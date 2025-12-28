Công ty Hưởng Phúc "gánh" loạt gói thầu chục tỷ: Áp lực huy động nguồn lực [Kỳ 3]

Chỉ trong vài tháng của năm 2025, Công ty Hưởng Phúc liên tiếp trúng 3 gói thầu xây lắp quy mô lớn với tổng giá trị gần 40 tỷ đồng, đặt ra dấu hỏi về khả năng triển khai đồng thời của doanh nghiệp.

Trong hoạt động đấu thầu, việc nhà thầu trúng cùng lúc nhiều gói thầu là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ về kinh doanh. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý dự án và đảm bảo chất lượng công trình, dư luận thường đặt ra câu hỏi về khả năng huy động nhân sự và thiết bị thực tế, nhất là khi các dự án đều yêu cầu cường độ tập trung cao và tiến độ thi công nghiêm ngặt. Trường hợp của Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc (MST: 1101552489) tại khu vực Cần Giuộc là một ví dụ điển hình cần được soi chiếu kỹ lưỡng.

"Điểm rơi" của loạt dự án chục tỷ

Phân tích dữ liệu trong năm 2025, Công ty Hưởng Phúc đã thể hiện một tốc độ trúng thầu "thần tốc". Đỉnh điểm là vào ngày 11/12/2025, doanh nghiệp được phê duyệt trúng gói thầu "Xây dựng giai đoạn 2" thuộc Dự án Trường TH Long Định với giá trị 16.212.090.136 đồng. Trước đó không lâu, vào ngày 08/09/2025, đơn vị này đã trúng gói thầu xây lắp giai đoạn 1 tại Trường THCS Tân Lân với giá trị 10.039.590.453 đồng. Xa hơn nữa, vào tháng 06/2025, doanh nghiệp cũng đã được công bố trúng gói thầu xây dựng giai đoạn 3 trị giá 12.900.000.000 đồng.

Như vậy, tính chung cả 3 gói thầu trúng trong năm 2025, tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này đã lên tới gần 40 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 3 dự án này đều là các công trình xây lắp trường học đòi hỏi kỹ thuật cao và yêu cầu tiến độ thi công kéo dài. Cụ thể, tại gói thầu Trường TH Long Định, thời gian thực hiện hợp đồng được quy định là 330 ngày. Với việc các gói thầu có thời điểm khởi công tương đối gần nhau, áp lực về nhân sự chủ chốt, công nhân kỹ thuật và thiết bị máy móc chuyên dụng là vô cùng lớn.

Bài toán huy động nhân sự cho "doanh nghiệp nhỏ"

Theo hồ sơ năng lực được nhà thầu kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc tự xác định là doanh nghiệp quy mô nhỏ. Vấn đề khiến dư luận băn khoăn là làm thế nào một doanh nghiệp nhỏ có thể đảm bảo đủ số lượng nhân sự chủ chốt đáp ứng các tiêu chí "không được trùng lặp" giữa các gói thầu đang thực hiện đồng thời.

Tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 363/BC.2025 ngày 06/12/2025, Tổ chuyên gia đã đánh giá phần nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công của Công ty Hưởng Phúc là "Đạt". Tuy nhiên, trong bối cảnh đơn vị này đang phải "phân thân" để thực hiện dự án tại Trường THCS Tân Lân và dự án xây dựng giai đoạn 3 khác, việc kiểm soát xem liệu các nhân sự này có thực sự hiện diện tại công trường hay chỉ tồn tại trên giấy tờ hồ sơ là trách nhiệm quan trọng của chủ đầu tư và đơn vị giám sát.

Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ về khía cạnh pháp lý: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu phải đảm bảo khả năng huy động nguồn lực thực tế tại thời điểm triển khai dự án. Nếu nhà thầu sử dụng cùng một bộ nhân sự chủ chốt hoặc cùng một danh mục thiết bị cho nhiều gói thầu đang thi công cùng lúc mà không có phương án thay thế khả thi, đó có thể coi là hành vi không trung thực trong đấu thầu, dẫn đến rủi ro nghiêm trọng về tiến độ và an toàn công trình".

Dấu hỏi về chất lượng hậu kiểm

Dư luận đặt nghi vấn về tính thực chất của các bản cam kết huy động nhân sự khi nhìn vào trụ sở công ty được đăng ký tại Số 135, Ấp 17, Xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh. Với một doanh nghiệp có số vốn và quy mô lao động ở mức trung bình của nhóm doanh nghiệp nhỏ, việc vận hành khối lượng công việc trị giá hàng chục tỷ đồng đòi hỏi một quy trình quản trị chuyên nghiệp vượt bậc.

Hơn nữa, tại gói thầu 16 tỷ đồng ở Trường TH Long Định, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách được đánh giá là ở mức khiêm tốn khi giá trúng thầu sát nút với giá dự toán. Trong trường hợp nhà thầu không tối ưu hóa được nguồn lực nhân sự do bị phân tán tại nhiều dự án, chi phí quản lý sẽ tăng cao, điều này có thể gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thiện của công trình.

Việc giám sát chặt chẽ nhật ký công trình, sự hiện diện của chỉ huy trưởng và các kỹ sư giám sát kỹ thuật tại các dự án của Công ty Hưởng Phúc là điều cần thiết để đảm bảo tính minh bạch. Cơ quan chức năng cần lưu tâm đến các "điểm nóng" đấu thầu này để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà nước và nhân dân địa phương.

