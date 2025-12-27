Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

TP HCM: "Lạ lùng" kịch bản một ngày trúng 5 gói thầu tại phường Dĩ An [Kỳ 2]

Chỉ trong duy nhất ngày 07/11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú đã được UBND phường Dĩ An phê duyệt trúng liên tiếp 5 gói thầu xây lắp.

Hải Nam

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một hiện tượng đấu thầu "thần tốc" hiếm gặp đã diễn ra tại UBND phường Dĩ An (TP HCM) vào ngày 07/11/2025. Trong cùng một ngày, lãnh đạo UBND phường Dĩ An đã ký phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú trúng liên tiếp 5 gói thầu xây dựng hạ tầng trên địa bàn.

Danh sách các gói thầu "về tay" doanh nghiệp này trong ngày 07/11/2025 bao gồm:

  • Gói thầu Xây dựng (Bao gồm di dời trụ điện hạ thế), giá trúng 514.467.017 đồng.
  • Gói thầu Xây dựng (Nâng cấp đường hẻm), giá trúng 520.668.745 đồng.
  • Gói thầu Xây dựng (Hệ thống thoát nước), giá trúng 797.973.743 đồng.
  • Gói thầu Xây dựng (Không bao gồm phần di dời mồ mả), giá trúng 597.228.876 đồng.
  • Gói thầu Xây dựng (Cải tạo mặt đường), giá trúng 401.784.805 đồng.

Tất cả 5 gói thầu trên đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú tham gia với vai trò độc lập. Đáng chú ý, các gói thầu này đều có giá trị dưới 1 tỷ đồng. Việc chia nhỏ các hạng mục xây dựng tương đồng trên cùng một địa bàn thành nhiều gói thầu nhỏ để áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn và được ký cùng một ngày cho một nhà thầu đặt ra câu hỏi về tính công bằng và tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu.

phuong-di-an.jpg
UBND Phường Dĩ An

Không chỉ dừng lại ở các gói chỉ định thầu, tại các gói đấu thầu rộng rãi qua mạng, Khang Phú cũng thể hiện vị thế "độc tôn". Ngày 18/09/2025, doanh nghiệp này trúng liên tiếp 2 gói thầu xây dựng tại UBND phường Dĩ An (Mã TBMT: IB2500350535 và IB2500300913) với tổng giá trị hơn 5,2 tỷ đồng. Tính chung tại đơn vị này, Khang Phú đã tham gia 7 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 7 gói.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định:

"Hiện tượng một nhà thầu trúng thầu dày đặc theo hình thức chỉ định thầu tại cùng một đơn vị chủ đầu tư là một trong những dấu hiệu cần được các cơ quan thanh tra giám sát chặt chẽ. Điều này dễ dẫn đến sự thiếu cạnh tranh, không tối ưu hóa được nguồn lực ngân sách và gây nghi ngại về hiện tượng 'sân sau' trong hoạt động đầu tư công."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Xây dựng Khang Phú #phường Dĩ An #UBND phường Dĩ An

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú: Một năm 2025 "bách chiến bách thắng" [Kỳ 1]

Trong năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại các gói thầu tham gia với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú (mã số doanh nghiệp: 3701692114) có trụ sở tại số 311/30, đường Nguyễn An Ninh, khu phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An, TP HCM. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận một hiệu suất trúng thầu đạt mức đáng kinh ngạc. Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này tham gia 15 gói thầu và trúng toàn bộ 15 gói, đạt tỷ lệ trúng 100%.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này trong lịch sử đấu thầu chỉ đạt khoảng 0,94%, với tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 99,06%. Thực trạng trúng thầu sát giá này diễn ra hệ thống tại nhiều địa bàn trọng điểm của tỉnh Bình Dương cũ. Điển hình là tại UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM), chỉ trong vòng 5 ngày của tháng 11/2025, doanh nghiệp này cùng các đối tác liên danh đã được phê duyệt trúng liên tiếp 4 gói thầu xây lắp quy mô lớn với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Sinh Duy Thịnh trúng thầu tại Phường Dĩ An: Tiết kiệm ngân sách hay chỉ là hình thức? [Kỳ 4]

Trúng thầu hàng loạt nhưng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu của Công ty Sinh Duy Thịnh lại ở mức "nhỏ giọt". Có những gói thầu giá trúng thầu sát sạt giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng 0, đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của công tác đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (tiết kiệm ngân sách). Hiệu quả kinh tế được đo lường bằng tỷ lệ tiết kiệm, tức là chênh lệch giữa giá gói thầu (hoặc dự toán) và giá trúng thầu. Tuy nhiên, phân tích kết quả trúng thầu của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xây dựng Sinh Duy Thịnh tại UBND Phường Dĩ An, các chỉ số này đang ở mức rất khiêm tốn, thậm chí là mức "tượng trưng".

Thống kê dữ liệu cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán (hoặc giá gói thầu) của Công ty Sinh Duy Thịnh lên tới 99,97%. Đặc biệt, tại các gói thầu do UBND Phường Dĩ An mời thầu trong năm 2025, con số này tiệm cận mức tuyệt đối: 99,99%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Hồ Long và những gói thầu tiền tỷ "sát trần" chỉ định tại Dĩ An [Kỳ2]

Liên tiếp được UBND phường Dĩ An chỉ định thầu rút gọn các gói xây lắp có giá trị lớn, trong đó có gói lên tới 1,88 tỷ đồng - con số "sát nút" hạn mức cho phép, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh.

Như đã phản ánh ở kỳ trước, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Hồ Long (gọi tắt là Công ty Hồ Long, địa chỉ trụ sở sau sáp nhập tại Số 36, Đường ĐX 050, Khu Phố 04, Phường Bình Dương, TP.HCM ) đang sở hữu hồ sơ trúng thầu "bất bại" với tỷ lệ 100%. Đi sâu phân tích dữ liệu năm 2025, điểm chung của các gói thầu này là đều áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" thay vì đấu thầu rộng rãi.

Điệp khúc "Chỉ định thầu rút gọn"

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.