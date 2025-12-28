Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Bình Trang và liên danh "khủng" tại các dự án duy tu đường bộ

Việc kết hợp với các đối tác mạnh như Kwaco giúp Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang thâu tóm nhiều gói thầu bảo trì đường bộ giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Hải Đăng

Bên cạnh vai trò độc lập, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang còn được biết đến là một thành viên tích cực trong các liên danh "ruột". Nổi bật nhất là sự kết hợp với Công ty CP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường (KWACO).

Trong năm 2025, liên danh KWACO - Bình Trang - 674 đã trúng gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh với giá trị lên đến 134.234.582.000 đồng . Đây là gói thầu có quy mô lớn, đòi hỏi năng lực thiết bị và nhân sự dày dạn. Theo báo cáo đánh giá E-HSDT, các thành viên liên danh đã chứng minh được năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc một nhóm nhà thầu thường xuyên liên danh và trúng thầu tại các dự án duy tu, sửa chữa đường bộ thường niên cũng đặt ra những thách thức về mặt pháp lý. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc quản lý nhà thầu liên danh được siết chặt hơn nhằm tránh tình trạng 'mượn danh' để trúng thầu. Các chủ đầu tư cần hậu kiểm nghiêm túc việc phân chia khối lượng thi công thực tế của từng thành viên trong liên danh".

Đặc biệt, việc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang có địa chỉ trụ sở mới tại xã Tân Hưng, Tây Ninh sau khi sáp nhập đơn vị hành chính theo quy định mới, nhưng vẫn duy trì được mạng lưới trúng thầu dày đặc tại Tây Ninh cho thấy sự linh hoạt trong quản lý . Tuy nhiên, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cũng đặt nghi vấn: "Khi một nhà thầu cùng lúc thi công nhiều gói thầu dàn trải, liệu chất lượng công trình và tiến độ thực tế có được đảm bảo đúng như cam kết trong hồ sơ dự thầu?".

Với lịch sử 14 năm hoạt động và vai trò là một doanh nghiệp xây dựng có chứng chỉ năng lực, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang rõ ràng có thế mạnh không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quy định về đấu thầu ngày càng hướng tới sự minh bạch tuyệt đối, chuỗi thắng thầu sát nút và mối quan hệ "khép kín" với các bên mời thầu cần được soi xét dưới lăng kính khách quan, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả cao nhất cho dòng vốn đầu tư công.

Bạn đọc

Nhà thầu Bình Trang: Trúng thầu sát nút, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Phân tích dữ liệu cho thấy nhiều gói thầu giá trị lớn do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang thực hiện có tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức thấp, thường dưới 1%.

Tiết kiệm ngân sách là một trong những mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu. Thế nhưng, tại các gói thầu mà Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng thầu, con số này lại khiến nhiều người không khỏi băn khoăn.

Theo dữ liệu đấu thầu, tỉ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt mức 96,75%. Điều này đồng nghĩa với việc tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ 3,25%. Đáng chú ý, tại một số chủ đầu tư và bên mời thầu "quen thuộc", con số này còn thấp hơn nhiều.

Bạn đọc

Xây dựng Thương mại Bình Trang và chuỗi thắng lớn cuối năm 2025 tại Tây Ninh

Chỉ trong tháng 12/2025, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang liên tiếp trúng các gói thầu giao thông giá trị lớn tại Tây Ninh với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Trong bức tranh đầu tư công tại khu vực Tây Nam Bộ những tháng cuối năm 2025, cái tên Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang (Mã số doanh nghiệp: 1100531461) đang trở thành tâm điểm khi liên tiếp được xướng tên tại các gói thầu xây lắp trọng điểm.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, ngày 10/12/2025, ông Nguyễn Nam Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 256/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng công trình Sửa chữa ĐT.831. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang đã vượt qua các đối thủ để trúng thầu với giá 10.319.616.000 đồng.

Bạn đọc

Gói thầu hơn 12 tỷ tại Đường tỉnh 819: Công ty Bình Trang dễ dàng về đích

Không phải cạnh tranh, Công ty Bình Trang một mình tham gia và trúng gói thầu hơn 11,74 tỷ tại dự án Đường tỉnh 819 (Tây Ninh).

Với tổng mức đầu tư hơn 219 tỷ đồng, dự án Đường tỉnh 819 do UBND tỉnh Long An (cũ) phê duyệt tại Quyết định 5332/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 và 2890/QĐ-UBND ngày 20/8/2025.

Gói thầu thi công chỉnh trang Đường tỉnh 819 đoạn từ cầu Cái Bát đến cầu Kênh T7 và đoạn vuốt nối vào nhà bia khu di tích Nguyễn Văn Trỗi có giá hơn 12,59 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An trực tiếp mời thầu.

