Dấu ấn trúng thầu dày đặc của Công ty Xây dựng Nam Khang tại các đơn vị ngành nước [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang là đối tác quen thuộc, thường xuyên trúng thầu tại Sawaco và các công ty con.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang được thành lập từ năm 2010. Trong lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này đã tham gia 102 gói thầu, trúng thầu 42 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 104,4 tỷ đồng. Riêng với vai trò độc lập, doanh nghiệp đã mang về hơn 77,8 tỷ đồng giá trị các hợp đồng.

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy một mối liên hệ chặt chẽ giữa doanh nghiệp này và "hệ sinh thái" của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco). Cụ thể:

Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, doanh nghiệp đã tham gia 13 gói thầu và trúng đến 8 gói , đạt giá trị hơn 19,1 tỷ đồng.

Tại Chi nhánh Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn TP HCM, doanh nghiệp tham gia 14 gói thầu, trúng 4 gói với tổng giá trị hơn 19,8 tỷ đồng.

Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, doanh nghiệp cũng ghi dấu ấn với 4 gói thầu trúng trên tổng số 10 gói tham gia , giá trị hơn 6,5 tỷ đồng.

Ngay trong năm 2025, tính đến tháng 12, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang đã tham gia 29 gói thầu và trúng 12 gói. Ngoài gói thầu hơn 7,4 tỷ đồng tại quận Tân Bình vừa được Sawaco chỉ định, trong tháng 12/2025, doanh nghiệp này còn trúng gói thầu xây dựng công trình tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức với giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Sự hiện diện dày đặc của một nhà thầu tại cùng một hệ thống chủ đầu tư thường đặt ra những nghi vấn về tính cạnh tranh. Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Việc một nhà thầu trúng liên tiếp nhiều gói thầu tại một chủ đầu tư hoặc các đơn vị thành viên trong cùng một tổng công ty là dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý chú ý. Điều này đòi hỏi quy trình xét thầu và đặc biệt là việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu không qua đấu thầu rộng rãi (như chỉ định thầu) phải cực kỳ khắt khe để tránh tình trạng 'nhà thầu quen' lấn át các đơn vị khác".

Đáng chú ý, trong danh sách các đối thủ thường xuyên "đụng độ", Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Lộc là đơn vị có nhiều duyên nợ nhất khi đấu 23 gói thầu cùng Nam Khang, trong đó mỗi bên giành chiến thắng khoảng 9-10 lần.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Bài toán hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong các gói thầu chỉ định tại Sawaco.