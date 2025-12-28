Dự án camera 45 tỷ tại Cần Giờ: Vì sao Tập đoàn Trí Nam trượt thầu, Liên danh Elcom - GTSC "về đích"? [Kỳ 1]

Tại gói thầu thiết bị camera giám sát quy mô hơn 45 tỷ đồng tại Cần Giờ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam đã bị loại "ngay từ vòng gửi xe", tạo điều kiện cho Liên danh Elcom - GTSC trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm đáng chú ý.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/12/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-BQLKVCG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng phát sinh khối lượng) thuộc dự án Hệ thống camera giám sát toàn huyện.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Elcom - GTSC (gồm Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Công nghệ GTSC Việt Nam) với giá trúng thầu là 41.907.789.605 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 45.473.480.491 đồng, Liên danh này đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 3,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,8%.

Ảnh minh họa

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, gói thầu này có 2 nhà thầu tham dự qua mạng. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam đưa ra giá dự thầu sau giảm giá là 35.526.487.201 đồng, thấp hơn giá của Liên danh trúng thầu hơn 6,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này đã bị loại ở bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 19.12/2025/BCĐG-NL, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam bị đánh giá không đạt về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự khi kê khai nhưng không đính kèm tài liệu chứng minh. Đáng chú ý, nhà thầu này từ chối cung cấp tài liệu với lý do "bảo mật thông tin khách hàng".

Về kỹ thuật, hàng loạt thiết bị do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam chào thầu bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Một số thiết bị không tìm thấy thông tin trên trang chủ Onvif, thông số kỹ thuật bị cho là không đáng tin cậy hoặc đề xuất nhiều xuất xứ cho cùng một loại hàng hóa. Đặc biệt, nhà thầu còn thiếu bản dịch tiếng Việt cho các catalogue sản phẩm và đề xuất năm sản xuất thiết bị không đúng yêu cầu.

Do chỉ có duy nhất Liên danh Elcom - GTSC đạt yêu cầu về kỹ thuật nên không phải thực hiện bước xếp hạng nhà thầu, liên danh này đã bước vào giai đoạn thương thảo và trúng thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

