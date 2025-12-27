Nhà thầu Trung Tính: Trúng thầu liên danh hơn 700 tỷ đồng, độc lập chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính thường xuyên tham gia các liên danh lớn để trúng các gói thầu giá trị khủng.

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính từ khi thành lập đến cuối năm 2025 cho thấy một bức tranh đáng chú ý về năng lực thực hiện dự án của doanh nghiệp này. Tính đến giữa tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 78 gói thầu, trong đó trúng 23 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 847,9 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là sự chênh lệch rất lớn giữa giá trị trúng thầu độc lập và liên danh. Cụ thể, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của công ty chỉ đạt khoảng 132,8 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp này tham gia với tư cách liên danh lên đến hơn 715,1 tỷ đồng. Điều này cho thấy chiến lược của nhà thầu Trung Tính là dựa vào sức mạnh của các đối tác liên danh để tiếp cận những dự án xây lắp quy mô lớn.

Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp này cũng tập trung mạnh tại một số tỉnh miền Tây. Tính theo đơn vị hành chính mới từ tháng 7/2025, tỉnh An Giang là địa bàn "sân nhà" với 33 gói thầu tham gia, đạt giá trị trúng thầu hơn 498,5 tỷ đồng. Tại TP HCM, doanh nghiệp này cũng từng tham gia 3 gói thầu nhưng đều không đạt kết quả trúng thầu.

Trong quan hệ với các bên mời thầu, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là một trong những đơn vị có mối liên hệ mật thiết nhất khi nhà thầu này đã tham gia 6 gói thầu tại đây. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng có mối quan hệ đối tác thường xuyên với Công ty TNHH Catico, đơn vị mà Trung Tính đã trúng tới 4 trên 5 gói thầu tham gia.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Việc nhà thầu tham gia liên danh để nâng cao năng lực là hợp pháp và cần thiết. Tuy nhiên, việc tỷ trọng trúng thầu liên danh cao vượt trội so với độc lập cũng đặt ra bài toán về việc tự chủ năng lực thi công và thiết bị thực tế của doanh nghiệp khi triển khai các dự án quy mô vừa và lớn".

