyệt đối tại các chủ đầu tư địa phương [Kỳ 2]

Tại Cần Thơ và Vĩnh Long, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát duy trì mối quan hệ đối tác bền chặt với nhiều đơn vị mời thầu, ghi nhận tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số đơn vị.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong suốt lịch sử hoạt động, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã tham gia tổng cộng 213 gói thầu, trong đó trúng 108 gói với tổng giá trị hơn 3.026 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động mạnh nhất của doanh nghiệp tập trung tại TP Cần Thơ với 81 gói và Vĩnh Long với 35 gói.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này có mối quan hệ rất mật thiết với một số bên mời thầu. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt, Hưng Thịnh Phát đã tham gia 14 gói thầu và trúng tới 10 gói. Các gói thầu tại đây đa dạng từ xây dựng công trình chính đến trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng.

1-2692.jpg
Ảnh minh họa

Đặc biệt, tại Công ty TNHH Catico, doanh nghiệp này ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% khi tham gia 7 gói thầu và thắng cả 7 gói. Những gói thầu tại Catico thường có giá trị cực lớn, như gói thi công hạ tầng kỹ thuật trị giá hơn 151 tỷ đồng (năm 2018) hay gói thi công công trình và lắp đặt trang thiết bị trị giá hơn 142 tỷ đồng (năm 2022).

Ngoài ra, Hưng Thịnh Phát thường xuyên song hành cùng các đối tác như Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính (liên danh 7 gói, trúng 5 gói). Tuy nhiên, hồ sơ cũng cho thấy đối thủ thường xuyên là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trường Kim lại.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, việc đảm bảo tính công bằng, minh bạch là cốt lõi. Khi một nhà thầu trúng thầu dày đặc tại một đơn vị hoặc một địa phương, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư về quá trình lựa chọn nhà thầu cần được nâng cao để đảm bảo không có sự ưu ái không khách quan."

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cũng nhấn mạnh rằng, dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với dự toán của doanh nghiệp này đạt 103,98%, một con số rất hiếm gặp, phản ánh chiến lược chào giá sát nút hoặc cao hơn dự toán ở một số gói thầu nhất định.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Nghịch lý tại Vĩnh Long: Trúng thầu tiết kiệm tiền tỷ nhưng lộ sai sót về thiết bị

#Hưng Thịnh Phát #đấu thầu #Cần Thơ #Vĩnh Long #trúng thầu #xây dựng

Bạn đọc

Liên tiếp trúng thầu sát giá, Hưng Thịnh Phát "ghi điểm" tại dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi [Kỳ 1]

Trong khi đối thủ bị loại vì nghi vấn làm giả hồ sơ tại Cần Thơ, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã khẳng định năng lực khi trúng thầu tại Quảng Ngãi và Cần Thơ với những con số tiết kiệm ngân sách rất đáng chú ý.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát (MST: 1800647768) có trụ sở tại số 276, đường Phạm Hùng, KV Yên Trung, phường Cái Răng, TP Cần Thơ đang khẳng định vị thế của một nhà thầu dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp và cung cấp thiết bị.

Tại Quảng Ngãi, ngày 15/12/2025, ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 2276/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 43: XL10. Gói thầu này thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Liên danh có sự tham gia của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã trúng thầu với giá 15.585.185.448 đồng. Đáng chú ý, so với giá gói thầu 15.647.366.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 62 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khá thấp, khoảng 0,4%.

Bạn đọc

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Vượt qua 9 đối thủ cạnh tranh, trong đó có nhà thầu chào giá giảm tới 30%, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát đã trúng gói thầu thiết bị giáo dục tại Cần Thơ với giá hơn 15,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng loạt nhà thầu bị loại vì không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và tính hợp lệ.

Ngày 20/11/2025, ông Sử Sấu Em, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ (Ban QLDA TP Cần Thơ) đã ký Quyết định số 511/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung)". Đây là gói thầu thuộc dự án "Trang thiết bị bàn, ghế học sinh phục vụ dạy, học các cấp", sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cuộc cạnh tranh "khốc liệt" của 10 nhà thầu

Bạn đọc

Vĩnh Long: Liên danh Minh Đạt - Hưng Thịnh Phát trúng thầu tại Càng Long nhờ “siêu giảm giá” 33%

Vượt qua 4 đối thủ nhờ mức giảm giá lên tới hơn 33%, liên danh Minh Đạt - Hưng Thịnh Phát đã trúng gói thầu điện chiếu sáng hơn 10 tỷ đồng tại Càng Long. Mức giá “siêu rẻ” này đặt ra nhiều dấu hỏi về chất lượng thi công.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 27/11/2025, ông Phạm Thanh Thế, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) khu vực Càng Long (tỉnh Vĩnh Long) đã ký Quyết định số 25/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 28: Thi công lắp đặt Hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Gói thầu này thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội ô thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

qd1-6479.jpg
