Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Trong bức tranh đấu thầu của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương, mối quan hệ với các đơn vị tư vấn và việc phân bổ nhân sự cho các gói thầu lớn là những điểm sáng cần được phân tích kỹ lưỡng.

"Bất bại" tại các gói thầu do Kiến Thịnh tư vấn

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, cái tên Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh (Công ty Kiến Thịnh) xuất hiện dày đặc trong lịch sử trúng thầu của Tâm Tuệ Phương. Cụ thể, nhà thầu này đã tham gia 5 gói thầu do Công ty Kiến Thịnh làm bên mời thầu và trúng cả 5 gói (tỷ lệ 100%).

Điển hình là gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Khu khám phá khoa học (Bình Định) với giá trúng thầu gần 19 tỷ đồng. Trước đó là gói thầu "Thi công nội thất trưng bày triển lãm và mua sắm thiết bị" cũng tại Bình Định với giá hơn 16,4 tỷ đồng. Sự "hợp duyên" giữa nhà thầu và đơn vị tư vấn này đặt ra yêu cầu về sự giám sát chặt chẽ hơn nữa từ các cơ quan chức năng để đảm bảo tính khách quan.

Áp lực từ gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi

Tháng 12/2024, Liên danh có sự tham gia của Tâm Tuệ Phương trúng Gói thầu số 13: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, thuộc dự án Quảng trường trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Giá trúng thầu lên tới 90.301.961.000 đồng.

Trích 1 phần QĐ 343/QĐ-BQL ngày 13/12/2024 (Nguồn: MSC)

Đây là công trình quy mô lớn, thời gian thực hiện kéo dài qua năm 2025. Theo quy định, nhà thầu phải huy động đội ngũ Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật thi công thường xuyên tại công trường.

Quy định về nhân sự theo Thông tư 79/2025/TT-BTC

Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhân sự chủ chốt đã kê khai và đang làm việc tại một gói thầu (chưa hoàn thành) thì không được kê khai cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng lắp, trừ khi có sự thay thế hợp lệ được Chủ đầu tư chấp thuận.

Với việc trúng thầu 3 gói thầu tại Đồng Tháp (tháng 12/2025) và gói thầu tại Cần Giờ (tháng 7/2025), Công ty Tâm Tuệ Phương đã giải bài toán nhân sự như thế nào?

Nếu sử dụng nhân sự hoàn toàn mới: Doanh nghiệp phải chứng minh được năng lực tài chính để chi trả lương và hợp đồng lao động cho số lượng lớn nhân sự kỹ thuật cao.

Nếu kê khai trùng lặp nhân sự đang làm tại Quảng Ngãi: Đây là hành vi không trung thực trong E-HSDT, vi phạm khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi).

Chủ đầu tư tại Đồng Tháp và TP HCM cần rà soát ngay danh sách nhân sự chủ chốt trong E-HSDT của Tâm Tuệ Phương, đối chiếu với dữ liệu gói thầu tại Quảng Ngãi để làm rõ vấn đề này.