Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Nhà thầu Trung Tính: Trúng thầu liên danh hơn 700 tỷ đồng, độc lập chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính thường xuyên tham gia các liên danh lớn để trúng các gói thầu giá trị khủng.

Hải Đăng

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính từ khi thành lập đến cuối năm 2025 cho thấy một bức tranh đáng chú ý về năng lực thực hiện dự án của doanh nghiệp này. Tính đến giữa tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 78 gói thầu, trong đó trúng 23 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 847,9 tỷ đồng.

1-5200.jpg
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là sự chênh lệch rất lớn giữa giá trị trúng thầu độc lập và liên danh. Cụ thể, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của công ty chỉ đạt khoảng 132,8 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp này tham gia với tư cách liên danh lên đến hơn 715,1 tỷ đồng. Điều này cho thấy chiến lược của nhà thầu Trung Tính là dựa vào sức mạnh của các đối tác liên danh để tiếp cận những dự án xây lắp quy mô lớn.

Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp này cũng tập trung mạnh tại một số tỉnh miền Tây. Tính theo đơn vị hành chính mới từ tháng 7/2025, tỉnh An Giang là địa bàn "sân nhà" với 33 gói thầu tham gia, đạt giá trị trúng thầu hơn 498,5 tỷ đồng. Tại TP HCM, doanh nghiệp này cũng từng tham gia 3 gói thầu nhưng đều không đạt kết quả trúng thầu.

Trong quan hệ với các bên mời thầu, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là một trong những đơn vị có mối liên hệ mật thiết nhất khi nhà thầu này đã tham gia 6 gói thầu tại đây. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng có mối quan hệ đối tác thường xuyên với Công ty TNHH Catico, đơn vị mà Trung Tính đã trúng tới 4 trên 5 gói thầu tham gia.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Việc nhà thầu tham gia liên danh để nâng cao năng lực là hợp pháp và cần thiết. Tuy nhiên, việc tỷ trọng trúng thầu liên danh cao vượt trội so với độc lập cũng đặt ra bài toán về việc tự chủ năng lực thi công và thiết bị thực tế của doanh nghiệp khi triển khai các dự án quy mô vừa và lớn".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế trong gói thầu tiết kiệm gần 20% tại Đại học Cần Thơ.

#nhà thầu #liên danh #dự án lớn #trúng thầu #xây dựng #đầu tư

Bài liên quan

Bạn đọc

Xây dựng Trung Tính trúng gói thầu hơn 6 tỷ tại Trường Đại học Cần Thơ [Kỳ 1]

Với tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 19,5%, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính đã vượt qua hai đối thủ để trúng gói thầu cải tạo tại Trường Đại học Cần Thơ.

Ngày 27/11/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, ông Trần Trung Tính đã ký Quyết định số 6561/QĐ-ĐHCT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình và mua sắm lắp đặt thiết bị dự án Cải tạo Nhà 4T2 thành Nhà học tập trung, Khu I - Trường Đại học Cần Thơ. Đây là gói thầu quan trọng sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường.

1-6429.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Tính cạnh tranh trong các gói thầu Kỹ thuật Hải Anh: Tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt [Kỳ 4]

Dữ liệu cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Kỹ thuật Hải Anh là 87,65%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm hơn 12%.

Kỳ 1, Kỳ 2Kỳ 3, Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về hồ sơ đấu thầu của Công ty Kỹ Thuật Hải Anh, tỷ lệ trượt thầu và mối quan hệ với các bên liên quan. Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong bốn mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu được quy định trong Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là đảm bảo "hiệu quả kinh tế". Phân tích hồ sơ của Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Hải Anh (MST 0101360707) cho thấy một điểm sáng về mặt hiệu quả này.

Hiệu quả kinh tế đạt 12,35%

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Phong Phú: "Bách chiến bách thắng" năm 2025 và dấu hỏi về tính cạnh tranh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phong Phú tham gia 17 gói thầu thì trúng tới 16 gói. Đáng chú ý, tại gói thầu Cải tạo căn tin Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, doanh nghiệp này trúng thầu sát giá sau khi đối thủ duy nhất bị loại vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 31/10/2025, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 – ông Nguyễn Hữu Thắng đã ký Quyết định số 840/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cải tạo căn tin Bệnh viện".

qd-2056.jpg
Quyết định số 840/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cải tạo căn tin Bệnh viện". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.