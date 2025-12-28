Công ty S5T Việt Nam và ‘cú đúp’ thầu chục tỷ đồng ngày cuối năm 2025 [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 25/12/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam liên tiếp được công bố trúng hai gói thầu giá trị lớn tại các nhà máy điện trọng điểm, dấy lên sự quan tâm về năng lực triển khai đồng bộ của nhà thầu này.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường đấu thầu lĩnh vực năng lượng những ngày cuối năm 2025 ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội: Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (viết tắt là Công ty S5T Việt Nam).

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ riêng trong ngày 25/12/2025, nhà thầu này đã ghi tên mình vào danh sách trúng thầu của hai dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Cụ thể, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu thập, giám sát rung động cho thiết bị quay tại NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1", Công ty S5T Việt Nam đã vượt qua các bước đánh giá để trúng thầu với giá 19.219.588.000 đồng. Đây là gói thầu do Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần làm bên mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Cũng trong ngày 25/12/2025, một quyết định phê duyệt khác được ký tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Theo đó, Công ty S5T Việt Nam được lựa chọn là đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: "Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thống điều tốc tổ máy H1 – Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ" với giá trúng thầu là 11.661.900.000 đồng. Tại gói thầu này, Công ty S5T Việt Nam tham gia và thắng thầu với vai trò độc lập.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, việc một nhà thầu trúng liên tiếp hai gói thầu lớn ở hai miền địa lý khác nhau (Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tại Lâm Đồng/Mông Dương, 1 tại Quảng Ninh và Thủy điện Sông Ba Hạ tại Phú Yên) trong cùng một thời điểm là áp lực không nhỏ về mặt quản trị. Theo hồ sơ doanh nghiệp, Công ty S5T Việt Nam có địa chỉ trụ sở tại Tầng 11, Tòa Nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội. Doanh nghiệp được thành lập ngày 14/05/2008, hiện do ông Lê Thanh Trình làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Quy mô nhân sự theo đăng ký là 60 người.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự và thiết bị cho từng gói thầu cụ thể. Khi trúng thầu nhiều gói cùng lúc, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo nhà thầu không kê khai trùng lặp nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị thi công, tránh tình trạng 'vỡ trận' về tiến độ khi thực hiện hợp đồng".

Nhìn lại lịch sử hoạt động, Công ty S5T Việt Nam không phải là cái tên xa lạ. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia 638 gói thầu, trong đó trúng 245 gói với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 1.479.924.807.451 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm phần lớn, đạt hơn 1.096 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những con số ấn tượng về doanh thu, tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu và mật độ trúng thầu tại một số chủ đầu tư quen thuộc đang là những vấn đề cần được phân tích sâu hơn để đánh giá tính hiệu quả thực sự của công tác sử dụng vốn Nhà nước.

