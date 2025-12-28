Hà Nội

Bạn đọc

Công ty S5T Việt Nam và ‘cú đúp’ thầu chục tỷ đồng ngày cuối năm 2025 [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 25/12/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam liên tiếp được công bố trúng hai gói thầu giá trị lớn tại các nhà máy điện trọng điểm, dấy lên sự quan tâm về năng lực triển khai đồng bộ của nhà thầu này.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường đấu thầu lĩnh vực năng lượng những ngày cuối năm 2025 ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội: Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (viết tắt là Công ty S5T Việt Nam).

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ riêng trong ngày 25/12/2025, nhà thầu này đã ghi tên mình vào danh sách trúng thầu của hai dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Cụ thể, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu thập, giám sát rung động cho thiết bị quay tại NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1", Công ty S5T Việt Nam đã vượt qua các bước đánh giá để trúng thầu với giá 19.219.588.000 đồng. Đây là gói thầu do Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần làm bên mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

1.png
Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu thập, giám sát rung động cho thiết bị quay tại NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1", Công ty S5T Việt Nam đã vượt qua các bước đánh giá để trúng thầu với giá 19.219.588.000 đồng. Đây là gói thầu do Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần làm bên mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Cũng trong ngày 25/12/2025, một quyết định phê duyệt khác được ký tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Theo đó, Công ty S5T Việt Nam được lựa chọn là đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: "Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thống điều tốc tổ máy H1 – Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ" với giá trúng thầu là 11.661.900.000 đồng. Tại gói thầu này, Công ty S5T Việt Nam tham gia và thắng thầu với vai trò độc lập.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, việc một nhà thầu trúng liên tiếp hai gói thầu lớn ở hai miền địa lý khác nhau (Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tại Lâm Đồng/Mông Dương, 1 tại Quảng Ninh và Thủy điện Sông Ba Hạ tại Phú Yên) trong cùng một thời điểm là áp lực không nhỏ về mặt quản trị. Theo hồ sơ doanh nghiệp, Công ty S5T Việt Nam có địa chỉ trụ sở tại Tầng 11, Tòa Nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội. Doanh nghiệp được thành lập ngày 14/05/2008, hiện do ông Lê Thanh Trình làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Quy mô nhân sự theo đăng ký là 60 người.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự và thiết bị cho từng gói thầu cụ thể. Khi trúng thầu nhiều gói cùng lúc, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo nhà thầu không kê khai trùng lặp nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị thi công, tránh tình trạng 'vỡ trận' về tiến độ khi thực hiện hợp đồng".

Nhìn lại lịch sử hoạt động, Công ty S5T Việt Nam không phải là cái tên xa lạ. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia 638 gói thầu, trong đó trúng 245 gói với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 1.479.924.807.451 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm phần lớn, đạt hơn 1.096 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những con số ấn tượng về doanh thu, tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu và mật độ trúng thầu tại một số chủ đầu tư quen thuộc đang là những vấn đề cần được phân tích sâu hơn để đánh giá tính hiệu quả thực sự của công tác sử dụng vốn Nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty S5T Việt Nam: Những con số biết nói

#S5T Việt Nam #đấu thầu #dự án điện #năng lượng #trúng thầu #quản trị doanh nghiệp

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế trong gói thầu tiết kiệm gần 20% tại Đại học Cần Thơ [Kỳ 3]

Các chuyên gia pháp lý và đấu thầu phân tích về trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư khi giá trúng thầu giảm mạnh so với dự toán.

Quay trở lại gói thầu cải tạo Nhà 4T2 tại Trường Đại học Cần Thơ, con số tiết kiệm hơn 1,46 tỷ đồng (tương đương 19,54%) là một minh chứng cho hiệu quả của đấu thầu qua mạng theo tinh thần Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ phần mềm phân tích, tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong lịch sử tham gia thầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính chỉ rơi vào khoảng 8,12%. Do đó, mức giảm giá gần 20% tại dự án của Trường Đại học Cần Thơ được coi là một bước đi "quyết liệt" bất thường của doanh nghiệp.

11-9767.jpg
Ảnh minh họa
Soi "sức khỏe" nhà thầu trúng hơn 70 gói thầu thiết bị tại khu vực phía Nam [Kỳ 3]

Với lịch sử tham gia hơn 200 gói thầu, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang đang khẳng định vị thế trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa, xây lắp.

Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang thành lập từ tháng 07/2003, với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa và xây lắp. Trải qua lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 202 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng thầu 71 gói và trượt 126 gói.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số hơn 40 tỷ đồng. Riêng trong vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 38.781.729.275 đồng. Một điểm đáng lưu ý là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này ở mức khá cao, đạt 94,57%, cho thấy biên độ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là tương đối thấp (chỉ khoảng 5,43%).

Phúc Thịnh trúng gói thầu hơn 1,1 tỷ đồng tại Xuyên Mộc: Tiết kiệm hay thiếu cạnh tranh?

Dù có 2 đơn vị tham gia, nhưng việc đối thủ bị loại ngay từ "vòng gửi xe" về kỹ thuật đã mở toang cánh cửa cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh về đích một mình.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Xây dựng + thiết bị thuộc dự án Nâng cấp và lắp đặt thiết bị thể dục thể thao tại ấp 4B, xã Tân Lâm vừa chính thức tìm được chủ nhân. Đây là dự án nhằm cải thiện hạ tầng thể chất cho người dân địa phương, tuy nhiên, diễn biến trong quá trình lựa chọn nhà thầu lại cho thấy những điểm đáng chú ý về tính cạnh tranh thực tế trên hệ thống đấu thầu qua mạng.

qd-2142.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng + thiết bị thuộc dự án Nâng cấp và lắp đặt thiết bị thể dục thể thao tại ấp 4B, xã Tân Lâm. Nguồn: MSC
Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.