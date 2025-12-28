Công ty Bình Trang và liên danh "khủng" tại các dự án duy tu đường bộ

Bên cạnh vai trò độc lập, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang còn được biết đến là một thành viên tích cực trong các liên danh "ruột". Nổi bật nhất là sự kết hợp với Công ty CP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường (KWACO).

Trong năm 2025, liên danh KWACO - Bình Trang - 674 đã trúng gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh với giá trị lên đến 134.234.582.000 đồng . Đây là gói thầu có quy mô lớn, đòi hỏi năng lực thiết bị và nhân sự dày dạn. Theo báo cáo đánh giá E-HSDT, các thành viên liên danh đã chứng minh được năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc một nhóm nhà thầu thường xuyên liên danh và trúng thầu tại các dự án duy tu, sửa chữa đường bộ thường niên cũng đặt ra những thách thức về mặt pháp lý. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc quản lý nhà thầu liên danh được siết chặt hơn nhằm tránh tình trạng 'mượn danh' để trúng thầu. Các chủ đầu tư cần hậu kiểm nghiêm túc việc phân chia khối lượng thi công thực tế của từng thành viên trong liên danh".

Đặc biệt, việc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang có địa chỉ trụ sở mới tại xã Tân Hưng, Tây Ninh sau khi sáp nhập đơn vị hành chính theo quy định mới, nhưng vẫn duy trì được mạng lưới trúng thầu dày đặc tại Tây Ninh cho thấy sự linh hoạt trong quản lý . Tuy nhiên, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cũng đặt nghi vấn: "Khi một nhà thầu cùng lúc thi công nhiều gói thầu dàn trải, liệu chất lượng công trình và tiến độ thực tế có được đảm bảo đúng như cam kết trong hồ sơ dự thầu?".

Với lịch sử 14 năm hoạt động và vai trò là một doanh nghiệp xây dựng có chứng chỉ năng lực, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang rõ ràng có thế mạnh không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quy định về đấu thầu ngày càng hướng tới sự minh bạch tuyệt đối, chuỗi thắng thầu sát nút và mối quan hệ "khép kín" với các bên mời thầu cần được soi xét dưới lăng kính khách quan, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả cao nhất cho dòng vốn đầu tư công.