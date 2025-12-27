TP HCM: "Lạ lùng" kịch bản một ngày trúng 5 gói thầu tại phường Dĩ An [Kỳ 2]

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một hiện tượng đấu thầu "thần tốc" hiếm gặp đã diễn ra tại UBND phường Dĩ An (TP HCM) vào ngày 07/11/2025. Trong cùng một ngày, lãnh đạo UBND phường Dĩ An đã ký phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú trúng liên tiếp 5 gói thầu xây dựng hạ tầng trên địa bàn.

Danh sách các gói thầu "về tay" doanh nghiệp này trong ngày 07/11/2025 bao gồm:

Gói thầu Xây dựng (Bao gồm di dời trụ điện hạ thế), giá trúng 514.467.017 đồng.

Gói thầu Xây dựng (Nâng cấp đường hẻm), giá trúng 520.668.745 đồng.

Gói thầu Xây dựng (Hệ thống thoát nước), giá trúng 797.973.743 đồng.

Gói thầu Xây dựng (Không bao gồm phần di dời mồ mả), giá trúng 597.228.876 đồng.

Gói thầu Xây dựng (Cải tạo mặt đường), giá trúng 401.784.805 đồng.

Tất cả 5 gói thầu trên đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú tham gia với vai trò độc lập. Đáng chú ý, các gói thầu này đều có giá trị dưới 1 tỷ đồng. Việc chia nhỏ các hạng mục xây dựng tương đồng trên cùng một địa bàn thành nhiều gói thầu nhỏ để áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn và được ký cùng một ngày cho một nhà thầu đặt ra câu hỏi về tính công bằng và tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu.

UBND Phường Dĩ An

Không chỉ dừng lại ở các gói chỉ định thầu, tại các gói đấu thầu rộng rãi qua mạng, Khang Phú cũng thể hiện vị thế "độc tôn". Ngày 18/09/2025, doanh nghiệp này trúng liên tiếp 2 gói thầu xây dựng tại UBND phường Dĩ An (Mã TBMT: IB2500350535 và IB2500300913) với tổng giá trị hơn 5,2 tỷ đồng. Tính chung tại đơn vị này, Khang Phú đã tham gia 7 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 7 gói.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định:

"Hiện tượng một nhà thầu trúng thầu dày đặc theo hình thức chỉ định thầu tại cùng một đơn vị chủ đầu tư là một trong những dấu hiệu cần được các cơ quan thanh tra giám sát chặt chẽ. Điều này dễ dẫn đến sự thiếu cạnh tranh, không tối ưu hóa được nguồn lực ngân sách và gây nghi ngại về hiện tượng 'sân sau' trong hoạt động đầu tư công."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.