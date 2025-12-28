Công ty Hưng Thịnh Phát trúng thầu giảm giá 33,5% tại Vĩnh Long: Nhiều điểm cần làm rõ [Kỳ 3]

Trái ngược với mức tiết kiệm "nhỏ giọt" tại Quảng Ngãi, tại dự án Càng Long (Vĩnh Long), Hưng Thịnh Phát đã giảm giá tới hơn 3,5 tỷ đồng nhưng lại bị phát hiện dùng thiết bị hết hạn kiểm định trong hồ sơ.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy một sự biến động bất ngờ về chiến lược giá của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát tại Gói thầu số 28: Thi công lắp đặt Hệ thống điện chiếu sáng công cộng thuộc dự án Nâng cấp các tuyến đường nội ô thị trấn Càng Long, huyện Càng Long.

Theo Quyết định số 25/QĐ-BQLDA ngày 27/11/2025 do ông Phạm Thanh Thế, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Càng Long ký, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng điện Minh Đạt và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã trúng thầu với giá 7.047.842.570 đồng. So với giá gói thầu 10.594.702.022 đồng, mức giảm giá lên tới 33,5% (tiết kiệm hơn 3,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, hồ sơ dự thầu của nhà thầu này bộc lộ những thiếu sót đáng chú ý. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 126/BCĐG-TK.2025 của Tổ chuyên gia chỉ rõ: Thiết bị ô tô tự đổ (biển số 84C-070.10) do nhà thầu kê khai có Giấy chứng nhận kiểm định số DB-3480953 đã hết hạn từ ngày 29/9/2025, trước thời điểm đóng thầu ngày 19/11/2025.

Chưa dừng lại ở đó, Tổ chuyên gia còn phát hiện khối lượng phân chia công việc trong thỏa thuận liên danh không phù hợp với khối lượng mời thầu. Cụ thể, tại mục trụ đèn tròn và tay vươn bắt đèn (STT 30), khối lượng nhà thầu phân khai bị lệch 03 bộ so với yêu cầu của chủ đầu tư. Tổ chuyên gia đã phải đề nghị nhà thầu giải trình, bổ sung và làm rõ những sai sót này trong quá trình đối chiếu tài liệu.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mức giảm giá sâu trên 30% là con số ấn tượng về hiệu quả kinh tế cho ngân sách tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị hết hạn kiểm định trong hồ sơ thầu là một dấu hiệu thiếu chuyên nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động nếu không được thay thế kịp thời. Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ nhật ký thi công để đảm bảo nhà thầu huy động đúng và đủ thiết bị đạt chuẩn."

Chuyên gia Đào Giang bổ sung: "Sự mâu thuẫn giữa việc trúng thầu sát giá 0,4% tại Quảng Ngãi và giảm giá sốc 33,5% tại Vĩnh Long cho thấy sự linh hoạt đến lạ lùng của nhà thầu này. Điều quan trọng nhất hiện nay là trách nhiệm giám sát của các Ban Quản lý dự án để đảm bảo dù giá trúng thầu thấp thì chất lượng công trình vẫn phải đạt chuẩn."

Hành trình trúng thầu của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát với những con số đầy mâu thuẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư công và dư luận xã hội.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.