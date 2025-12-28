Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Hưng Thịnh Phát trúng thầu giảm giá 33,5% tại Vĩnh Long: Nhiều điểm cần làm rõ [Kỳ 3]

Trái ngược với mức tiết kiệm "nhỏ giọt" tại Quảng Ngãi, tại dự án Càng Long (Vĩnh Long), Hưng Thịnh Phát đã giảm giá tới hơn 3,5 tỷ đồng nhưng lại bị phát hiện dùng thiết bị hết hạn kiểm định trong hồ sơ.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy một sự biến động bất ngờ về chiến lược giá của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát tại Gói thầu số 28: Thi công lắp đặt Hệ thống điện chiếu sáng công cộng thuộc dự án Nâng cấp các tuyến đường nội ô thị trấn Càng Long, huyện Càng Long.

11-7432.jpg
Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 25/QĐ-BQLDA ngày 27/11/2025 do ông Phạm Thanh Thế, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Càng Long ký, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng điện Minh Đạt và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã trúng thầu với giá 7.047.842.570 đồng. So với giá gói thầu 10.594.702.022 đồng, mức giảm giá lên tới 33,5% (tiết kiệm hơn 3,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, hồ sơ dự thầu của nhà thầu này bộc lộ những thiếu sót đáng chú ý. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 126/BCĐG-TK.2025 của Tổ chuyên gia chỉ rõ: Thiết bị ô tô tự đổ (biển số 84C-070.10) do nhà thầu kê khai có Giấy chứng nhận kiểm định số DB-3480953 đã hết hạn từ ngày 29/9/2025, trước thời điểm đóng thầu ngày 19/11/2025.

Chưa dừng lại ở đó, Tổ chuyên gia còn phát hiện khối lượng phân chia công việc trong thỏa thuận liên danh không phù hợp với khối lượng mời thầu. Cụ thể, tại mục trụ đèn tròn và tay vươn bắt đèn (STT 30), khối lượng nhà thầu phân khai bị lệch 03 bộ so với yêu cầu của chủ đầu tư. Tổ chuyên gia đã phải đề nghị nhà thầu giải trình, bổ sung và làm rõ những sai sót này trong quá trình đối chiếu tài liệu.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mức giảm giá sâu trên 30% là con số ấn tượng về hiệu quả kinh tế cho ngân sách tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị hết hạn kiểm định trong hồ sơ thầu là một dấu hiệu thiếu chuyên nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động nếu không được thay thế kịp thời. Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ nhật ký thi công để đảm bảo nhà thầu huy động đúng và đủ thiết bị đạt chuẩn."

Chuyên gia Đào Giang bổ sung: "Sự mâu thuẫn giữa việc trúng thầu sát giá 0,4% tại Quảng Ngãi và giảm giá sốc 33,5% tại Vĩnh Long cho thấy sự linh hoạt đến lạ lùng của nhà thầu này. Điều quan trọng nhất hiện nay là trách nhiệm giám sát của các Ban Quản lý dự án để đảm bảo dù giá trúng thầu thấp thì chất lượng công trình vẫn phải đạt chuẩn."

Hành trình trúng thầu của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát với những con số đầy mâu thuẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư công và dư luận xã hội.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Hưng Thịnh Phát #giảm giá #Vĩnh Long #thầu xây dựng #chất lượng #kiểm định

Bạn đọc

Hưng Thịnh Phát: "Ưu thế" tuyệt đối tại các chủ đầu tư địa phương [Kỳ 2]

Tại Cần Thơ và Vĩnh Long, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát duy trì mối quan hệ đối tác bền chặt với nhiều đơn vị mời thầu, ghi nhận tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số đơn vị.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong suốt lịch sử hoạt động, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã tham gia tổng cộng 213 gói thầu, trong đó trúng 108 gói với tổng giá trị hơn 3.026 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động mạnh nhất của doanh nghiệp tập trung tại TP Cần Thơ với 81 gói và Vĩnh Long với 35 gói.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này có mối quan hệ rất mật thiết với một số bên mời thầu. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt, Hưng Thịnh Phát đã tham gia 14 gói thầu và trúng tới 10 gói. Các gói thầu tại đây đa dạng từ xây dựng công trình chính đến trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng.

Bạn đọc

Liên tiếp trúng thầu sát giá, Hưng Thịnh Phát "ghi điểm" tại dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi [Kỳ 1]

Trong khi đối thủ bị loại vì nghi vấn làm giả hồ sơ tại Cần Thơ, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã khẳng định năng lực khi trúng thầu tại Quảng Ngãi và Cần Thơ với những con số tiết kiệm ngân sách rất đáng chú ý.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát (MST: 1800647768) có trụ sở tại số 276, đường Phạm Hùng, KV Yên Trung, phường Cái Răng, TP Cần Thơ đang khẳng định vị thế của một nhà thầu dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp và cung cấp thiết bị.

Tại Quảng Ngãi, ngày 15/12/2025, ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 2276/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 43: XL10. Gói thầu này thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Liên danh có sự tham gia của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã trúng thầu với giá 15.585.185.448 đồng. Đáng chú ý, so với giá gói thầu 15.647.366.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 62 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khá thấp, khoảng 0,4%.

Bạn đọc

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Vượt qua 9 đối thủ cạnh tranh, trong đó có nhà thầu chào giá giảm tới 30%, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát đã trúng gói thầu thiết bị giáo dục tại Cần Thơ với giá hơn 15,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng loạt nhà thầu bị loại vì không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và tính hợp lệ.

Ngày 20/11/2025, ông Sử Sấu Em, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ (Ban QLDA TP Cần Thơ) đã ký Quyết định số 511/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung)". Đây là gói thầu thuộc dự án "Trang thiết bị bàn, ghế học sinh phục vụ dạy, học các cấp", sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cuộc cạnh tranh "khốc liệt" của 10 nhà thầu

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.