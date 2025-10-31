Liên danh Việt Thành - Phượng Hoài trúng gói thầu gần 6 tỷ tại Đại học Y Dược Cần Thơ

Liên danh Công ty TNHH Tự động hóa Việt Thành - Công ty TNHH Phượng Hoài vừa được phê duyệt trúng gói thầu XL03/2025 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ với giá gần 6 tỷ đồng.

Ngày 10/10/2025, ông Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã ký Quyết định số 4739/QĐ-ĐHYDCT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu XL03/2025: Thi công xây lắp và thiết bị dự án: Thi công xây lắp ốp vách tường và lắp đặt nội thất Nhà Hiệu bộ thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Quyết định số 4739/QĐ-ĐHYDCT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL03/2025. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Tự động hóa Việt Thành (MST: 0313496227) và Công ty TNHH Phượng Hoài (MST: 2900610724), gọi tắt là Liên danh Gói thầu XL03/2025. Giá trúng thầu của liên danh này là 5.978.890.644 đồng, thực hiện hợp đồng trọn gói trong 90 ngày.

Tiết kiệm hơn 280 triệu đồng sau đấu thầu

Gói thầu XL03/2025 (mã TBMT: IB2500374087) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án Thi công xây lắp ốp vách tường và lắp đặt nội thất Nhà Hiệu bộ thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. KHLCNT này được phê duyệt tại Quyết định số 3758/QĐ-ĐHYDCT ngày 27/08/2025 với giá gói thầu là 6.260.059.940 đồng, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường.

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 3884/QĐ-ĐHYDCT ngày 05/09/2025.

Thời điểm đóng/mở thầu là 09:00 ngày 17/09/2025. Theo biên bản mở thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có 2 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đúng quy định:

Liên danh Gói thầu XL03/2025 (Công ty TNHH Tự động hóa Việt Thành - Công ty TNHH Phượng Hoài), giá dự thầu 5.978.890.644 đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quang Phương (MST: 0312991035), giá dự thầu 6.026.609.791 đồng.

Cả hai nhà thầu đều không đề xuất giảm giá.

So với giá gói thầu (6.260.059.940 đồng), giá trúng thầu của Liên danh Việt Thành - Phượng Hoài thấp hơn 281.169.296 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 4,49%.

Đối thủ duy nhất bị loại vì "tính hợp lệ"

Quá trình đánh giá E-HSDT được thực hiện bởi Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng TAT (đơn vị tư vấn đấu thầu được Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lựa chọn).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 19-09/2025/BCĐG-TAT ngày 19/09/2025, Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá tính hợp lệ của hai E-HSDT. Kết quả, E-HSDT của Liên danh Gói thầu XL03/2025 được đánh giá là hợp lệ ("Đạt").

Tuy nhiên, E-HSDT của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quang Phương bị đánh giá là không hợp lệ ("Không đạt"). Lý do được nêu trong Báo cáo đánh giá và Quyết định phê duyệt KQLCNT là "Không đạt tính hợp lệ của E-HSDT". Báo cáo đánh giá E-HSDT nêu cụ thể hơn, E-HSDT của nhà thầu Quang Phương không đạt ở phần "Bảo đảm dự thầu".

Do chỉ có E-HSDT của Liên danh Gói thầu XL03/2025 vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ, Tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật của liên danh này. Kết quả, Liên danh Việt Thành - Phượng Hoài được đánh giá đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Trên cơ sở đó, Tổ chuyên gia đã đề nghị Trường Đại học Y Dược Cần Thơ xem xét, phê duyệt Liên danh Gói thầu XL03/2025 trúng thầu.

Như vậy, mặc dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, cuộc đua tại gói thầu gần 6 tỷ đồng này thực chất chỉ còn lại một "vận động viên" duy nhất sau vòng đánh giá sơ bộ về tính hợp lệ hồ sơ. Việc đối thủ duy nhất bị loại vì lý do liên quan đến bảo đảm dự thầu đặt ra câu hỏi về mức độ cạnh tranh thực sự đã đạt được trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này.

Liên danh trúng thầu là ai?

Đơn vị trúng thầu là sự kết hợp giữa Công ty TNHH Tự động hóa Việt Thành (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH Phượng Hoài (trụ sở tại Nghệ An). Trong liên danh này, Công ty TNHH Tự động hóa Việt Thành đóng vai trò thành viên đứng đầu (liên danh chính).

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tự động hóa Việt Thành (thành lập năm 2015) đã tham gia 736 gói thầu và trúng 160 gói. Còn Công ty TNHH Phượng Hoài (thành lập năm 2004) có lịch sử tham gia ít hơn (73 gói) nhưng tỷ lệ trúng thầu lại rất cao, lên đến 60 gói (khoảng 82%).

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu hai doanh nghiệp này hợp tác tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trước đó, vào tháng 01/2024, Liên danh Việt Thành - Phượng Hoài cũng đã được phê duyệt trúng gói thầu "Mua sắm tài sản cố định phục vụ giảng dạy" trị giá gần 1,8 tỷ đồng tại chính ngôi trường này.

Lịch sử đấu thầu và năng lực của từng thành viên trong liên danh, đặc biệt là tỷ lệ trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm đạt được qua các gói thầu trước đây, sẽ được phân tích sâu hơn trong các kỳ tiếp theo, nhằm cung cấp cái nhìn đa chiều hơn về kết quả lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu XL03/2025.